ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ആദരവും പ്രശസ്തിയും വര്ദ്ധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി.
Published : February 14, 2026 at 7:08 AM IST
തീയതി: 14-02-2026 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മകരം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദ്വാദശി
നക്ഷത്രം: പൂരാടം
അമൃതകാലം: 06:45AM മുതല് 08:13AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:21AM മുതല് 9:9AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:41AM മുതല് 11:10AM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:45AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:32PM
ചിങ്ങം: കൊള്ളിച്ചേക്കാവുന്ന ചില ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊഴിച്ചാല് പൊതുവില് ഭാഗ്യദിവസമായിരിക്കും. കോപം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മറ്റ് പ്രധാനകാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്. കായിക, കല, സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങള് എന്നിവ പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവര്ത്തിക്കാന് താല്പപ്പര്യപ്പെടും. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് അവര് തെരഞ്ഞെടുത്ത പഠനവിഷയത്തില് മികവ് കാണിക്കാന് കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢതരമാകും.
കന്നി: അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കില്ല. അലസതയും ഉദാസീനതയും പൊതുവായ ആരോഗ്യക്കുറവും പ്രസരിപ്പ് കെടുത്തിക്കളയുന്നതിനാല് ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് പൂര്ത്തീകരിക്കാന് കഴിയാതെ വരും. അനിയന്ത്രിതമായ ചില കാരണങ്ങളാല് നിഷ്ക്രിയത അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉല്ക്കണ്ഠാകുലനാക്കിയേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടയാളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്, ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം, കുത്തി മുറിവേല്പിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു അപമാനം, അല്ലെങ്കില് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്ക, എന്നിവ സ്വൈര്യക്കേടിന് കാരണമാകാം. വസ്തു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കില് നിയമപ്രശ്നങ്ങളിലോ തിടുക്കത്തില് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം: ശാന്തവും അനുഗ്രഹീതവുമായ അനുഭവത്തിന് ഏതെങ്കിലും മതപരമായ സ്ഥലം സന്ദര്ശിക്കുക. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങള്ക്കും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. ചുറ്റും നോക്കുമ്പോള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസന്നവും ഉല്ലാസഭരിതവുമായി അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ സന്തോഷവും ഊഷ്മളതയും, ശത്രുക്കളുടെ മേല് വിജയം നേടാനും ഏത് ദൗത്യവും വിജയകരമായി പുര്ത്തിയാക്കാനും ശക്തി നല്കുന്നു. ഒരു മാന്ത്രിക സ്പര്ശത്തിന് കഴിവുണ്ട്. അത് നിലനില്ക്കുവോളം ആസ്വദിക്കൂ! സായാഹ്നത്തില് ''ഒരാളുടെ'' ഊഷ്മളമായ വാക്കുകള് ഹൃദയത്തെ സ്പര്ശിക്കും.
വൃശ്ചികം: സംസാരം കരുതലോടെ വേണം. നക്ഷത്രങ്ങള് അവസ്ഥ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കി തീര്ക്കുന്നു. നിസാര പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരില് പോലും കുടുംബാംഗങ്ങള് കലഹമുണ്ടാക്കാന് വ്യഗ്രത കാണിക്കും. അന്തസ്സില്ലാത്ത സ്വഭാവം കാര്യങ്ങള് കൂടുതല് വഷളാക്കും. ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്താന് നിങ്ങള് കാരണമാകുകയും പിന്നീടതില് ഖേദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ ശീലമാക്കുക. നിങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രവര്ത്തനത്തെ ബാധിക്കാന് പ്രതികൂലചിന്തകളെ അനുവദിക്കരുത്. ആരോഗ്യത്തെ അത് ബാധിക്കും. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠനത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടാകും.
ധനു: സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടും. ഇന്ന് വീട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്, അടുത്ത ചില സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമായി ഒരു സദ്യയ്ക്കുള്ള വക ഒരുങ്ങും. പങ്കാളിയുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ, ഹൃദയംഗമമായ സംസാരം ബന്ധത്തെ ശക്തമാക്കും.
