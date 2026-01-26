ETV Bharat / bharat

കലാപകാരിയായ മനസിനെ അടക്കി നിര്‍ത്തുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി

സൂര്യരാശിഫലം വിശദമായി.

HOROSCOPE ASTROLOGY നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം
Representative image (Etv Bharat)


By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 7:11 AM IST


തീയതി: 26-01-2026 തിങ്കള്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

തിഥി: ശുക്ല അഷ്‌ടമി

നക്ഷത്രം: അശ്വതി

അമൃതകാലം: 02:04PM മുതല്‍ 03:31PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 01:11PM മുതല്‍ 01:59PM വരെയും 03:35 PM മുതല്‍ 04:23PM വരെയും

രാഹുകാലം: 08:15AM മുതല്‍ 09:42AM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:47AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:25 PM

ചിങ്ങം: അഹന്ത കാരണം യഥാർത്ഥമായ മനോവികാരം പുറത്തുകാണിക്കാതിരിക്കരുത്‌. ഈ നല്ല ദിവസം പ്രേമപൂർവ്വം കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകണം. പക്ഷേ അഹന്ത മാറ്റിയിട്ടുവേണമെന്ന് മാത്രം.

കന്നി: പലകാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഇന്നായിരിക്കും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം. എങ്കിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച ഏല്ലാ ഭാരവും പൂർണ്ണമായി വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും ശാന്തത നിലനിര്‍ത്താൻ ശ്രമിക്കണം.

തുലാം: ഈ ലോകത്തിൽ യോഗ്യതയും കഴിവും പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണിത്‌. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. പ്രധാനമായും അടുപ്പമുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. സ്വപ്‌ന ലോകത്ത്‌ ചെലവഴിക്കും.

വൃശ്ചികം: എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളിലും മാനസികാവസ്ഥ അങ്ങേയറ്റം ഭയങ്കരമായിരിക്കും. ഈ സമയം കലാപകാരിയായ മനസ്സിനെ താത്കാലികമായി മാറ്റുക. എല്ലാത്തരം അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘട്ടനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക. വൈകുന്നേരം വിശ്രമിക്കും.

ധനു: പരാജയങ്ങള്‍കൊണ്ട് നിരാശനാകരുത്. ക്ഷോഭം നിയന്ത്രിക്കുക. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. കഴിയുമെങ്കിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക.

മകരം: മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കില്ല. ചുറ്റുപാട് അസ്ഥിരമായ ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. ഊർജ്ജവും ജീവിതാസക്തിയും ഇല്ലെന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടായേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ചേർന്നുനിൽക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അത് ഒരു സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നെഞ്ചുവേദന ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. എന്നാലും നന്നായി ഉറങ്ങും. അപമാനം വരുത്തിവച്ചേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണം.

കുംഭം: മാനസിക സംഘർഷത്തിന് താല്ക്കാലികമായ ഒരാശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കും. നല്ല ഉന്മേഷവും തോന്നിയേക്കാം. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം സന്തോഷകരമായി ചെലവഴിക്കും! സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കും. ചില ചെറുയാത്രകൾ നടത്താനും സാദ്ധ്യത കാണുന്നു.

മീനം: സംഭാഷണങ്ങളിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണം കൈക്കൊള്ളണം. അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പ്രതികൂലാത്മകമാവും. ചെലവുകളിലും നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്ഷീണം തോന്നിയേക്കാം. ബന്ധുക്കളുമായുള്ള ചില അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു പ്രതികൂലാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കും. അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കണം.

മേടം: ശുഭചിന്തകളുടെ ഊര്‍ജം പ്രവഹിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ജോലിയില്‍ തികഞ്ഞ ഉല്‍സാഹം കാണിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷപൂര്‍വം സമയം ചെലവഴിക്കും. പൊതുസല്‍ക്കാരങ്ങളിലും കൂടിച്ചേരലുകളിലും പങ്കുകൊള്ളാനുള്ള സാദ്ധ്യതയും കാണുന്നു. ഈ അവസരങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും തികച്ചും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക. അമ്മയുടെ പക്കല്‍നിന്നും ചില നല്ല വാ‍ർത്തകള്‍ തേടിയെത്തും.

ഇടവം: സൂക്ഷിച്ച് നിയന്ത്രണത്തോതെയിരിക്കണം. പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ അവയെല്ലാം പൂ‍ർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണും കാതും തുറന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധവേണം. അസുഖം ഒരു പൂർണ്ണപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണം. കോണ്‍ടാക്റ്റ് ലെന്‍സുകള്‍ പ്രശ്‌നമാകുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു കണ്ണുഡോക്ടറെ കാണുക. ആശയങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത മുതിര്‍ന്നവരെ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണ്‍ മനസ്സിലാക്കാത്ത അവര്‍ക്ക് ഇനിയും അതിന് കഴിയില്ല. അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക. ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത സംരംഭങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുക. ചെലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാം.

മിഥുനം: എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്‍റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഈ കാഴ്‌ചപ്പാട് സ്വാധീനിക്കും. ശരിയായ ദിശയിൽ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധ പരിശ്രമങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാണെന്നകാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക.

കര്‍ക്കടകം: വളരെ സങ്കീര്‍ണമായ ഒരു ദിവസമാണ്. മാനസികാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അമിതമായ വൈകാരികതയോ അയോഗ്യതയോ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപില്‍ തളർന്നുപോകും. ആരോഗ്യം, ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പരിഗണന നല്‍കുക. ബോധപൂർവ്വം ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ശക്തിപകരും.

HOROSCOPE
ASTROLOGY
നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം
