അപ്രതീക്ഷിത ധനാഗമം; വിദേശ യാത്രകള് ഫലവത്താകും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം.
Published : December 2, 2025 at 7:42 AM IST
തീയതി: 02-12-2025 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല ദ്വാദശി
നക്ഷത്രം: അശ്വതി
അമൃതകാലം: 12:13 PM മുതല് 01:40 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:50 AM മുതല് 9:38 AM വരെ & 12:02 PM മുതല് 12:50 PM വരെ
രാഹുകാലം: 03:06 PM മുതല് 04:33 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:26 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:00 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസമല്ല. കോപം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില് നിങ്ങള് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കലഹത്തിലേര്പ്പെടേണ്ടിവരും. അധ്വാന ഭാരം കാരണം ഓഫിസിലും അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യമായിരിക്കും. വളരെയേറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും ഫലമുണ്ടാകാത്തത് നിരാശ നല്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നം നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠാകുലനാക്കും.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയോ മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. പഴയ മുറിവുകള് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും ദിവസം പൊതുവേ സമാധാനത്തിന്റെയും സമ്പത്സമൃദ്ധിയുടേതുമായിരിക്കും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസം പ്രശ്ന സങ്കീര്ണമായിരിക്കും. അതുകാരണം നിങ്ങള് പതിവിലും കവിഞ്ഞ് ഇന്ന് വികാരാധീനനാരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായോ അമ്മയുമായോ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും വാക്ക് തര്ക്കത്തിനും സാധ്യത. മനസിന്റെ പിരിമുറുക്കം നീങ്ങിക്കിട്ടാന് ശ്വസനവ്യായാമവും പ്രാര്ഥനയും ചെയ്യുക. ജലാശയങ്ങളില് നിന്ന് അകന്ന് നില്ക്കണം. നീന്തല് ക്ലാസില് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവധി നല്കുക. തലേദിവസം ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് ഇന്ന് നേരത്തെ ഉറങ്ങാന് ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് യാത്ര ഫലവത്താകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക. നിയമപരമായ രേഖകളും വസ്തുവും കുടുംബ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള് തികഞ്ഞ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിയമപരമായ രേഖകൾ, കുടുംബ സ്വത്ത് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളുള്ള ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങള്ക്ക്. പുതിയ സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാനോ പഴയവ പുനരാരംഭിക്കാനോ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങള് ഉന്മേഷവാനായിരിക്കുമെന്നതിനാല് അത് നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും. സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പമിരുന്ന് നിങ്ങള് പ്രധാന കുടുംബ കാര്യങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യും. അതിന് ഫലമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യത. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പമുള്ള ചെറിയ യാത്രകള് സംതൃപ്തി പകരും. ജോലി സ്ഥലത്തെ അപ്രതീക്ഷിത വിജയവും ആഹ്ലാദത്തിന് കാരണമാകും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സമ്മിശ്രാനുഭവങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും. പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വന്നാല് സ്വയം ധ്യാനത്തില് മുഴുകി നിങ്ങളിന്ന് സമാധാനം കണ്ടെത്തും. ബുദ്ധിപരമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക. മറ്റുള്ളവരുമായി സന്തോഷത്തോടെ ഇടപഴകണം.
മകരം: സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതമോ പ്രണയ ബന്ധമോ നിങ്ങള്ക്കിന്ന് അനുഭവിക്കാനാകും. ജോലിയില് നിങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വര്ധിക്കും. പ്രൊഫഷണലുകള്ക്കും ബിസിനസുകാര്ക്കും ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് വിലയിരുത്തല് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അതിന് നല്ല ഫലമുണ്ടാകും. നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷന് ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഏൽപിച്ച ജോലികള് നിങ്ങള് കൃത്യമായും ചെയ്ത് തീര്ക്കും. വൈകുന്നേരം ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഏറെ നേരം ചെലവഴിക്കും. ഇത് നിങ്ങള്ക്ക് ഊഷ്മളമായ ഒരനുഭൂതി പകരും.
