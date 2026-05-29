ഈരാശിക്കാര് ഇന്ന് സ്ത്രീകളെ അല്പ്പം സൂക്ഷിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി.
Published : May 29, 2026 at 7:43 AM IST
തീയതി: 29-05-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: ഇടവം
തിഥി: ശുക്ല ത്രയോദശി
നക്ഷത്രം: ചോതി
അമൃതകാലം: 07:36 AM മുതല് 09:11AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:25AM മുതല് 9:13AM വരെയും 02:49PM മുതല് 03:37PM വരെയും
രാഹുകാലം: 10:46 AM മുതല് 12:21PMവരെ
സൂര്യോദയം: 6:01AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:42PM
ചിങ്ങം: എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു മിതമായ ദിവസം ആയിരിക്കും. കുടുംബവുമൊത്ത് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കഷ്ടതയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ അവർ സഹായിക്കും. സാമ്പത്തികമായി അനുയോജ്യമായ ഒരു ദിനമല്ല. സാമ്പത്തികലാഭം ഉണ്ടാകില്ല. സൗഹൃദപരമായ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും.
കന്നി: നല്ല ദിവസമാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അരോഗ്യനില നന്നായിരിക്കും. ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമൊപ്പം സന്തോഷപൂർവ്വം സമയം ചെലവഴിക്കും. ഏതുതരത്തിലുള്ള യാത്രയും ഗുണകരമാകും.
തുലാം: ദിവസം അല്ല. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. അനാരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കരുത്. ചിന്താശൂന്യമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. മനോഭാവം പരിശോധിക്കുക. പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ഈ ദിവസം..
വൃശ്ചികം: നല്ല ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവര്ക്കായി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ശമ്പളത്തിലോ വരുമാനത്തിലോ ഒരു വര്ദ്ധനവ് പെട്ടെന്നുതന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ വളരെ നല്ല ഒരു ദിവസമായി തോന്നും. സീനിയേഴ്സ് ജോലിയില് സംതൃപ്തരായിരിക്കും. പങ്കാളിക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആയിരിക്കും.
ധനു: പണം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. ജോലി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷത്തോടെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. ബിസിനസ്സിനായി യാത്ര ചെയ്യാം. കഴിവുകൊണ്ട് ബോസിനെ ആകർഷിച്ചതു കാരണം പ്രമോഷന്റെ സാധ്യത ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല.
മകരം: മറ്റൊരു താൽക്കാലിക ദിവസമായിരിക്കും. ബുദ്ധിപരമായ ജോലി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുൻകൈയെടുക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് തോന്നുന്നു. എഴുത്ത്, സാഹിത്യം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം നല്ലതാണ്. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചില അനാരോഗ്യകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കുംഭം: മനസ്സ് മുഴുവൻ ചിന്തകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. അവ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കും. മറ്റ് ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയിൽ ഇനി കൂടുതൽ വിവേചനം കാണിക്കണം. ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക. വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.
മീനം: ഓരോ ദിവസത്തെയും ജീവിതം അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ളതാക്കാന് കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. എന്നാല് ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിര്ഭാഗ്യകരമായ നില കാരണം കാര്യങ്ങള് ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കാന് കഴിയില്ല. ക്ഷമപാലിക്കുകയും കാര്യങ്ങളെ അവ വരുന്നതുപോലെ കാണാനും മാറാനും പുരോഗതിയുണ്ടാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങള് താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
മേടം: സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും - പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബാന്തരീക്ഷം. വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഊഷ്മളമായ നിമിഷങ്ങള് പങ്കിടുക. സാമ്പത്തികവിജയമുണ്ടാകും. രസകരമായ യാത്രകള്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വൈകാരികമായ പെരുമാറ്റം ജീവിതപങ്കാളിയുടെ കോപത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ജോലിയില് പ്രശംസയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ലഭിക്കും. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘര്ഷങ്ങളില് നിന്നും കഴിയുന്നത്ര അകന്ന് നില്ക്കുക. യാത്രക്ക് നല്ലസമയമാണ്. ഒരു കാറ് വാങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ? എങ്കിൽ അതിനും നല്ല ദിവസമാണ്.
ഇടവം: ശാരീരികമായും മാനസികമായും സൗഖ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ വിജയങ്ങളും ഉല്ലാസകരമായ വേളകളും കാത്തിരിക്കുന്നു. അസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികള് യാഥാര്ത്ഥ്യമാകുകയും ഏറ്റെടുത്ത ജോലി അനായാസം പൂര്ത്തിയാക്കുകുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാന് താല്പര്യപ്പെടും. കണക്ക് കൂട്ടലുകള് ഫലവത്തായി തീരും. മാതൃഭവനത്തില് നിന്ന് നല്ല വാര്ത്തകള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിലകൂടിയ ഒരു രത്നമോ അതുപോലുള്ള മറ്റ് പൈതൃകസ്വത്തുക്കളോ ലഭിക്കാം. രോഗികൾക്ക് ആരോഗ്യത്തില് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വളരെ മുമ്പ് സ്തംഭിച്ചുപോയ ചില ജോലികള് മാന്ത്രിക ശക്തികൊണ്ടെന്നപോലെ വീണ്ടും ആരംഭിക്കപ്പെടും.
മിഥുനം: വികാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉയരാന് അനുവദിക്കരുത് - പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സ്ത്രീയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വികാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉയരാന് അനുവദിക്കരുത്. ഒരു സ്ത്രീയേക്കാൾ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ആയിരിക്കും അപകടകരമായി മാറുന്നത്. ആയതിനാൽ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക.
കര്ക്കടകം: കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കും. പണം സംഭരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകാം. പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാദ്ധ്യതകളിൽ (അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും) ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്.