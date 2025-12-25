ബോസിന്റെ അതൃപ്തി, സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ നിസ്സഹകരണം, ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്, അറിയാം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സൂര്യ രാശി ഫലം വിശദമായി അറിയാം.
Published : December 25, 2025 at 7:09 AM IST
തീയതി: 25-12-2025 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: ശുക്ല പഞ്ചമി
നക്ഷത്രം: അവിട്ടം
അമൃതകാലം: 09:31AM മുതല് 10:57AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:38AM മുതല് 11:26AM വരെയും 03:26PM മുതല് 04:14PM വരെയും
രാഹുകാലം: 01:50PM മുതല് 03:16PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:38 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:09 PM
ചിങ്ങം: ജീവിതപങ്കാളിയുമായുള്ള അസ്വാരസ്യം ഇരുവര്ക്കും മനഃപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാം.പങ്കാളിക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടാകാം.സഹപ്രവര്ത്തകരുമായും ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായും ഇടപെടുമ്പോള് ശാന്തതയും ക്ഷമയും കൈവിടാതിരിക്കാന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിഷ്പ്രയോജനമായ സംഭാഷണങ്ങളില് പങ്കുകൊള്ളാതിരിക്കുക.നിയമകാര്യങ്ങളില് പ്രതീക്ഷിച്ചഫലം ലഭിക്കില്ല. സമൂഹത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളം.
കന്നി: വാക്ചാതുരിയും സർഗ്ഗാത്മകമായ കഴിവുകളുമാണ് ആയുധം. ജീവിതത്തോടുള്ള അമിതമായ താൽപര്യം ക്രമേണ സന്തോഷത്തെ കുറയ്ക്കും. ഒരുതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദവും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമെ യഥാർത്ഥ കഴിവ് പുറത്തുവരൂ.
തുലാം: മറ്റുള്ളവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിവുള്ള സുഹ്യത്ത് ഭാഗ്യമാണ്. ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടസംരംഭം തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. കാര്യശേഷിയും കഠിനാധ്വാനവും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടും.
വൃശ്ചികം: ബോസിന്റെ അതൃപ്തിയും, സഹപ്രവർത്തകരുടെ അർദ്ധമനസ്സോടെയുള്ള പിന്തുണയും, സ്നേഹപൂർവ്വമായ സാമീപ്യമില്ലായ്മയും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. തുടക്കക്കാരനായി ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കലും വൈകിയുള്ള അഭിമുഖവിജയങ്ങളും അന്തിമതിരഞ്ഞെടുക്കലും ഉണ്ടാകും.
ധനു: സത്യവും നീതിയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അനീതിക്കും വിവേചനത്തിനും എതിരേ പൊരുതും. ഈ ദിവസം വാഗ്ദാനം ചെയ്തപോലെ ഗംഭീരമായിരിക്കും, ഈ ദിവസം. ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു.
മകരം: കഠിനാധ്വാനവും ആസൂത്രണവും പാഴായിപ്പോയതിൽ വളരെയധികം ദുഖിക്കും. അഭിപ്രായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടേതുമായി യോജിക്കാത്തതിനാൽ ചൂടുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ അന്തരീക്ഷം ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. തീർച്ചയായും ഈ ദുർഘടസമയം തരണം ചെയ്യുകയും അവസാന വിജയം നേടുകയും ചെയ്യും.
കുംഭം: ഭാവിപദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കും. എന്നാലും ദൈവീകമായ ഊർജ്ജം ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. ജോലിയിൽ ഊർജ്ജസ്വലതയും സൗമനസ്യവും ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
മീനം: സാമ്പത്തികപദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഊർജ്ജം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തികമായി മുറിവേൽക്കുകയും കുടുംബത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത അസുഖങ്ങൾ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രതിസന്ധി ഉടൻ വരുമെങ്കിലും സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിമപ്പെടരുത്.
മേടം: അപ്പപ്പോൾ പെട്ടന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് എല്ലാമാനസിക കഴിവുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും തീരുമാനങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ദീർഘകാലപ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശരിയായ ഉപദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
ഇടവം: സന്തോഷവും സുഖവുമുള്ള ദിവസമാണ്. അവിടെ ഒരു ദുഃഖവും വേദനയും ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്രകാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. ഇത് സമ്മർദ്ദത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുലുമാക്കും. ജോലിഭാരം അമിതമാക്കാതെ പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കുക. യഥാർത്ഥമായതും ഉചിതമായതുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.
മിഥുനം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേറ്റെടുക്കാന് ഈദിനം ശുഭകരമല്ല. തളര്ച്ച, മടി, ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത. ഉദര അസ്വാസ്ഥ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴില്പരമായി കാര്യങ്ങള് നിങ്ങള്ക്കനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകള്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. എല്ലാപ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും നീട്ടിവെക്കുക.
കര്ക്കടകം: ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതീവ സമചിത്തതയും ശ്രദ്ധയും പുലര്ത്തണം. കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റുമുട്ടലുകള് ഒഴിവാക്കുക. ദിവസം മുഴുവന് വിനയം കൈവിടാതിരിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാന് അത് സഹായിക്കും. അവിചാരിതമായ ചെലവുകള് നേരിടാന് തയ്യാറാവുക. അധാര്മികമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവൃത്തികളില് നിന്ന് മാറിനില്ക്കുക. പ്രാര്ത്ഥനയും ധ്യാനവും വളരെ ഗുണകരം.