കുംഭം: നിങ്ങള് ആരോഗ്യ കാര്യത്തില് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. വേണ്ടത്ര വിശ്രമമെടുക്കാത്തതിനാല് നിങ്ങള് ക്ഷീണതനാകും. മനസിന്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. കഴിയുമെങ്കില് ഇന്ന് രോഗകാരണം കാണിച്ച് ലീവെടുക്കുക. പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ നിങ്ങളുടെ കോപത്തിന്റെയും സംഭാഷണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിലും നിങ്ങള്ക്ക് ശ്രദ്ധവേണം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്തന്നെ നിങ്ങളെ എതിര്ക്കും. അതിനെ വൈകാരികമായി സമീപിക്കാതെ, അവരുടെ വീക്ഷണകോണില്ക്കൂടി കാര്യങ്ങള് വിലയിരുത്തുക. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങള്ക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കാം.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് സാധാരണ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ളവര്ക്ക് വേണ്ടി ഏറെ നേരം ചെലവിടും. അതിന് കാരണം സുഹൃത്തുക്കള്, ബന്ധുക്കള് എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢതരമാക്കാന് നിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാകാം. ഇന്ന് ഒരു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചെന്നും വരാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രണയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കും ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുന്നവര്ക്കും ശുഭകരമാണ്.
മേടം: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ദിവസമാണിന്ന്. കുടുംബ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കും. ചര്ച്ചകള് ഉത്പാദന ക്ഷമമായിരിക്കും. വീട് മോടി കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചര്ച്ചകള്. കാരണം സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യാത്മകത വര്ധിപ്പിക്കാന് നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങളും അതിന്റെ വഴിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസമാകും. ഓഫിസിലെ ജോലിഭാരം നിങ്ങള്ക്ക് പ്രശ്നമായിത്തീരാമെങ്കിലും മേലധികാരികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും അവരുടെ പ്രശംസകളും നിങ്ങള്ക്ക് ഉത്സാഹം പകരും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്ക്കാര് കാര്യങ്ങള്ക്കായി നിങ്ങള്ക്ക് യാത്രകള് വേണ്ടിവരും. അത് ഫലപ്രദമാകും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം: ഒരു പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കില് പുതിയ പരിശ്രമങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയോ ചെയ്യാന് സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. ഒരു ക്ഷേത്ര സന്ദര്ശനം നിങ്ങളുടെ മനോനില മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഹൃദയം ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ദീര്ഘയാത്രക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അകലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്ന് വാര്ത്തകള് വന്നുചേരും. ഒരു വിദേശ യാത്രക്കുള്ള അവസരമുണ്ടാകാനും സാധ്യത. ആരോഗ്യകാര്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങള് നിങ്ങളുദ്ദേശിച്ച രീതിയില് തന്നെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പുലര്ത്തുക. അല്ലെങ്കില് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവും നിങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്തും. ദിനാന്ത്യമാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളാകെ തകര്ന്നു പോകുകയും ചെയ്യും. ധ്യാനവും പ്രാര്ഥനയും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുക. അത് നിങ്ങളുടെ മാനസിക സംഘര്ഷവും വിപരീത മനോഭാവവും നിയന്ത്രിക്കാന് സാഹായിക്കും. വൈദ്യപരിശോധനകളോ മറ്റോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് മാറ്റിവയ്ക്കുക. വ്യായാമ ക്ലാസുകളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുക.
കര്ക്കടകം: തൊഴില്പരമായും സാമ്പത്തികമായും ഇന്ന് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. ധനാഗമനവും വ്യാപാരത്തില് അഭിവൃദ്ധിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങള് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഊര്ജ്വസ്വലതയും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിക്കും. സാമൂഹികമായി ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം നിങ്ങളെ പ്രകടമായും അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന യാത്രകള് ഫലവത്താകും.