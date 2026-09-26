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മദ്യനിരോധിത സംസ്ഥാനമായ നാഗലാന്‍ഡില്‍ വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തം; മരണം 19 ആയി, അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു

1990 മുതല്‍ മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നാഗാലാന്‍ഡ്.

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Representational image (getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 12:55 PM IST

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കൊഹിമ: നാഗാലാന്‍ഡില്‍ വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 19 ആയി.നാഗാലാന്‍ഡിലെ മൊക്കോക്‌ചുവാങ്, ടുയെന്‍സാങ് ജില്ലകളിലാണ് രണ്ട് ദിവസമായി മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടി മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണിത്.

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മൊക്കോക്‌ചുവാങ് ജില്ലയില്‍ മാത്രം എട്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. പതിനൊന്ന് പേരുടെ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് ടുയെന്‍സാങിലാണെന്നും പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

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സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. അഡീഷണല്‍ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ബഗ്‌ലാങ് ചാങിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മരണത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിന് കാരണമായ മദ്യത്തിന്‍റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും വിതരണശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും സംഘം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് സീനിയര്‍ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വെസുപര കെസോ പറഞ്ഞു.

മരണകാരണം ഉറപ്പാക്കാന്‍ മദ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പിളുകള്‍ ഗുവാഹത്തി ഫൊറന്‍സിക് ലാബിലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിശോധകള്‍ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് നിരവധിയിടങ്ങളില്‍ തെരച്ചില്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ 19 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മൂവായിരം കുപ്പി അനധികൃത മദ്യവും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യാജമദ്യം 'MC Rum' എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ലേബലിലാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം മദ്യത്തിൽ മാരകമായ മെഥനോളിന്‍റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കണ്ണിന് കാഴ്‌ച കുറയുകയും ഛര്‍ദ്ദി, തലവേദന, കടുത്ത ക്ഷീണം, തുടങ്ങിയവ അനുഭപ്പെട്ട് ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചവരാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.

1990 മുതൽ പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നാഗാലാൻഡ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാജമദ്യം വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

അനധികൃതമോ ലേബലില്ലാത്തതോ ആയ മദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും മദ്യം കഴിച്ചതിനു ശേഷം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ തേടണമെന്നും നാഗാലാൻഡ് പൊലീസ് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നാഗാലാൻഡ് പൊലീസ് മേധാവി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 'റെഡ് അലർട്ട്' പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്

മൺ (Mon), മൊകോക്‌ചുങ് , ടുയെൻസാങ്, ലോംഗ്‌ലെങ്, കിഫയർ, ഷാമറ്റോർ, നോക്ലാക് എന്നീ കിഴക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ളവർ മദ്യോപയോഗത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി മദ്യം സൂക്ഷിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ എക്സൈസ് അധികൃതരെയോ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്.

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HOOCH TRAGEDY IN NAGALAND
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