തെലങ്കാനയിൽ ദുരഭിമാനകൊല: 19കാരനെ തടഞ്ഞ് വച്ച് മർദിച്ച് കൊന്ന് കാമുകിയുടെ ബന്ധുക്കള്
ബിടെക് വിദ്യാർഥിയായ കകാനി ശ്രാവൺ സായ് എന്ന ശിവ (19)യാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മർദനത്തിൽ പെണ്കുട്ടിയുടെ ഒരു കൈക്ക് ഒടിവുണ്ട്.
Published : December 11, 2025 at 5:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ബീരാംഗുഡയിൽ ദുരഭിമാനകൊല. 19കാരനെ തടഞ്ഞ് വച്ച് മർദിച്ച് കൊന്ന് കാമുകിയുടെ ബന്ധുക്കള്. ബിടെക് വിദ്യാർഥിയായ കകാനി ശ്രാവൺ സായ് എന്ന ശിവ (19)യാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വർഷങ്ങളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ശ്രാവൺ സായുമായുള്ള പെണ്കുട്ടിയുടെ പ്രണയം വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണം.
ബീരാംഗുഡ സ്വദേശിയായ കകാനി ശ്രാവൺ സായ് എന്ന ശിവയും കുക്കട്പള്ളി സ്വദേശിയായ പെണ്കുട്ടിയും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോള് മുതലുള്ള സൗഹൃദമാണ്. സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ഇരുവരും വേറെ വേറെ കോളജുകളിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേർന്നുവെങ്കിലും ബന്ധം തുടർന്നു. സെയിൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിൽ രണ്ടാം വർഷ ബി ടെക് വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു 19കാരനായ സായ് എന്ന ശിവ.
കോളജിൽ പഠനം തുടരുമ്പോഴും ഇരുവരും പ്രണയം തുടരുകയും ഇടയ്ക്കിടെ കാണുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കള് പറയുന്നു. എന്നാൽ പെണ്കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ഇവരുടെയും പ്രണയം അറിഞ്ഞതോടെ ബന്ധം എതിർക്കുകയും പെണ്കുട്ടിയെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം.
പെണ്കുട്ടി ഇക്കാര്യം യുവാവിനെ അറിയിക്കുകയും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ യുവതി കാമുകനൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ തയാറാവുകയും ചെയ്തു. ഇതറിഞ്ഞ ബന്ധുക്കള് ഇരുവരെയും തടഞ്ഞ് വച്ച് മർദിക്കുകയായിരുന്നു. മർദനത്തിൽ പെണ്കുട്ടിയുടെ ഒരു കൈക്ക് ഒടിവുണ്ട്. ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ യുവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. എന്നാൽ ശ്രാവൺ സായിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
"ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ അബോധാവസ്ഥയിലായ ശ്രാവൺ സായിയെ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നിസാംപേട്ടിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു" സിഐ നരേഷ് പറഞ്ഞു.
പെനുഗഞ്ചിപ്രോളു ഗ്രാമത്തിലെ അശോകിൻ്റെയും കൊമാലിയുടെയും ഏക മകനായിരുന്നു ശ്രാവൺ സായി എന്ന കകാനി ശ്രാവൺ സായ് എന്ന ശിവ. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അമ്മ മരിച്ചതാണ്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അച്ഛനും അസുഖം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. മുത്തശി വസന്തയുടെയും അമ്മാവൻ വെങ്കിടേശ്വര റാവുവിൻ്റെയും സംരക്ഷണയിലാണ് കകാനി ശ്രാവൺ സായ് എന്ന ശിവ പഠിച്ചിരുന്നത്. പെണ്കുട്ടിയുമായുള്ള പ്രണയം മുത്തശിയ്ക്കും അമ്മാവനും അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രണയം മകൻ്റെ ജീവനെടുക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് വെങ്കിടേശ്വര റാവു പറയുന്നു.
