ഈ രാശിക്കാര് ഇന്ന് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും നേരിടാന് ചങ്കൂറ്റമുള്ളവരാണെന്ന് തെളിയിക്കാന് പോകുകയാണ്, അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി.
Published : May 30, 2026 at 8:03 AM IST
തീയതി: 30-05-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: ശുക്ല ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: വിശാഖം
അമൃതകാലം: 06:01AM മുതല് 07:36AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:37AM മുതല് 8:25AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:11AM മുതല് 10:46AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:01AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:42PM
ചിങ്ങം: അശ്രദ്ധമായ മനോഭാവം മൂലം ചെലവുകള് വര്ദ്ധിക്കാനിടയുണ്ട്. ചെലവ് കുറയ്ക്കാന് ശ്രമിക്കണം. ദിവസത്തിന്റെ അവസാന പകുതി ജോലിസ്ഥലത്തെ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു പോകും. ഈ പ്രശ്നങ്ങള് ഇപ്പോള് അവഗണിക്കുകയാണെങ്കില് അവ പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറും. അതുകൊണ്ട് അവ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുക.
കന്നി: വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധ കണ്ടെത്തണമെന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത്, വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ട് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കും. മറ്റുള്ളവരോട് നർമ്മരസം തുളുമ്പുന്ന കഥകൾ പറഞ്ഞ് അവരുടെ നല്ല അഭിപ്രായം നേടിയെടുക്കും.
തുലാം: ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് ഏതുവിധേനയും പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഓഫീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സഹപ്രവര്ത്തകരും ജോലിയിലുള്ള കഴിവിലും പ്രാഗല്ഭ്യത്തിലും മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കും. ഇത് പ്രകടമാകുന്നത് ലഭിക്കുന്ന പ്രൊമോഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കില് ശമ്പളത്തിലുണ്ടാകാന് പോകുന്ന ഒരു വര്ദ്ധനവിലൂടെയുമാണ്.
വൃശ്ചികം: ഗ്രൂപ്പ് നേതാവാകുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമുണ്ട്. അഭിരുചികളും ചാതുര്യങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ശക്തമായ വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും നേരിടാന് കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് തെളിയിക്കാന് പോകുകയാണ്.
ധനു: ''പ്രവൃത്തികൾ വാക്കുകളേക്കാള് ഉച്ചത്തില് സംസാരിക്കും'' എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാന് ഏറ്റവും മികച്ച ദിനം. പ്രവൃത്തികൾ സംസാരിക്കട്ടെ. ദിവസത്തിന്റെ അവസാനപാദത്തില് വ്യക്തിത്വവികസനത്തെ കുറിച്ചും സ്വയം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ആലോചിക്കുകയും പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില പ്രവൃത്തികൾ വാസസ്ഥാനത്തെ പുതുക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെങ്കില് മറ്റു ചില പ്രവൃത്തികള് സ്വപ്നഭവനം പണിയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും.
മകരം: സ്വയം സഹായിക്കുന്നവരെ ഈശ്വരനും സഹായിക്കും.'' ഇത് നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രധാന ഡീൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. ഇത് ബോസ്സുമാരുടെയും നിങ്ങളുടെയും ഇമേജ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഹോബിയോ, താല്പ്പര്യമോ ഉണ്ടെങ്കില് തിരക്കുള്ള പരിപാടികള്ക്കിടയില് അതിനും കൂടി സമയം കണ്ടെത്തു.
കുംഭം: ജോലിഭാരം നടുവൊടിക്കും. എന്തായാലും ഇതിനുള്ള പ്രതിഫലം വൈകാതെ ലഭിക്കും. കാര്യക്ഷമത കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും സമര്പ്പണ മനോഭാവം പ്രശസ്തിയെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
മീനം: കഴിഞ്ഞകാലപ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറേ കാലമായി ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കില്, അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ശ്രമിക്കാന് സാധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാകും. സഹപ്രവര്ത്തകര് കടത്തിവെട്ടാന് ശ്രമിക്കും. എന്നാല് അസാമാന്യമായ കഴിവുകൊണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കും. ധ്യാനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങള് കൊണ്ട് ശാന്തമായിരിക്കാന് സാധിക്കും.
മേടം: പലതിനാലും വശീകരിക്കപ്പെടും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സമചിത്തതയില്ലാത്തതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും. ഒരു പക്ഷേ ഒരു അസ്വസ്ഥമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അവിചാരിതമായി ചില പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതും അനിശ്ചിതവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടായേക്കാം.
ഇടവം: ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തില് സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നില്ക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരും ചില ബന്ധുക്കളും വീട്ടില് വിരുന്നു വന്നേക്കും. ഇത് വീട്ടിലെ സന്തോഷാന്തരീക്ഷത്തിന് കൂടുതല് നിറം പകരും. ഒരു വിനോദയാത്രക്ക് പറ്റിയ ദിവസമാണിന്ന്. വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുക്കളില് നിന്ന് നല്ല വാര്ത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മിഥുനം: പ്രിയപ്പെട്ടവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്വം പ്രവര്ത്തിക്കും. അവരില് നിന്നും ഇതുതന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തായാലും അവരുടെ കൂടുതല് പ്രതീക്ഷകള് പൂര്ത്തീകരിക്കുമ്പോള് അവര് അതിനനുസരിച്ച് ഉയരും!
കര്ക്കടകം: അങ്ങേയറ്റം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. നേട്ടങ്ങൾ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുകരിക്കാൻ തോന്നും. വൈകുന്നേരം ഉറ്റവരുടെ ഒപ്പം രസമായി ചെലവഴിക്കും. ഒരു വ്യത്യസ്ഥമായ ഉദാഹരണത്തെ പിൻതുടർന്ന് അത് നേടുവാൻ ശ്രമിക്കും.