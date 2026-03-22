ഉറപ്പുള്ള ഭാഗ്യങ്ങള് കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തും, അറിയാം നിങ്ങളുടെ രാശി ഫലം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം വിശദമായി.
Published : March 22, 2026 at 7:22 AM IST
തീയതി: 22-03-2026 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: ശുക്ല ചതുര്ഥി
നക്ഷത്രം: ഭരണി
അമൃതകാലം: 03:33PM മുതല് 05:04PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:51PM മുതല് 05:39PM വരെ
രാഹുകാലം: 05:04PM മുതല് 06:35PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:27AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35PM
ചിങ്ങം: കാത്തിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണവും സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണവുമായ ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് പതിവിലും കൂടുതൽ പോരാടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആശയങ്ങളില് വിരിഞ്ഞ പ്ലാനുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധാരണ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം.
കന്നി: ഒന്നിനും തന്നെ തടഞ്ഞുനിർത്താനാവില്ല. മനസ്സിൽ താരതമ്യേന വിപ്ലവകരമായ ആശയം ഉണ്ടാകും. ഈ സ്വപ്നം പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ അത്ര ലളിതമല്ല. അനന്തരഫലങ്ങളും അപ്രകാരമല്ല. ആയതിനാൽ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. തീര്ച്ചയായും, അനുകൂലമായ സമയം സമാഗതമാകുന്നതായിരിക്കും.
തുലാം: ബാഹ്യസൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായിരിക്കും. സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങളിന്മേൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകും. സൗന്ദര്യസംവർദ്ധക വസ്തുക്കളും, വസ്ത്രങ്ങളും വാങ്ങാന് അത്യന്തം തയ്യാറാവും. ബാഹ്യരൂപവും വ്യക്തിത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കും.
വൃശ്ചികം: ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഭാഗ്യത്തെ അസ്വസ്ഥവും ആക്രമണോത്സുകവുമായ രീതി കാരണം നഷ്ടപ്പെടും. തർക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിയന്ത്രിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ഭാഗ്യം തെളിയുകയും ശാന്തിയും സമാധാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് കഴിയുകയും ചെയ്യും.
ധനു: ഗ്രഹനിലയുടെ സങ്കീർണതകളിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂര്ണ്ണമായി പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. തത്ഫലമായി, വളരെ അസ്വാസ്ഥ്യമോ മാനസികപ്രശ്നമോ ഉള്ളതായി തോന്നാം. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ കാരണം കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം കാരണം അസിഡിറ്റിയും അനുബന്ധപ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടാകാം.
മകരം: ശുഭദിനമായിരിക്കും. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉത്സാഹത്തോടെ തുടരാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാക്കും. ഉറക്കമില്ലായ്മ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. വെള്ളമായും സ്ത്രീകളുമായും ഇടപെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകാം. പ്രശസ്തിയെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം: ഇപ്പോൾ, നിഷേധാത്മകചിന്തകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മാറി നന്നായിട്ടുണ്ടാകണം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആസ്വദിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ദിവസമായി മാറും. സന്തോഷവും, എളിമയും ഉണ്ടാകുകയും പുറത്തുപോകാനും സാമൂഹികമായി ഇടപെടാനും ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ഈ ഊർജ്ജം… ഈ പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ്... ഈ ഭാഗ്യമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ... എന്നിവ യാത്രാപദ്ധതികളോ ഒരു ചെറിയ കുടുംബയാത്രയോ നടത്തുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കും.
മീനം: ഒരുപാടു പണം ചെലവിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും ആവേശത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടിവരും. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസ്വസ്ഥതകള് ദിവസം മുഴുവനും മിതമായിത്തന്നെ തുടരുന്നതായിരിക്കും. നിഷേധാത്മകമായ ചിന്തകൾ തകരാൻ അനുവദിക്കരുത്.
മേടം: ശുഭചിന്തകളുടെ ഊർജ്ജം പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. ജോലിയില് തികഞ്ഞ ഉത്സാഹം കാണിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷപൂർവ്വം സമയം ചെലവഴിക്കും. പൊതുസൽക്കാരങ്ങളിലും കൂടിച്ചേരലുകളിലും പങ്കുകൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. ഈ അവസരങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും തികച്ചും പരിപൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യണം. അമ്മയുടെ പക്കൽ നിന്ന് ചില ശുഭവാർത്തകള് തേടിയെത്തും.
ഇടവം: സൂക്ഷിച്ച്, നിയന്ത്രണത്തോടെയിരിക്കണം. പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ അവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആശ്വാസകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണും കാതും തുറന്നുവെച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധവേണം. അലട്ടുന്ന അസുഖം ഒരു പൂർണ്ണമായ വൈദ്യപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണം. കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകൾ പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഒരു നേത്രവിദഗ്ദ്ധനെ കാണുക. ആശയങ്ങള് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാന് കഴിയാത്ത മുതിര്ന്നവരെ ചര്ച്ചകളില് നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത്. കാരണം, ഇതുവരെ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇനിയും അവര്ക്ക് അതിന് കഴിയുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം. അതുപോലെ ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത സംരംഭങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഈ കാലയളവിൽ ചെലവുകള് വര്ദ്ധിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്നും അറിയുക.
മിഥുനം: എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണത ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഈ തത്വശാസ്ത്രം പ്രയോഗികമായിരിക്കും. ശരിയായ രീതിയില് പരിശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ശ്രദ്ധ നല്ല രീതിയില് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നകാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക.
കര്ക്കടകം: നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ട് സമയം അനുകൂലമാണ്. ഇന്നലെവരെ ആസ്വദിച്ച എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും തുടരും. അപൂർവ്വസമ്മാനങ്ങൾ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുക. ജോലി സ്ഥലത്തും വീട്ടിലും മിഴിവേറിയ സമയങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സൗഹൃദനിമിഷങ്ങൾ നവ്യാനുഭവങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.