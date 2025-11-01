‘സുഹൃത്തുക്കളേയും ബന്ധുക്കളേയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ദിവസം’, അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി..
Published : November 1, 2025 at 7:00 AM IST
തീയതി: 01-11-2025 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല ദശമി
നക്ഷത്രം: ചതയം
അമൃതകാലം: 06:15 AM മുതല് 07:43AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 7:51AM മുതല് 8:39 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:11AM മുതല് 10:39 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:15 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:00 PM
ചിങ്ങം: ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിന് സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. ദാമ്പത്യജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമാവില്ല. ഈ അഭിപ്രായഭിന്നതകള് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങള് സങ്കീർണ്ണമാകുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യും. പൊതുകാര്യങ്ങളില് ചീത്തപ്പേര് സമ്പാദിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില് ഇടപെടാതിരിക്കുക. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ഇടപെടുമ്പോള് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക. വ്യവഹാരങ്ങളില് നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കുക.
കന്നി: പ്രൊഫഷണലുകള്ക്കും ബിസിനസുകാര്ക്കും നല്ല ദിവസം. പങ്കാളികള്, സഹപ്രവര്ത്തകര്, കിടമല്സരക്കാര് എന്നിവരെക്കാള് മുന്തൂക്കമുണ്ടായിരിക്കും. സഹപ്രവര്ത്തകര് സഹായമനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സംതൃപ്തികരവും സന്തോഷപ്രദവും ആയിരിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ലാഭമുണ്ടാകാന് വലിയ സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. രോഗം ബാധിച്ചവര്ക്ക് അത് സുഖപ്പെടാനുള്ള സാദ്ധ്യതയും ഉണ്ട്.
തുലാം: തികഞ്ഞ മാനസികോന്മേഷമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. പ്രൗഢമായ പെരുമാറ്റംകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടേയും അപരിചിതരുടെ പോലും ഹൃദയം കവരും. ചര്ച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലും ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കും. പക്ഷെ തൊഴിലില് അദ്ധ്വാനത്തിനു തക്ക നേട്ടം ഉണ്ടാകുകയില്ല. തൊഴില്സ്ഥലത്ത് കഴിവതും ഒതുങ്ങിക്കഴിയുക. അമിതാവേശം കാണിക്കാതിരിക്കുക. ദഹനവ്യവസ്ഥക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നതിനാല് ഭക്ഷണക്കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. ഒരു സാഹിത്യ രചനക്കുള്ള സാദ്ധ്യതയും കാണുന്നു.
വൃശ്ചികം: ‘സുഹൃത്തുക്കളേയും ബന്ധുക്കളേയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ദിവസം’. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നം അസ്വസ്ഥമാക്കും. അമ്മക്കും ചില അസുഖങ്ങള് ബാധിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കും പ്രശസ്തിക്കും പ്രഹരമേല്ക്കാം. വിരുദ്ധതാല്പര്യങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടല്കൊണ്ട് കുടുംബാന്തരീക്ഷവും കലുഷിതമാകാം. ഇത് കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിന് കാരണമായേക്കും. സുഖ നിദ്ര അപ്രാപ്യമാകും.
ധനു: വാക്കുകളിലെ ജ്ഞാനവും പ്രവൃത്തികളിലെ വീരഭാവവും - ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവതാരകൻ ആക്കുന്നത്. ജോലിയിൽ നല്ല വാർത്ത. പ്രത്യേകിച്ച് കനത്ത ശമ്പളം പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മകരം: കഠിനാധ്വാനവും ആസൂത്രണവും വ്യർഥമായി തീരും എന്നതിനാൽ നിരാശ തോന്നിയേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വാദഗതികളായി മാറാം. അത്തരമൊരു കടുത്ത അന്തരീക്ഷം ആകുലതയ്ക്ക്കാരണമാകും. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. തീർച്ചയായും ഈ പ്രക്ഷുബ്ധ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും.
കുംഭം: ഭാവിപദ്ധതികളില് തടസ്സം തോന്നിയേക്കാം. പ്ലാനുകൾ ശരിയാണ്. എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രാപഞ്ചികമായ ഊർജ്ജം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾത്തന്നെ ശ്രമിക്കണം. ജോലിയിൽ, ഉദാരമനസ്കത ഇതിനകം നേടിയിട്ടുള്ള സദ്ഗുണത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
മീനം: ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഊർജത്തെ അതേ പോലെ തന്നെ അർപ്പിക്കും. പണം തട്ടിയെടുത്തേക്കാം. കുടുംബത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ അസുഖം വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അത് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് മൂലം സമ്മർദ്ദത്തിലാകാൻ അനുവദിക്കരുത്.
മേടം: ‘സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ ഏറ്ററവും നല്ല ദിവസം’. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പകരം മറ്റുള്ളവരെ സല്ക്കരിക്കേണ്ടിവരും. പുതിയ ചങ്ങാതികള് ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. മക്കളും നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് മുതല്കൂട്ടും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസയാത്രക്കും സാധ്യത. സര്ക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകള് ലാഭകരമായി കലാശിക്കും.
ഇടവം: ‘ഓഫീസില്പോകുന്നവര്ക്കെല്ലാം ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷമുണ്ടാകും’. പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കും. മേലധികാരികള് അനുകൂലമനോഭാവം പുലര്ത്തുകയും ജോലിക്കയറ്റം നല്കി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാന് സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തുഷ്ടി നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അപൂര്ണ്ണമായ ജോലികള് തൃപ്തികരമായി ചെയ്തു തീര്ക്കും. ഔദ്യോഗികമായ ആനുകൂല്യം ശക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു.
മിഥുനം: ‘പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേറ്റെടുക്കാന് ശുഭകരമല്ല’. തളര്ച്ച, മടി, ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവക്ക് സാദ്ധ്യത. ഉദര അസ്വാസ്ഥ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴില്പരമായി കാര്യങ്ങള് അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകള്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യതയും കാണുന്നു. എല്ലാ പ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും നീട്ടിവയ്ക്കുക.
കര്ക്കടകം: ജോലിക്ക് പ്രധാന്യം നൽകുക. അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന ജോലി ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി എത്രയും പെട്ടന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കുക. ജോലിയോടുള്ള അർപ്പണബോധം വളരെ വലുതാണ്. സുഹ്യത്തുക്കളെ കാണാൻ പോകുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നറിയാൻ കഴിയും.