വീണ്ടും ദുരഭിമാനക്കൊല; സഹോദരിക്ക് മറ്റൊരു ജാതിയില്പെട്ട യുവാവുമായി പ്രണയം, ഇരുവരെയും കൊന്ന് കുഴിച്ച് മൂടി സഹോദരങ്ങൾ
യുവതിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇരുവരെയും കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ച് മൂടുകയായിരുന്നു..
Published : January 22, 2026 at 2:27 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ വീണ്ടും ദുരഭിമാനക്കൊല. മിശ്രവിവാഹ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം സഹോദരിയെയും കാമുകനെയും കൊലപ്പെടുത്തി യുവതിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ. യുപിയിലെ മൊറാദാബാദിലാണ് സംഭവം. അർമാൻ ചൗധരി (27), കാജൽ സൈനി (19) എന്നിവരാണ് കൊലപ്പെട്ടത്. പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
"ഇരുവരും കുറച്ച് കാലങ്ങളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമായി യുവതി ഇഷ്ടത്തിലാണെന്ന് വീട്ടുക്കാർ എങ്ങനെയോ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇരുവരയും കാണാനില്ലായിരുന്നു. കാജലിനെ കാണാൻ എത്തിയ അർമാനെ യുവതിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ പിടികൂടുകയും ഇരുവരെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു" എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
അർമാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കാജാലിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഇരുവരുടെയും ബന്ധം വീട്ടിൽ അംഗീകരിച്ചില്ല. മകനെ കാണാനില്ലെന്ന് അർമാൻ്റെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് കാജാലിൻ്റെ കുടുംബത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും സഹോദരങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വ്യത്യസ്ത ജാതിയില് പെട്ടതായതിനാലാണ് കുടുംബം യുവാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ എതിർത്തതെന്ന് മൊറാദാബാദ് സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സത്പാൽ ആൻ്റീൽ പറഞ്ഞു.
സമാന സംഭവം
കഴിഞ്ഞ മാസം മകന്റെ ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പില് പ്രകോപിതനായ പിതാവ് അരുംകൊല ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളായിരുന്നു മുഴുവൻ. കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവതിയുടെ മൃതദേഹം സെപ്റ്റിക് ടാങ്കില് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഢ് ലോഹാര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ബന്ദതോള ഗ്രാമത്തിലാണ് അതിദാരുണ സംഭവം. പ്രതിയായ ജഹല് പട്ടേലിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദുരഭിമാന കൊലപാതകമെന്നാണ് വിവരം. ജഹല് പട്ടേലിന്റെ മകൻ ഭോജ്റാം പട്ടേലും രാജ്നന്ദ്ഗാവ് സ്വദേശിയായ കാമിനി നിഷാദും ഹൈദരാബാദില് വച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്.
അേസമയം, ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്രാജിൽ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മാതാപിതാക്കൾ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. 15 വയസുകാരി സരിതയെ ആണ് മാതാപിതാക്കള് അതി ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കാന്തി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. നവംബർ 5 നാണ് പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കുറ്റിക്കാട്ടിൽ മൃതദേഹം കിടക്കുന്നതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിയ്ക്കുക ആയിരുന്നുവെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വിവേക് യാദവ് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിനിടെ, പ്രതി രമേശ് ആദ്യം പൊലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. തൻ്റെ എതിർപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ ഗ്രാമത്തിലെ നിരവധി ആൺകുട്ടികളുമായി മകൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടായതിലുള്ള പകയാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് രമേശ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
