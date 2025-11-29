അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം വിശദമായി അറിയാം.
Published : November 29, 2025 at 7:24 AM IST
തീയതി: 29-11-2025 ശനി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: ശുക്ല നവമി
നക്ഷത്രം: പൂരുട്ടാതി
അമൃതകാലം: 06:25 AM മുതല് 07:52 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 08:01 AM മുതല് 08:49 AM വരെ
രാഹുകാലം: 09:18 AM മുതല് 10:45 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:25 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:59 PM
ചിങ്ങം: ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യത. ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമാവില്ല. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങള് സങ്കീര്ണമാകുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി ഇടപെടുമ്പോള് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. വീട്ടിലും ജോലി സ്ഥലത്തും നിങ്ങള് സന്തോഷവാനായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവര്ത്തകരും നിങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തില് തികഞ്ഞ ഊഷ്മളതയും സഹകരണവും പ്രകടിപ്പിക്കും. രോഗ ശമനം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തില് നിന്നും നല്ല വാര്ത്തകള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അഭിനന്ദിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ചെലവുകള് അധികരിക്കും.
തുലാം: സുഹൃത്തിലൂടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. യാതൊരു തടസവും കൂടാതെ ഒരു പുതിയ സംയുക്ത സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കഠിനാധ്വാനവും വിലമതിക്കപ്പെടും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസമല്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥനില് നിന്നും ശകാരം കേള്ക്കേണ്ടി വരും. എന്നാല് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നവര് അവരുടെ അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ടെത്തും.
ധനു: പുതിയ സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങാന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസം. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും ബന്ധുക്കള്ക്കുമൊപ്പം ഒട്ടേറെ സമയം ആഹ്ളാദപൂര്വം ചെലവിടും. ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് അകന്നുപോകും. യോഗാത്മക, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങള് വിജയകരമാകാന് സാധ്യത. സാമൂഹ്യനില ഉയര്ന്നേക്കും. ഇന്നേ ദിവസം ഫലപ്രദവും ആസ്വാദ്യവുമായിരിക്കും.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കാതെ പോകും. ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വാദഗതികളായി മാറാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആകുലതയ്ക്ക് കാരണമാകും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
കുംഭം: ദിവസം മുഴുവന് നിങ്ങള് ആഹ്ളാദവാനായിരിക്കും. നേട്ടങ്ങളും ലാഭവും കൈവരും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം പുറത്തുപോയി ഉല്ലസിക്കാനുള്ള അവസരം കൈവന്നേക്കും. ശാന്തമായ മനസും ആത്മീയ മനോഭാവവും ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്കുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും സമ്മാനങ്ങള് നല്കിയേക്കും. എല്ലാ പ്രതികൂല ചിന്തകളും ഉപേക്ഷിക്കണം.
മീനം: അത്യാഗ്രഹവും അമിത പ്രതീക്ഷകളും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില് ഇടപെടുമ്പോള് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുതല് മുടക്കിന് മുമ്പ് രണ്ടുവട്ടം ചിന്തിക്കുക. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില് ചെലവുകള് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബപരമായ തര്ക്കങ്ങള്ക്കും സാധ്യത കാണുന്നു.
മേടം: സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചുറ്റിക്കറങ്ങാന് ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാണിന്ന്. സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പകരം മറ്റുള്ളവരെ സത്കരിക്കേണ്ടിവരും. പുതിയ ചങ്ങാതികള് ഭാവിയിലേക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരും. മക്കളും നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് മുതല്കൂട്ടാകും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്കും സാധ്യത. സര്ക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകള് ലാഭകരമായി കലാശിക്കും.
ഇടവം: ജോലിക്കാര്ക്കെല്ലാം ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കാനാകും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളോട് അനുകൂല മനോഭാവം പുലര്ത്തുകയും നിങ്ങളെ ജോലിക്കയറ്റം നല്കി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാന് സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തുഷ്ടി നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അപൂർണമായ ജോലികള് നിങ്ങൾ തൃപ്തികരമായി ചെയ്ത് തീര്ക്കും.
മിഥുനം: പുതിയ ദൗത്യങ്ങളേറ്റെടുക്കാന് ഈദിനം ശുഭകരമല്ല. തളര്ച്ച, മടി, ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത. ഉദര അസ്വാസ്ഥ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴില്പരമായി കാര്യങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാകാം. അനാവശ്യമായ ചെലവുകള്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നു. എല്ലാ പ്രധാന പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും നീട്ടിവയ്ക്കുക.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തണം. കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റുമുട്ടലുകള് ഒഴിവാക്കുക. ദിവസം മുഴുവന് വിനയം കൈവിടാതിരിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാന് അത് സഹായിക്കും. അവിചാരിതമായ ചെലവുകള് നേരിടാന് തയ്യാറാവുക. അധാർമ്മികമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവൃത്തികളില് നിന്ന് മാറി നില്ക്കുക. പ്രാര്ഥനയും ധ്യാനവും വളരെ ഗുണകരം.