ETV Bharat / bharat

തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ തിരുത്തുക, ആരെയും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക, അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി.

HOROSCOPE ASTROLOGY നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ജ്യോതിഷഫലം
horoscope today (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 28, 2026 at 8:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തീയതി: 28-05-2026 വ്യാഴം

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: ഇടവം

തിഥി: ശുക്ല ദ്വാദശി

നക്ഷത്രം: ചിത്തിര

അമൃതകാലം: 09:11AM മുതല്‍ 10:46AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 10:01AM മുതല്‍ 10:49AM വരെയും 02:49PM മുതല്‍ 03:37PM വരെയും

രാഹുകാലം: 01:56 PM മുതല്‍ 03:31PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:01AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:41PM

ചിങ്ങം: പഴയ സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായി ബന്ധം പുതുക്കുന്ന ഒരു ഗംഭീരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചേക്കാം. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസരം വീട്ടില്‍ ഉണ്ടാകാം. അതിഥികള്‍ക്കായി നല്ല ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയേക്കും.

കന്നി: വ്യവസായവും സന്തോഷവും വളരെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ചെലവിന് അനുസരിച്ച് വരവുണ്ടാകും. വളരെ വിവേകപൂര്‍വം ചെലവഴിക്കുകയും അതിനെകുറിച്ച് ദുഖിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം.

തുലാം: നാടകീയമായി ഒരു ഷോ ഏറ്റെടുക്കും. ജോലിയിലുള്ള ഒരു സമര്‍പ്പണമോ അല്ലെങ്കില്‍ കുടുംബത്തോടുള്ള സമര്‍പ്പണമോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ആശയം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പണം ലാഭിക്കാം. വ്യവസായത്തിൽ എല്ലാ ജോലികളിലും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചത്, ഒരു പക്ഷേ, ഇതായിരിക്കും.

വൃശ്ചികം: ബന്ധങ്ങളാണ്‌ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അടുത്തുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്‌. ആരെയെങ്കിലും നന്നായി പരിഗണിക്കൂ! തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടെങ്കില്‍ തിരുത്താന്‍ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ അവരെ ഒരുതരത്തിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

ധനു: അല്ലലില്ലാത്ത കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് പോകാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. നടപ്പാക്കുന്നത് നഗരപ്രാന്തത്തിലേക്ക് ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം. കൂടാതെ ഒരു പഴയ സ്നേഹിതനെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം!

മകരം: ജോലിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. മറ്റുള്ള സന്ദര്‍ഭ ങ്ങളിലെ പോലെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അഭിവൃദ്ധിയില്‍ അസൂയപ്പെടുകയില്ല. അവര്‍ ഹൃദയംഗമമായിപിന്തുണയ്ക്കും. ജോലി മാറാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ആ ചിന്ത കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇത് അതിനു പറ്റിയ സമയമായിരിക്കില്ല.

കുംഭം: വീട്ടില്‍ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് കഠിനമായ പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. എന്നാല് പ്രശ്‌നം കൂടുതല്‍ വഷളാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ ഇടപെടല്‍ കൂടുതല്‍ കഠിനമാക്കും. ഇതുകൂടാതെ ചില കുടുംബ പ്രശ്ങ്ങ‌നളും ഉണ്ടാകാം. എരിതീയില്‍ എണ്ണയൊഴിക്കുന്നതുപോലെ അസൂയാലുക്കളായ ചില അയല്‍ക്കാര്‍ നിലവിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വഷളാക്കിയേക്കാം.

മീനം: അസ്വസ്ഥനോ അസൂയാലുവോ ആകണമെന്നില്ല. ഏത് കാര്യത്തിലായലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരെങ്കിലും അപവാദം പറഞ്ഞ് അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകോപനത്തിൽ നിന്നd രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി സംയമനം പാലിക്കുകയും ശ്രദ്ധയോടെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാകുകയും ചെയ്യുക.

മേടം: പ്രിയതമയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ വഴികൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാം. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെയായി വളരെയധികം സന്തോഷവാനായിരിക്കും. എന്തായാലും വൈകുന്നേരം പുറത്തുപോകുകയും പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

ഇടവം: വികാരവിചാരങ്ങൾ അതിന്‍റെ പാരമ്യതയിലായിരിക്കും. അടുപ്പമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി വളരെ വൈകാരികവും സ്നേഹമസൃണവുമായ ഒരു അനുഭവത്തിനുള്ള ശക്തമായ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിലുടനീളം ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനവലയത്തിലായിരിക്കും.

മിഥുനം: വളരെ താല്പ്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി സമയം ചെലവഴിക്കാനായിരിക്കും താല്പ്പര്യപ്പെടുന്നത്. ആവശ്യങ്ങളുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും വളരെ ഔദാര്യത്തോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യും. ജീവകാരുണ്യ മനസ്സ് സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം നല്‍കുകയും സ്വാഭിമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

കര്‍ക്കടകം: ഒരു മോശം ദിവസമായേക്കാം. ഒരു ഭയങ്കര മാനസികാവസ്ഥയിലാകാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്‌തു എന്നോ ചിന്തിച്ചേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വഴക്കിടാനും പണം നഷ്‌ടപ്പെടാനും‌ കൂടി സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നാളെ മികച്ച ദിവസമായതിനാല്‍ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ എല്ലാം താല്‍കാലികമാണെന്നോണം സ്വീകരിക്കുക.

TAGGED:

HOROSCOPE
ASTROLOGY
നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്
ജ്യോതിഷഫലം
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.