ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്താന് മികച്ച അവസരം, അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശി ഫലം വിശദമായി
ഈ രാശിക്കാര് സ്ത്രീകളോട് ഇടപെടുന്നത് കരുതലോടെ വേണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
Published : March 12, 2026 at 7:07 AM IST
തീയതി: 12-03-2026 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: കുംഭം
തിഥി: കൃഷ്ണ നവമി
നക്ഷത്രം: മൂലം
അമൃതകാലം: 09:33AM മുതല് 11:04AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:33 AM മുതല് 11:21AM വരെയും 03:21PM മുതല് 04:9PM വരെയും
രാഹുകാലം: 02:04PM മുതല് 03:34PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:33AM
സൂര്യാസ്തമയം::00 18:35 PM
ചിങ്ങം: സന്തോഷകരമായി ചെലവിടും. ഭാവനാപരമായ കഴിവുകള് പ്രകടിക്കും. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സൃഷ്ടിവൈഭവത്തെ കുറിച്ചും കവിതയെഴുതുവാനുള്ള പ്രചോദനം ഉണ്ടാകും. പ്രിയമുള്ളവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഗുണകരവും സന്തോഷദായകവുമായിരിക്കും. മക്കളുടെ അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്ത്തകള്ക്ക് സാധ്യത. വിദ്യാര്ത്ഥികള് പഠിത്തത്തില് മികവ് കാണിക്കും. സുഹൃദ്സമാഗമത്തിനും സ്നേഹിതമാരില് നിന്നും നേട്ടത്തിനും യോഗമുണ്ട്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്ത്തിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി: ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കാന് സാധ്യതയില്ല. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സമ്മര്ദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യത. അമ്മയുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങള് മനസ്സിനെ അലട്ടിയേക്കാം. വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുക. ഹൈഡ്രോഫോബിയ (വെള്ളത്തിനെ പേടി) പ്രശ്നമായേക്കാം. സ്ത്രീകളുമായി ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചുറ്റുപാടുകള് ഒഴിവാക്കുക. പണച്ചെലവിന് സാധ്യത
തുലാം: ഏറെ ക്രിയാത്മകമായ ദിവസമായിരിക്കും. സഹോദരന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം നല്ലനിലയിലായിരിക്കും. അവര് ചില സംശയങ്ങള് ചര്ച്ചചെയ്യാം. ഒരു തീര്ത്ഥാടനത്തിന് സാധ്യത. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകാം. വിദേശരാജ്യത്തുനിന്ന് നല്ല വാര്ത്ത വന്നുചേരും. വിവിധ സാമൂഹ്യ പരിപാടികള്ക്കായി അന്യസ്ഥലങ്ങളില് പോകേണ്ടിവരും. പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് പറ്റിയ ദിവസം. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ശാന്തത കൈവരും. നിക്ഷേപകര്ക്ക് നല്ല ദിവസം. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം: കാര്യങ്ങള് സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അനാവശ്യചെലവുകള് നിയന്ത്രിക്കണം. കുടുംബത്തിലെ അസുഖകരമായ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന എല്ലാ സന്ദര്ഭങ്ങളെ പറ്റിയും ജാഗ്രത പാലിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള് നീക്കുക. ശാരീരികപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പുറമേ വിഷാദാത്മകതയും ബാധിക്കും. പ്രതികൂലചിന്തകള് ഒഴിവാക്കുകയും അധാര്മ്മിക വൃത്തികളില്നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കുകയും ചെയ്യുക. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് ഗ്രഹിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും.
ധനു: ഒരു ചെറുതീര്ത്ഥയാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൈവരിക്കാന് കഴിയും. ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉത്സാഹത്തിമിര്പ്പിലാകും. ഇത് ആത്മവിശ്വാസവും ഉന്മേഷവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. കുടുംബത്തില് ഒരു സന്തോഷാവസരം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തുചേരാന് കഴിയുന്നത് കൂടുതല് ആഹ്ളാദം പകരും. സമൂഹത്തില് അന്തസ്സ് ഉയരും.
മകരം; ജീവിതത്തിന്റെ മതപരവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഈ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി കുറച്ച് പണവും ചെലവഴിച്ചേക്കാം. നിയമപ്രശ്നങ്ങളടങ്ങിയ ജോലിയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. പക്ഷേ, ഒന്നും ചെയ്യുന്നതില് താത്പര്യമുണ്ടാകില്ല. ശസ്ത്രക്രിയ ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം: അനുകൂല ദിവസമാണ്. ബിസിനസ്സുകാര്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. പഴയ ചങ്ങാതിമാരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും പുതിയ ചങ്ങാത്തങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു ഹ്രസ്വവിനോദയാത്രക്ക് സാധ്യത. പുതിയ പദ്ധതികള് തുടങ്ങാന് വളരെ നല്ല ദിവസമാണ്. വിവാഹം കഴിക്കാനോ പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്താനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അനുയോജ്യ ദിവസമാണ്.
മീനം: ബിസിനസ്സുകാര്ക്ക് ഇത് വിസ്മയകരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. ജോലിയും കഴിവും മേലധികാരികളില് മതിപ്പുളവാക്കും. പ്രൊമോഷന് സാധ്യത കാണുന്നു. ഒരു വ്യവസായ സംരംഭകനെന്ന നിലയില് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമ്പോള് തന്നെ, പിതാവില് നിന്ന് നേട്ടം വന്ന് ചേരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം സന്തോഷിപ്പിക്കും. സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത പദവികളിലേക്ക് അനായാസം കയറിച്ചെല്ലാനും കഴിയും.
മേടം: സമ്മിശ്രഫലങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ശാരീരികമായ അനാരോഗ്യവും ഉല്കണ്ഠയും പ്രശ്നമാകും. അസ്വസ്ഥതയും ക്ഷീണവും ഉദാസീനതയും വിഷമിപ്പിക്കും. ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങള് മര്ക്കടമുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കും. അത് തൊഴിലിനെ ബാധിക്കും. സമീപനത്തില് സത്യസന്ധമായ മാര്ഗം സ്വീകരിക്കുക. ആസൂത്രണം ചെയ്ത ജോലികള് ഏറ്റെടുത്തേക്കാം. തീര്ത്ഥാടനത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നതിലും തന്നിഷ്ടമാണ് നോക്കുക.
ഇടവം: ജാഗ്രത'' എന്ന വാക്ക് ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആരോഗ്യം നൂറ് ശതമാനവും തൃപ്തികരമാവില്ല. ആരോഗ്യപ്രദമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഉല്കണ്ഠയും ശാരീരികമായ ക്ഷീണവും അലട്ടിയേക്കും. ഓഫീസ്ജോലി ക്ഷീണിതനാക്കും. യാത്ര ഫലപ്രദമാകും. കഴിയുന്നത്ര സമയം ആത്മീയകാര്യങ്ങള്ക്കായി ചെലവഴിക്കുക.
മിഥുനം: വിഷയസുഖവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാനിടവരും. പലതരം ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാന് ഇടവരും. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവുമായി ഒരു ഉല്ലാസയാത്രക്ക് സാധ്യത. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള് വങ്ങാനായി ഷോപ്പിങ്ങ് നടത്തും. പ്രണയാനുഭങ്ങള്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയം. ശരീരക്ഷമത, സാമൂഹ്യ അന്തസ്സ്, പ്രശസ്തി എന്നിവയില് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. ജീവിതപങ്കാളിയുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം മാസ്മരികാനുഭൂതി പകരും. ദിവസം ഉടനീളം അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും.
കര്ക്കടകം: നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സമാധാനപരവും ഉല്ലാസപ്രദവുമായിരിക്കും. കുറച്ച് നല്ല സന്തോഷഭരിതമായ നിമിഷങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഉള്പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. ശാരീരിക നില തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബവുമായി ഫലപ്രദമായി സമയം ചെലവിടും. ഉദോഗസ്ഥര്ക്ക് ഗുണകരമായ ദിനം. കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെക്കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകും. സ്നേഹിതമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സന്തോഷം നല്കും. എതിരാളികള് പരാജയം സമ്മതിക്കും.