ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് കൈനിറയെ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങള്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി
അറിയാം നിങ്ങളുടെ സൂര്യരാശി ഫലം
Published : December 23, 2025 at 7:20 AM IST
തീയതി: 23-12-2025 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ധനു
തിഥി: ശുക്ല തൃദീയ
നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം
അമൃതകാലം: 12:23 PM മുതല് 01:49PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 9:01AM മുതല് 9:49 AM വരെയും 12:13PM മുതല് 01:01PM വരെയും
രാഹുകാലം: 03:15PM മുതല് 04:42PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:37 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:08 PM
ചിങ്ങം: സാധാരണ ദിവസം. കോപം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കലഹത്തിലേര്പ്പെടേണ്ടിവരും. അധ്വാനഭാരം കാരണം ഓഫീസിലും അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യമായിരിക്കും. വളരെയേറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും ഫലമുണ്ടാകാത്തത് നിരാശ നല്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നവും ഉല്കണ്ഠാകുലനാക്കും.
കന്നി: ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയോ മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. പഴയ മുറിവുകള് വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും ദിവസം പൊതുവെ സമാധാനത്തിന്റെയും സമ്പത്സമൃദ്ധിയുടേതുമായിരിക്കും. കുറേക്കൂടി സമയം ആനന്ദിക്കാനും രസിക്കാനും കണ്ടെത്തണം
തുലാം: പ്രശ്ന സങ്കീര്ണമായിരിക്കും. അതുകാരണം പതിവിലും കവിഞ്ഞ് വികാരാധീനനാരായിരിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ സ്വരച്ചേര്ച്ചയില്ലായ്മയോ അമ്മയുമായുള്ള ഉലഞ്ഞ ബന്ധമോ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സ്ത്രീയോ ആയിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം. മനസ്സിന്റെ പിരിമുറുക്കം നീങ്ങിക്കിട്ടാന് ശ്വസനവ്യായാമവും പ്രാര്ത്ഥനയും ചെയ്യുക. ജലാശയങ്ങളില് നിന്ന് അകന്ന് നില്ക്കുകകയും നീന്തല് ക്ളാസില് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവധി നല്കുക. ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് ഇന്ന് നിര്ബാധം ഉറങ്ങുക. യാത്ര ഫലവത്താകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക. നിയമ പരമായ രേഖകളും വസ്തുവും കുടുംബസ്വത്തും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള് തികഞ്ഞ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിയമപരമായ രേഖകൾ, സ്വത്ത്, കുടുംബ സ്വത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
വൃശ്ചികം: കൈനിറയെ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പുതിയ സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാനോ, പഴയവ പുനരാരംഭിക്കാനോ നല്ല ദിവസമാകുന്നു. ദിവസം മുഴുവന് ഉന്മേഷവാനായിരിക്കുമെന്നതിനാല് അത് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും. സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പമിരുന്ന് പ്രധാന കുടുംബകാര്യങ്ങള് ചര്ച്ചചെയ്യും. അതിന് ഫലമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക നേട്ടവും മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാഗ്യാനുഭവവും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പമുള്ള ചെറിയ യാത്രകള് സംതൃപ്തി പകരും. ജോലിസ്ഥലത്തെ അപ്രതീക്ഷിതവിജയവും ആഹ്ലാദത്തിന് കാരണമാകും.
ധനു: ഉള്ളിലെ സന്യാസിയായിരിക്കും നയിക്കുന്നത്. സ്വയം ധ്യാനത്തില് മുഴുകി സമാധാനം തേടിയേക്കാം. വളരെ ബുദ്ധിപരമായും സന്തോഷത്തോടെയും പെരുമാറുകയും ഏതാണ്ട് ഇതേ സന്ദേശങ്ങള് ചുറ്റുമുള്ളവര്ക്ക് നല്കുകയും ചെയ്യും.
മകരം: സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യജീവിതമോ പ്രണയബന്ധമോ അനുഭവിക്കാനാകും. ജോലിയില് പ്രാധാന്യം വര്ദ്ധിക്കും. പ്രൊഫഷണലുകള്ക്കും ബിസ്സിസിനസ്സുസുകാര്ക്കും അനുകൂല ദിവസമാണ്. കഴിവ് വിലയിരുത്തല് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അതിന് നല്ല ഫലമുണ്ടാകും. പ്രൊമോഷന് ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഏൽല്പിച്ച ജോലികള് കൃത്യമായും ചെയ്തു തീര്ക്കും. വൈകുന്നേരം കാമുകിയുമായി ഒരു സിനിമക്ക് പോകാനോ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു പാര്ട്ടിയില് സംബന്ധിക്കാനോ അവസരമുണ്ടാകാം. ഇത് ഊഷ്മളമായ ഒരനുഭൂതി പകരും. പ്രാര്ത്ഥനക്കും പരോപകാര പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്കും കൂടി ഇതിനിടയില് സമയം കണ്ടെത്തും.
കുംഭം: ആരോഗ്യം, പോഷണം, ഫിറ്റ്നസ് പരിപാടികള് എന്നിവയില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. വേണ്ടത്ര വിശ്രമമെടുക്കാത്തതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് കാണാനുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ ജാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം. കഴിയുമെങ്കില് രോഗകാരണം കാണിച്ച് ലീവെടുക്കുക. പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ കോപത്തിന്റെയും സംഭാഷണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധവേണം. പ്രിയപ്പെട്ടവര്തന്നെ എതിര്ക്കും. അതിനെ വൈകാരികമായി സമീപിക്കാതെ, അവരുടെ വീക്ഷണകോണില്ക്കൂടി കാര്യങ്ങള് വിലയിരുത്തുക.
മീനം: സാമൂഹ്യ കടപ്പാടുകള് തമാശയല്ല. എന്നിട്ടും അവ വശീകരിക്കുന്നു. ഇതിനുകാരണം പ്രണയമാകാം... കുടുംബമാകാം… പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവുമില്ലെന്നും വരാം. സുഹൃത്തുക്കള്, ബന്ധുക്കള് എന്നിവരുമായി ബന്ധം ദൃഢതരമാക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാകാം. ഏതായാലും ഈ കാര്യത്തിന് ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. ഒരു വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ചുവെന്നും വരാം. ഈ പ്രവണത ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രകടമാക്കിയേക്കാം. പ്രണയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കും ജീവിതപങ്കാളിയെ തേടുന്നവര്ക്കും ശുഭകരമാണ്.
മേടം: ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലെല്ലാം ഫലമുളവാക്കുന്ന ദിവസമാണ്. കുടുംബകാര്യങ്ങളെല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കും. ചര്ച്ചകള് ഉത്ല്പാദനക്ഷമമായിരിക്കും. വീട് മോടി കൂട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചര്ച്ചകള്. സ്വകാര്യജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യാത്മമകത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങളും അതിന്റെ വഴിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചെലവുകള് കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്, ഇത് ഒരു ആശ്വാസമാകും. ഓഫീസിലെ ജോലിഭാരം പ്രശ്നമായിത്തീരാമെങ്കിലും, മേലധികാരികളുമായുള്ള കൂടിക്കാക്കാഴ്ചകളും അവരുടെ പ്രശംസകളും ഉത്സാഹം പകരും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്ക്കാര് കാര്യങ്ങള്ക്കായി യാത്രകള് വേണ്ടിവരും. അത് ഫലപ്രദമാകും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം: ഒരു പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കില് പുതിയ പരിശ്രമങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയോ ചെയ്യാന് സാധ്യതയുള്ള ദിവസം. ഒരു ക്ഷേത്രസന്ദര്ശനം മനോനില മെച്ചപ്പടുത്തുകയും ഹൃദയം ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ദീര്ഘയാത്രക്ക് ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്. അകലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളില്നിന്ന് വാര്ത്തകള് വന്നുചേരും. ഒരു വിദേശയാത്രക്കുള്ള അവസരമുണ്ടാകാനും സാധ്യത. ആരോഗ്യകാര്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം: സാഹചര്യത്തെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പ്രതികൂല വിവരങ്ങള് നല്കിയാലും കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. കാര്യങ്ങള് നിങ്ങളുദ്ദേശിച്ച രീതിയില് തന്നെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പുലര്ത്തുക. അല്ലെങ്കില് പ്രതികൂലതരംഗങ്ങളും സാമ്പത്തികഞെരുക്കവും മാനസികമായി തളർത്തും. ദിനാന്ത്യമാകുമ്പോഴേക്കും തകര്ന്നു പോകുകയും ചെയ്യും. ദോഷൈകദൃക്കുകളില് നിന്നകന്ന് ശാന്തമായിരിക്കുക. ധ്യാനവും പ്രാര്ത്ഥനയും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുക. അത് മാനസികസംഘര്ഷവും വിപരീതമനോഭാവവും നിയന്ത്രിക്കാന് സാഹായിക്കും. വൈദ്യപരിശോധനകളോ മറ്റോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് മാറ്റിവെക്കുക. വ്യായാമക്ളാസുകളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുക.
കര്ക്കടകം: ആഡംബരവും സമൃദ്ധിയും ജീവിതത്തിലെ മറ്റുനല്ല കാര്യങ്ങളും സന്തോഷം പകരും. തൊഴില്പരമായും സാമ്പത്തികമായും ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. ധനാഗമനവും വ്യാപാരത്തില് അഭിവൃദ്ധിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാനസികമായും ശാരീരികമായും സ്ഥൈര്യവും ഊര്ജ്വസ്വലതയും പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്നത്, സംഘര്ഷഭരിതമായ ലോകത്തില് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. സാമൂഹികമായി ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം പ്രകടമായും അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന യാത്രകള് ഫലവത്താകും.