ഇന്ന് പങ്കാളിയോട് കണ്ണുകള് കൊണ്ട് വര്ത്താനം, അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സൂര്യരാശിഫലം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷഫലം.
Published : December 29, 2025 at 6:57 AM IST
തീയതി: 29-12-2025 തിങ്കള്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: ശുക്ല നവമി
നക്ഷത്രം: രേവതി
അമൃതകാലം:01:52PM മുതല് 03:18PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 01:4PM മുതല് 01:52PM വരെയും 03:28PM മുതല് 04:16PMവരെയും
രാഹുകാലം: 08:07AM മുതല് 09:33AMവരെ
സൂര്യോദയം: 06:40 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:11 PM
ചിങ്ങം: മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കും. പരിശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ദിവസത്തിന്റെ പകുതിയോടെ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് കഠിനമായി അധ്വാനിക്കണം.
കന്നി: ധൈര്യമുള്ള സ്വഭാവം എല്ലാവരേയും ആകർഷിക്കും. എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ''ഷോ'' നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിവരും. വലിയ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ ആന്തരികവ്യക്തിത്വം നന്നായി മെച്ചപ്പെടും. വൈകുന്നേരം കുട്ടികളുടെ പഴയ വസ്തുക്കൾ പുഞ്ചിരി ഉണർത്തും.
തുലാം: പ്രേമഭാജനത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ തയ്യാറാകും. ജീവിതപങ്കാളിയെ ആകർഷിക്കാനായി രൂപഭാവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. പഴയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പങ്കുവെക്കുകയും വികാരപരമായി കൂടുതൽ അവരോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം: പങ്കാളിയോട് നേരിൽ സംസാരിക്കാതെ കണ്ണുകൾകൊണ്ട് ഒരായിരം വാക്കുകൾ സംസാരിക്കും. ജോലിയിലുള്ള കഴിവും വൈദഗ്ധ്യവും പലരുടേയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും, പ്രോത്സാഹനം പിടിച്ച് പറ്റുകയും ചെയ്യും. വിജയത്തിന്റെ കീർത്തി പരക്കും.
ധനു: ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തുകൊള്ളൂ. പണം ഈ ലോകം ചുറ്റിക്കും. പ്രധാന്യം നൽകേണ്ടത് സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾക്കാണ്. വൈകുന്നേരം വിശ്രമിച്ചോളു. വിജയത്തിന്റെ കീർത്തി എങ്ങും പരക്കും.
മകരം: മുൻഗണനാപട്ടികയിൽ ജോലിക്ക് കുടുംബത്തേക്കാൾ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? അത് പങ്കാളിളോടുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ടാണെന്ന പരാതി കേൾക്കേണ്ടി വരും. പങ്കാളിയെ നിരാശപ്പെടുത്താതെ പ്രേമപൂർവ്വം ഒരു യാത്ര പോകും. ഔദ്യോഗികമായി ബോസ്സിന്റെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റുകയും എതിരാളികളുടെ മുന്നിൽ തിളങ്ങുകയും ചെയ്യും. നേട്ടങ്ങളുടെ ശക്തി പരീക്ഷിച്ച് അറിയേണ്ടതാണ്.
കുംഭം: ജീവിതത്തിൽ സുഹ്യത്തുക്കളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വാക്ക്ചാതുരി ജോലിയിൽ സഹായിക്കും. എതിരാളികൾ പോലും കഴിവിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കഴിവ് വീട്ടിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രേമഭാജനത്തിനെ വളരെയധികം പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
മീനം: ജോലിയിൽ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. പക്ഷേ സാമർത്ഥ്യബോധവും ഊർജ്ജസ്വലതയും നല്ലരീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയും. പ്രോജക്റ്റുകൾ പൂര്ത്തീകരിക്കാനും അതിലൂടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടും.
മേടം: വികാരങ്ങൾ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും. കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി പോകുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥനാകും. എന്നാലും മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലെയും അലമാരിയിലിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെയും കാര്യങ്ങളുടെ നല്ല വശം മാത്രം കാണുകയും ദൈവത്തിന് നല്ല ജീവിതം തന്നതിൽ നന്ദിപറയുകയും ചെയ്യും.
ഇടവം: വ്യവസ്ഥാപിതവും ആചാരപരവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളേയും നൂതനമായ മർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെല്ലുവിളിച്ച് വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ബോസിന്റെ ശകാരം കേൾക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക. വൈകുന്നേരം ബലഹീനതകളെ ശക്തിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം: ജോലിയിൽ സമ്മര്ദ്ദം നേരിട്ടേക്കാം. ദിനാവസാനത്തോടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ നിര്ബന്ധത്താല് ജോലിയിലെ സമ്മര്ദ്ദം ഉപേക്ഷിക്കാന് തയ്യാറാവും. ബിസിനസ്സ്, വീട്, വിനോദം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടവിധം സമയം കണ്ടെത്തുന്നതില് വിദഗ്ദ്ധനാണ്. കുറച്ചു വൈകിയാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ഫലം കാണും.
കര്ക്കടകം: ഗാർഹിക/ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ ദിവസവും ചെലവഴിക്കുകയും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനായി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.