യുപിയിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല; യുവതിയെ ദുപ്പട്ട ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി സഹോദരൻ
യുപിയിലെ സഹാറൻപൂരിൽ സഹോദരിയെ ദുപ്പട്ട ഉപയോഗിച്ച് സഹോദരൻ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. നാഗൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ലഖാനോർ ഗ്രാമവാസിയായ കോമൾ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
Published : October 18, 2026 at 7:28 AM IST
ലഖ്നൗ: യുപിയിൽ യുവതിയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്ന് സഹോദരൻ. ദുരഭിമാനക്കൊലയെന്ന് സംശയമുള്ളതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. യുവതിയ്ക്ക് ഗ്രാമവാസിയായ യുവാവുമായുള്ള അടുപ്പമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നാഗൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ലഖാനോർ ഗ്രാമവാസിയായ കോമൾ (27) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കുടുംബത്തിന് അപമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. യുപിയിലെ സഹാറൻപൂരിലാണ് സംഭവം.
കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ അമ്മാവൻ സുരേന്ദ്ര നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്ടോബർ 16ന് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തതായും പ്രതിയായ ആശിഷ് കുമാറിനെ അന്നുതന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (റൂറൽ) മയങ്ക് പഥക് പറഞ്ഞു. മരിച്ച കോമൾ യുവതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റൻ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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ഒക്ടോബർ 16ന് പുലർച്ചെ 3.30ഓടെ കോമളിൻ്റെ മുറിയിൽ ഗ്രാമവാസിയായ ഒരു യുവാവിനെ കണ്ടതായി കുമാർ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. തുടർന്ന് കുമാർ സഹോദരിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഇയാൾ കോമളിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതായി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്ത് ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങള് അധികരിച്ച് വരികയാണ്. 'അത്യന്തം ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യം' ആണ് ദുരഭിമാനക്കൊലകൾ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്ക് കർശന ശിക്ഷകളും കോടതി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ദുരഭിമാനക്കൊലയ്ക്ക് പദ്ധതിയിടുന്നവർ, ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ (കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പഞ്ചായത്തുകൾ/ഖാപ് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെ) എന്നിങ്ങനെ കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് സമാനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ്.
കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നാൽ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ 10 വർഷം വരെ തടവോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവപര്യന്തമോ ലഭിക്കാം. കൊലപാതക ഉദ്ദേശ്യമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളാണെങ്കിൽ 10 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് ലഭിക്കാം. ലോകത്ത് പ്രതിവർഷം ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ദുരഭിമാനക്കൊലകൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്ക്.
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