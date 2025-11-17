സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ തേടി വരും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

ETV Bharat / bharat

ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം വിശദമായി അറിയാം.

Representative Image
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 17, 2025

തീയതി: 17-11-2025 തിങ്കൾ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: വൃശ്ചികം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ത്രയോദശി

നക്ഷത്രം: ചിത്തിര

അമൃതകാലം: 01:36 PM മുതൽ 03:03 PM

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:44 PM മുതൽ 01:32 PM & 03:08 PM മുതൽ 03:56 PM

രാഹുകാലം: 07:47 AM മുതൽ 09:14 AM

സൂര്യോദയം: 06:20 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 05:58 PM

ചിങ്ങം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിനമായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം വൈകിയാലും നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും. ഏത് കാര്യത്തിനും ക്ഷമ കൈമുതലാക്കുക. ചില സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യത. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും.

കന്നി : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ദിനമായിരിക്കും. വ്യക്തിപരമായും തൊഴില്‍പരമായും ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. വ്യവസായത്തിൽ പുതിയ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനോ പഴയവ പുതുക്കുന്നതിനോ നല്ല ദിവസമാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തികം എന്നിവ അനുകൂലമാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി നടത്തുന്ന ബിസിനസ് വിജയിക്കാന്‍ സാധ്യത.

തുലാം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിസംബന്ധമായി അത്ര നല്ല ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല. കാരണം തൊഴിൽമേഖലയിലും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സമ്മർദം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌താലും മതിയായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകും. വീട്ടുക്കാരുടെ ഒപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

വൃശ്ചികം : മാനസിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത. എങ്കിലും പുതിയ പദ്ധതിയോ ദൗത്യമോ ആരംഭിക്കും. വളരെ നീണ്ട ബൗദ്ധിക ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷവും സംതൃപ്‌തിയും നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രശംസ ലഭിക്കും.

ധനു : ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക്‌ ഗുണകരമായതല്ല. എങ്കിലും ചില ശുഭവാർത്തകൾ തേടിയെത്തും. സാധാരണയായുള്ള ആവേശവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. വൈകുന്നേരത്തോടെ ബൗദ്ധികപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

മകരം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പുണ്ടാകും. അപ്രതീക്ഷിതമായി പലരേയും കണ്ടുമുട്ടും.

കുംഭം : ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ദിവസമാണ്. അത് കഴിവതും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ നില ഉയരുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്യും. വാണിജ്യത്തിലും ബിസിനസിലും ഏര്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ എതിരാകളികളേക്കാൾ ഉയർച്ചയിൽ എത്തും.

മീനം : ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. പലതരം ആളുകളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാന്‍ ഇടവരും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും. വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ നേതൃത്വപാടവവും, അഭിരുചിയും നിങ്ങളുടെ സംഘാടന കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിനിടയാക്കും.

മേടം : ബിസിനസുകാര്‍ക്ക് ഈ ദിവസം ലാഭകരമായിരിക്കും. സന്തോഷകരമായ കുടുംബന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ മനസിന് ഉന്മേഷം പകരും. കുടുംബത്തില്‍ ആഹ്ളാദകരമായ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കാനിടയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ബന്ധുക്കളുമായി സന്തോഷകരമായ ഒത്തുചേരലിന് സാധ്യത. ദാമ്പത്യജീവിതം ഏറെ സന്തുഷ്‌ടിയും സമാധാനവും നല്‍കും. ഇന്ന് പെരുമാറ്റം സ്ഥിരതയുള്ളതാകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരും പ്രശസ്‌തിയും വര്‍ധിക്കും.

ഇടവം : ഇന്ന് ബൗദ്ധിക ചര്‍ച്ചകളില്‍നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കണം. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക് അത്ര നല്ല ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല. ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത. എന്നാല്‍ ദിവസത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതി നിങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസകരമായിരിക്കും. ശരീരികാസുഖങ്ങളില്‍ നിന്ന് മത്രമല്ല, മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്തും. മാതപിതാക്കളില്‍ നിന്ന് ഇന്ന് നല്ല വാര്‍ത്ത ലഭിക്കും.

മിഥുനം : ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തോടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പോരാടും. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ കഠിനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. മാത്രമല്ല അതിനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്താനും നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഓരോ കഴിവുകളും ഗുണങ്ങളും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നു. പണം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യത.

കര്‍ക്കടകം : പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവിടാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്സാഹം പകരുകയും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികള്‍ക്കും കിടമത്സരക്കാര്‍ക്കും മുകളില്‍ വിജയം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം ആത്ര നല്ല സമയമായിരിക്കില്ല. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നം ഇന്ന് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും ഇന്ന് നേരിടേണ്ടിവരും.

