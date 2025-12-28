ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് മത്സരങ്ങളില് വിജയം, അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സൂര്യരാശി ഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി അറിയാം.
Published : December 28, 2025 at 7:04 AM IST
തീയതി: 28-12-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: ശുക്ല അഷ്ടമി
നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി
അമൃതകാലം: 03:18PM മുതല് 04:44PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 05:4PM മുതല് 05:52PM വരെ
രാഹുകാലം: 04:44PM മുതല് 06:11PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:40 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:11 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുഹ്യത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിന് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാകും. ഒരു വലിയ സുഹ്യദ് വലയത്തെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേരണയാലും സാമൂഹികമായ വാഞ്ഛയാലും വളരെയധികം സമയംകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.
കന്നി: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ല ദിവസമല്ല. ദേഷ്യംനിറഞ്ഞതും കയ്പു നിറഞ്ഞതുമായ ശകാരവാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അത് ചില അസുഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ അനുവദിക്കും. കുടുംബവുമായി പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തര്ക്കം അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ദുഃഖിതരാക്കും. കാര്യമായ ചെലവുകൾകാണുന്നു.
തുലാം: ശാരീരികമായി മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നു. തൊഴിൽപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മികച്ച ദിവസമാണ്. സഹപ്രവർത്തകർ വളരെ സഹായകരമാകും. മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായി കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ ജോലികളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പേരും പ്രശസ്തിയും നൽകും.
വൃശ്ചികം: ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യമുള്ളതായും ഊർജ്ജസ്വലത ഏറിയതായും അനുഭവപ്പെടാം. അസുഖങ്ങൾ, അനാരോഗ്യങ്ങൾ എന്നിവ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണിത്. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യപുരോഗതിയുടെ വ്യക്തമായ സാദ്ധ്യതയെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സഹപ്രവർത്തകരിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സഹകരണവും, പിന്തുണയും ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവയില് വളരെ ഗംഭീരമായി വിജയിക്കാൻ കഴിയും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ന്യായാധിപൻ നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും! ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും കാരണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും. അതിന് വളരെ സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും അവസാനം മതിയായ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.
മകരം: സ്വന്തമായുള്ള ആവേശവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. മാത്രമല്ല ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുമായിരിക്കില്ല. ഇതിനു പിന്നിലുള്ള കാരണം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായ ആശയസംഘട്ടനങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയേയോ സാമൂഹിക പദവിയേയോ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. സന്തോഷവും ആവേശവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പൂർണ്ണമായും മുഷിവ് നിറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടാം.
കുംഭം: ആശങ്കകളെല്ലാം തന്നെ അകന്നു പോയതിനാൽ വളരെയധികം ഉല്ലാസവാനും സന്തുഷ്ടനുമായി അനുഭവപ്പെടാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതും സഹോദരങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഈ ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ ദിവസമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. സന്തോഷദായകമായ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് സൗഭാഗ്യം തിളങ്ങുന്നതായി കാണാനാവുക.
മീനം: മാനസികമായി വളരെ ശാന്തനും ശാരീരികമായി വളരെ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നവനുമായിരിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. പുതിയ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉത്സാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. കുടുംബജീവിതം സുഖകരമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും ഒരു യാത്ര നടത്താൻ സാധ്യത. സാമ്പത്തികനേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ വളരെ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തീർത്ഥാടനങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പണം ചെലവഴിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: മീറ്റിങ്ങുകളും പദ്ധതികളും ജോലികളുമായി തിരക്കിലായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയദാരിദ്ര്യം മൂലം മനസ്സ് മടുക്കുകയും ക്ഷീണിതനാവുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും എല്ലാം അവസാനം മെല്ലെ ശുഭകരമായിത്തീരും.
ഇടവം: ചെയ്യുന്നകാര്യങ്ങളിലും ഏൽക്കുന്ന ജോലികളിലും അപരാധിയല്ലെന്ന് സ്വയം വിധിക്കും. ചുമതലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അസാമാന്യകഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കും. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം പിന്നിലാക്കിയിരിക്കും.
മിഥുനം: ധാരാളം അനുകൂല അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വിവാഹം കഴിയാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കാണുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണിത്. ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുന്നതും സന്തുഷ്ടമായ അനുഭവങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതുമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവപ്പെടും. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ചുവരുകയാണ്. കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള സദ്വാർത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാം.
കര്ക്കടകം: സ്ത്രീ സംബന്ധമായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ യാത്രയോ തീർഥാടനമോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, ദിവസം മുഴുവനും മാനസികമായി ശാന്തനായിരിക്കാനും ശാരീരികമായി മികച്ച നിലയിലായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളോടും സ്നേഹിതരോടും വളരെ സന്തോഷകരമായി ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.