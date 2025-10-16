ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സൗഭാഗ്യദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.
Published : October 16, 2025 at 7:02 AM IST
തീയതി: 16-10-2025 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: കൃഷ്ണ ദശമി
നക്ഷത്രം: ആയില്യം
അമൃതകാലം: 09:11AM മുതല് 10:40AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:13 AM മുതല് 11:1 AM വരെയും 03:1PM മുതല് 03:49PM വരെയും
രാഹുകാലം: 01:39 PM മുതല് 03:08PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:06 PM
ചിങ്ങം: മാന്ദ്യഫലങ്ങള് ലഭിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. എന്നാൽ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാം. പ്രധാനകാര്യങ്ങളില് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില് മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസം പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക. സംസാരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കുക, ആരോടും - പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധുക്കളോടും അയൽക്കാരോടും - തർക്കിക്കാൻ നില്ക്കരുത്.
കന്നി: മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ നിസ്വാർത്ഥനും ഉദാരമതിയുമായിരിക്കും. പങ്കാളിയുമായോ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ ചെയ്ത ജോലിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ലാഭമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. സായാഹ്നം ബിസിനസ്സിലും ഉല്ലാസസമ്മേളനങ്ങളിലും അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സഹപ്രവർത്തകരുമായും ഉള്ള ഒത്തുചേരലുകളിലും പങ്കെടുക്കും.
തുലാം: ശോഭയുള്ളതും മനോഹരവുമായ ഒരു ദിവസം. വീട് അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, ജീവിതത്തിലെ നല്ല ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ വർണ്ണാഭമായതും സന്തോഷകരവുമായ നിമിഷങ്ങൾ നൽകും! ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് ഒരു സൗഭാഗ്യപൂര്ണമായ സമയമാണുണ്ടാകുക. മതപരമായ യാത്രകളും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ദിവസം മുഴുവൻ ആനന്ദം നൽകും. നല്ല ആരോഗ്യവും സമാധാനപരമായ മനസും ഒരുമിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. തത്ഫലമായി, നിശ്ചിത തീയതികള്ക്കുള്ളില് വിജയകരമായി ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും.
ധനു: ഈ പ്രഭാതം എന്നെത്തേയും പോലെ എപ്പോഴും രസകരവും ആനന്ദദായകവും ആയിരിക്കില്ല. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മനഃസ്ഥിതി പലകാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതില് നിന്നും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. ചില കാര്യങ്ങള് ശുഭകരമായി പര്യവസാനിക്കുമെങ്കിലും, പരിചയസമ്പന്നത ചിലകാര്യങ്ങളില് അത്തരം ഫലങ്ങള് നല്കണമെന്നില്ല. തീർച്ചയായും ആ മോശമായ, അശുഭാപ്തി ചിന്തകൾ അകറ്റാൻ ഒരു നല്ല പ്രതിവിധി ഈശ്വരവിശ്വാസവും യോഗയും ആകുന്നു. സാമ്പത്തിക പരാധീനത അനുഭവിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ അതിനു സാധ്യതയുള്ളൂ.
മകരം: കുടുംബവുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ആസൂത്രണം ചെയ്തു കൊണ്ട് ചില പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ദിവസാവസാനം ചെലവുകൾ കൂടുകയും സാമ്പത്തികമായി അസ്വീകാര്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചെലവുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം.
കുംഭം: ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സന്തോഷം എന്നിവ മൂലം ദിവസം മുഴുവനും നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ജീവിതത്തെ അതിൻറെ മനോഹാരിതയോടെ ആസ്വദിക്കുന്നതായിരിക്കും. വസ്ത്രം, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയോടുള്ള അഭിനിവേശം കാരണം നല്ലൊരു തുക അതിനായി ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ വിലപേശലുകൾക്കും വാങ്ങലുകള്ക്കും ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമായിരിക്കും.
മീനം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഒരു ശരാശരി ദിവസം മാത്രമായിരിക്കും. ഈ ദിവസം ബഹു സാംസ്കാരിക ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണം. ബൗദ്ധിക സംഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇടയാകുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഇത് വളരെ പ്രലോഭനകരമായേക്കാം. പുതിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്നത്തെ ദിവസം തടസ്സം ആയേക്കാം. ദിവസം നല്ലതല്ലാത്തതിനാൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക.
മേടം: ദയയും കരുതലും ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. വളരെ ഉദാരമനസ്കത കാണിക്കുക, സമ്പത്ത് വെറുതെ കൊടുക്കുക, ഭാവിയിലെ ആവശ്യത്തിന് അവ തിരികെ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രവണത. ജോലിയും ഒഴിവുസമയവും സമന്വയിപ്പിക്കാനും സഹപ്രവർത്തകരെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെ പരിഗണിക്കാനും അസാധാരണമായ ഒരു കഴിവുണ്ട്..
ഇടവം: സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചെറിയ ചെലവുകൾ അനുവദിക്കില്ല. പല വഴിയിൽക്കൂടി പണം സമ്പാദിക്കാം. സ്വതന്ത്രമായി നിന്നാൽ അതിമനോഹരമായ ഫലങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.
മിഥുനം: നിരാശയും അശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും മനസ്സിൽ അടിവരയിടുന്നതിനാല് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യത കാണുന്നു. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടതാകണമെന്നില്ല. വീട്ടിൽത്തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളില് നിന്നും പിന്മാറാനിടയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ദിവസത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തോടെ, നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നതും നല്ലഫലങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്..
കര്ക്കടകം: ഗ്രഹങ്ങൾ അനുകൂലഭാവത്തിലാണ്. അവ എല്ലാത്തരം കലകളിലും മികവുറ്റതാക്കാൻ സഹായിക്കും. ബിസിനസ്സിലെ പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിന് തികഞ്ഞ സമയമാണ്. നല്ല ഗ്രേഡിങ്ങുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയില് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു ട്രിപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോകുന്നതിലൂടെ ബന്ധം ശക്തമാകും. വിജയം ''യഥാര്ഥ നിങ്ങളെ'' തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും!