മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഗംഭീര വിജയം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി
അറിയാം നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി.
Published : November 3, 2025 at 7:04 AM IST
തീയതി: 03-11-2025 തിങ്കള്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല ത്രയോദശി
നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി
അമൃതകാലം: 01:35PM മുതല് 03:03PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:39PM മുതല് 01:27 PM വരെയും 03:3 PM മുതല് 03:51PM വരെയും
രാഹുകാലം: 07:43 AM മുതല് 09:11AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:15 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:59 PM
ചിങ്ങം: മതപരവും മംഗളകരവുമായ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളികളാകാൻ സാദ്ധ്യതകാണുന്നു. മതപരമായ പുണ്യതീർത്ഥാടന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാനുള്ള സാധ്യതയും ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. വിദേശത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വാർത്തകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാം. അർപ്പിതമായ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. മാനസികമായി അസ്വസ്ഥരായേക്കാം. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം.
കന്നി: പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നെങ്കിൽ, നല്ല ദിവസമല്ല. ദേഷ്യംനിറഞ്ഞതും കയ്പു നിറഞ്ഞതുമായ ശകാരവാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അത് ചില അസുഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ അനുവദിക്കും. കുടുംബവുമായി പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തര്ക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച ദുഃഖിതരാക്കും. കാര്യമായ ചെലവുകൾ കാണുന്നു.
തുലാം: കൃത്യമായി മുൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ അജണ്ട പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക. വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ഷോപ്പിംഗ് നടത്താൻ ആവേശപൂർവ്വം പുറത്തു പോകുന്നതായിരിക്കും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊർജ്ജം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുകയും, അവ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പരിസരങ്ങളെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിനെ ഹഠാദാകർഷിക്കുന്ന പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും, അതുപോലെ തന്നെ വായിൽ വെള്ളമൂറിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നു!
വൃശ്ചികം: ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യമുള്ളതായും ഊർജ്ജസ്വലത ഏറിയതായും അനുഭവപ്പെടാം. അസുഖങ്ങൾ, അനാരോഗ്യങ്ങൾ എന്നിവ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരേരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യപുരോഗതിയുടെ വ്യക്തമായ സാധ്യതയെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് സഹകരണവും പിന്തുണയും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായി വിജയിക്കാൻ കഴിയും.
ധനു: ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും. കോപത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക. ബൗദ്ധികചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക. കലയോടും സാഹിത്യത്തോടും ആഭിമുഖ്യം കാണിച്ചേക്കാം.
മകരം: സാധാരണയായി സ്വന്തമായുള്ള ആവേശവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. മാത്രമല്ല ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുമായിരിക്കില്ല. ഇതിനു പിന്നിലുള്ള കാരണം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായ ആശയസംഘട്ടനങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തിയേയോ സാമൂഹിക പദവിയേയോ ഹാനികരമായി ബാധിക്കാനുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. സന്തോഷവും ആവേശവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പൂർണ്ണമായും മുഷിവ് നിറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടാം.
കുംഭം: ആശങ്കകളെല്ലാം തന്നെ അകന്നു പോയതിനാൽ വളരെയധികം ഉല്ലാസവാനും സന്തുഷ്ടനുമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സന്തോഷം പങ്കിടും. സഹോദരങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. സന്തോഷദായകമായ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് സൗഭാഗ്യം വെട്ടിത്തിതിളങ്ങുന്നതായി കാണാനാവുക.
മീനം: ചെലവിന്റെ ഒരു കണക്കു സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ക്ഷമ എന്നത് ഒരു സദ്ഗുണമാണ്. അത് പതിവായി പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നാവിനെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അതുപോലെ ദേഷ്യത്തേത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും, അനാവശ്യമായ ചിന്തകളിൽപ്പെപെട്ടുഴറുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. അത് വികാരാഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിനു മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ.
മേടം; വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായിരിക്കും. പൊതുവെ ആകെ മാറിയതായി തോന്നും. വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം വളരെ മികച്ചതായിരിക്കുകയും ധാരാളം സമയം കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ആയത് വളരെയേറെ നവോന്മേഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം: വളരെ മങ്ങിയ ഫലങ്ങളായിരിക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുക. അനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ... ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചെലവുകളെ കുറിച്ച് ഒരു പുനരവലോകനം നടത്തുക. കഠിനാധ്വാനം വിജയിച്ചേക്കാം. അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുവെന്നതിനാല് വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം.
മിഥുനം: മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ജോലി സംബന്ധിച്ച് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആവേശം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. സഹപ്രവർത്തകരും സഹായിക്കും. സാമൂഹ്യമായി ആത്മാഭിമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും.
കര്ക്കടകം: എല്ലാ ജോലികളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകും. മേലധികാരികളുമായുള്ള പ്രധാന ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗഭാക്കാവുകയും, പ്രകടനത്തിൽ അവർ വളരെയേറെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ കാണുന്നു.ല കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും വീടിന്റെ മോടി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും.