"ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കൾ സുരക്ഷിതരാണ്, പേടി വേണ്ട", ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ വിലക്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകി ഇറാൻ!

സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഏകദേശം 500-ഓളം കപ്പലുകളാണ് ഹോർമുസിലെ ഇടുങ്ങിയ പാതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇന്ധന വിതരണം സുഗമമാക്കാൻ ഇന്ത്യ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

Representative Image (Getty)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 2, 2026 at 7:07 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ആശ്വാസ വാക്കുകളുമായി ഇറാൻ. ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണത്തിൻ്റെ ജീവനാഡിയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഈ സുപ്രധാന പാതയിൽ ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ അറിയിച്ചു.

"ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലാണ്, ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ടതില്ല," എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ എംബസി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ അറിയിച്ചു. ലോകത്തിലെ ആകെ ഊർജ്ജ വിതരണത്തിന്റെ 20 ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഇറാൻ്റെ കൈവശമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം സംഘർഷം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഹോർമുസ് വഴി കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഇറാൻ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ കുറച്ച് കപ്പലുകളെ മാത്രമേ നിലവിൽ ഇത് വഴി കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ത്യ, ചൈന, റഷ്യ, ഇറാഖ്, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ "സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾക്ക്" തടസ്സമില്ലാതെ കടന്നുപോകാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ അറിയിച്ചു.

ഇറാൻ്റെ ഈ ഉറപ്പിന് പിന്നാലെ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന എട്ട് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തി. ഇതിൽ ഏകദേശം 94,000 ടൺ എൽ.പി.ജി വഹിക്കുന്ന 'BW TYR', 'BW ELM' എന്നീ രണ്ട് വലിയ കപ്പലുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എൽ.പി.ജി, അസംസ്‌കൃത എണ്ണ, എൽ.എൻ.ജി എന്നിവയുമായി വന്ന 19 കപ്പലുകൾ ഇപ്പോഴും ഹോർമുസിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ.

മാർച്ച് 30-ന് നടന്ന അന്തർ മന്ത്രാലയ വിശദീകരണത്തിൽ കേന്ദ്ര കപ്പൽ ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹ നിലവിലെ സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഊർജ്ജ ശേഖരവുമായി വരുന്ന 10 വിദേശ കപ്പലുകൾ നിലവിൽ കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 3 എൽ.പി.ജി കപ്പലുകളും, 4 അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ടാങ്കറുകളും, 3 എൽ.എൻ.ജി കപ്പലുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഇന്ത്യൻ പതാക ഘടിപ്പിച്ച നാല് അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ടാങ്കറുകളും മൂന്ന് എൽ.പി.ജി ടാങ്കറുകളും പുറത്തുകടക്കാനുണ്ട്. സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഏകദേശം 500-ഓളം കപ്പലുകളാണ് ഹോർമുസിലെ ഇടുങ്ങിയ പാതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇന്ധന വിതരണം സുഗമമാക്കാൻ ഇന്ത്യ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

എന്താണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം?

ഒമാനും ഇറാനും ഇടയിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ ഈ പാതയിലൂടെയാണ് ലോകത്തിലെ ആകെ എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്നത്. സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ്, യുഎഇ, കുവൈറ്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെത്താനുള്ള ഏക വഴിയാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ, ഹോർമുസിലെ നേരിയ ചലനം പോലും ആഗോള ഇന്ധനവിലയിൽ വൻ വർദ്ധനവിനും എല്‍പിജി പ്രതിസന്ധിക്കും കാരണമായി.

സംഘർഷം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഇറാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകളെ കടത്തിവിടില്ലെന്ന കർശന നിലപാടിലാണ് അവർ. ഊർജ്ജം മാത്രമല്ല, മറ്റ് ചരക്കുനീക്കങ്ങളും ഈ പാതയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് അടച്ചിടുന്നത് ആഗോള വ്യാപാര മേഖലയെയാകെ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദ്‌ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ജാഗ്രതയിലാണ്. നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇറാനുമായി നിരന്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തി വരികയാണ്. 19-ഓളം ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ഇനിയും പുറത്തെത്താനുണ്ട്.

