പങ്കാളി മുമ്പത്തേക്കാൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം വിശദമായി....
Published : November 4, 2025 at 7:08 AM IST
തീയതി: 04-11-2025 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: രേവതി
അമൃതകാലം: 12:07PM മുതല് 01:35PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:39AM മുതല് 9:27AM വരെയും 11:51AM മുതല് 12:39PM വരെയും
രാഹുകാലം: 03:03PM മുതല് 04:31PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:15 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:59 PM
ചിങ്ങം: ഒരു കൊക്കൂണിൽ എന്നപോലെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചാപല്ല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാന് ആഗ്രഹിക്കും. അത് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. മൃദുലവും സുരക്ഷിതവുമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ ആവശ്യബോധവും വസ്തുനിഷ്ഠതയും പ്രകടിപ്പിക്കും. വൈകുന്നേരം കുടുംബത്തോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഒപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും സന്തോഷകരമായ ട്രിപ്പ് നടത്തുകയോ രാത്രി യാത്രനടത്തുകയോ ചെയ്യും
കന്നി: മെച്ചപ്പെട്ട ദിനമായിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും. ജോലികൾ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും പൂർത്തിയാക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. പ്രണയികള്ക്ക് അനുകൂല ദിനമാണിത്
തുലാം: നേട്ടങ്ങള് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവക്കുക. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജോലി നടക്കും. ഇതിന്റെ ഫലമായി സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും വളരും. ഇതിനായി സമയം വേണ്ടവിധത്തിൽ വിനയോഗിക്കുക.
വൃശ്ചികം: ശ്രദ്ധനേടാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഴിവുണ്ട്. സമൂഹം കഴിവുകളെ പുകഴ്ത്തും. എന്നാലും, വേണ്ടത് ലഭിക്കാൻ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടിവരും. പങ്കാളി മുമ്പത്തേക്കാൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും.
ധനു: ബിസിനസ്സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക. ഉച്ചക്ക് ശേഷം പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സമ്മര്ദ്ദം നേരിട്ടേക്കാം. സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാകാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്യുക. വളരെ നല്ലരീതിയില് ഈ ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കുക.
മകരം: ജോലിക്ക് മുൻഗണന നല്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി തര്ക്കത്തിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതപങ്കാളിയുമായി വിരുന്നുസല്ക്കാരത്തിൽ ഏര്പ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കും. അത് അവരിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കും.
കുംഭം: പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത്, പബ്ലിക് റിലേഷൻ വൈദഗ്ദ്ധ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നു മെച്ചപ്പെടുത്തും. ശത്രുക്കൾ പോലും അംഗീകരിക്കും! അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മികച്ച ഒരു ദിവസമായിരിക്കും.
മീനം: സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉന്മേഷവാനും ഉത്സാഹിയുമായി കാണപ്പെടുകയും, പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം തരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സുവ്യക്തമായ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുകയും അത് പ്രവർത്തികമാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. നല്ലതുപോലെ ചിന്തിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും വേണം പുതിയകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ.
മേടം: ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ അത്യാഗ്രഹിയാകരുത്. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ആകാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏകാഗ്രത കുറവാകാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. തത്ഫലമായി, ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.
ഇടവം: കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചോ കുട്ടികളേയോ പറ്റിയുള്ള ചില നല്ല വാർത്തകൾ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം എന്നത് ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സ്കൂൾ ദിനങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ്. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു ‘വാഗ്ദത്ത ദിനം’ ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെന്നുറപ്പാക്കുക. നിയമ-കോടതി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക.
മിഥുനം: അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ വാദമുഖങ്ങൾ നന്നായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാവൂ. അത് മറ്റ് എല്ലാകാര്യങ്ങൾപോലെയും കരുതലോടെ വേണം. കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും താത്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ആദ്യം സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
കര്ക്കടകം: ശുഭകരമായ ഒരു ജോലി തുടങ്ങും. ഉല്ലാസാഘോഷത്തിന് പുറപ്പെടും മുൻപ് കഠിനജോലി തീർക്കേണ്ടതാണ്. വൈകുന്നേരം പ്രേമഭാജനവുമൊത്ത് പ്രേമപൂർവ്വമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവക്കും. ഇത് മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിറയ്ക്കും.