മകരം: ഓരോ ചുമതലയിലും ശ്രദ്ധ വേണം. തൊഴില്രംഗത്ത് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭിക്കും. വരുമാനത്തില് കവിഞ്ഞ ചെലവുണ്ടാകാം. മതപരവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് വ്യാപൃതനാകുന്നത് ചെലവുകള് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. പുത്രന്മാരുമായോ ബന്ധുക്കളുമായോ കലഹമുണ്ടാകാം. വിജയമുണ്ടാവാന് കഠിനാദ്ധ്വാനംതന്നെ വേണ്ടിവരും. ഉല്കണ്ഠ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. അപകട സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാല് കരുതിയിരിക്കുക.
കുംഭം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാന് ശുഭദിവസമാണ്. സർക്കാർ ജോലിയായാലും ബിസിനസായാലും തൊഴിലില് നേട്ടമുണ്ടാക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേല്പ്പിക്കും. ദൈവികമായ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തില് പ്രശസ്തി വര്ദ്ധിക്കും. ഭാര്യയില് നിന്നും മക്കളില് നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് വന്നുചേരും. വിവാഹാലോചനകള്ക്ക് നല്ലദിവസം. ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രക്കും സാദ്ധ്യത.
മീനം: ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം കണ്ടെത്തുകയില്ല. ചെറിയ കാരണങ്ങളാൽ അത് - ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് - അമിതമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങളിലൂടെ അശുഭാപ്തി ചിന്തകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ദൃഢനിശ്ചയം ശക്തമായി നിലനിർത്താൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യണം. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സത്യസന്ധവും വ്യക്തവുമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അവബോധം വളർത്തുന്നത് അതിന് സഹായിക്കും.
മേടം: ശ്രദ്ധ വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും ആവശ്യമായതിനാല് ഈ രണ്ടിടത്തുമായി ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം കുറച്ച് സന്തോഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രശസ്തനാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന് ഉടനെ വെളിച്ചം ലഭിച്ചേക്കാം.
ഇടവം: ആരോഗ്യത്തിനും ഉയര്ച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയായിരിക്കും ഊര്ജ്ജവും സമയവും ചെലവഴിക്കുക. ഒരു ബിസിനസ് ലഞ്ചിലൂടെ കിട്ടാനുള്ള ചില ഇടപാടുകള്ക്ക് നല്ല ഫലം ലഭിച്ചേക്കാം. ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലം വിചാരിച്ചതിനേക്കാള് മികച്ചതായിരിക്കും.
മിഥുനം: സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. സമൂഹത്തില് സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും ബന്ധുക്കള്ക്കും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും ഇടയില് ആദരവും പ്രശസ്തിയും വര്ദ്ധിക്കും. മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോയെന്നിരിക്കാം. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം മികച്ച രീതിയിലായിരിക്കും. അഭിരുചിക്കിണങ്ങിയതും ഏവരേയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതും ആകര്ഷകവുമായ വസ്ത്രങ്ങളോ വാഹനങ്ങളോ വാങ്ങാനായി ഒരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്താനും സാധ്യത കാണുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്തോഷങ്ങളുടെ അധിക ആകർഷണമാണ് ഇഷ്ട ഭക്ഷണം.
കര്ക്കടകം: വാണിജ്യത്തിലും ബിസിനസിലും ഏര്പ്പെട്ടവര്ക്ക് ഭാഗ്യദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്ന് സഹപ്രവര്ത്തകരില് നിന്ന് ഒരുപോലെ സഹായസഹകരണങ്ങള് ലഭിക്കും. ജോലിയുടെ മികവില് മേലധികാരിയും മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടാന് അവസരമുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം ഉത്സാഹം പകരുകയും എതിരാളികള്ക്കും കിടമത്സരക്കാര്ക്കും മുകളില് വിജയം കണ്ടെത്താന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. സൃഷ്ടിപരമോ കലാപരമോ ആയ കാര്യങ്ങള്ക്ക് നിര്ലോഭം പണം ചെലവഴിക്കും. ചെലവില് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക.