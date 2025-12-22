ETV Bharat / bharat

ജാതി മാറി വിവാഹം, ഏഴുമാസം ഗർഭിണിയായ മകളെ പിതാവ് വെട്ടിക്കൊന്നു; കർണാടകയിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല

19 വയസുകാരി മന്യ പാട്ടീലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭർത്താവിനും വീട്ടുകാർക്കും മർദനമേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Hubballi honor killing MURDER OVER INTERCASTE MARRIAGE father kills daughter honor killing in karnataka
Manya Patil (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: ജാതിമാറി വിവാഹം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഗർഭിണിയായ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തി പിതാവും ബന്ധുക്കളും. 19 കാരി മന്യ പാട്ടീലിനെയാണ് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മന്യയുടെ ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനും മർദനമേറ്റിറ്റുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പിതാവ് വീരനഗൗഡ പാട്ടീലിനെയും ബന്ധുക്കളെയും കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഇനാംവീരപർ ഗ്രാമത്തിലെ ദളിത് സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവേകാനന്ദ ദൊഡ്ഡമണി എന്ന യുവാവുമായി മന്യ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ മന്യയുടെ കുടുംബം ഇവരുടെ ബന്ധത്തെ എതിർത്തു.

പിന്നീട് പൊലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചക്ക് ശേഷം ഇരുവരും വിവാഹിതരാവുകയായിരുന്നു. ഏഴ് മാസം മുൻപായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. പല തവണ ഇവർക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി മന്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

ഇതേതുടർന്ന് ഹാവേരി ജില്ലയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മന്യയും വിവേകാനന്ദയും ഡിസംബർ 8 ന് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ അന്യജാതികാരനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിൻ്റെ വെറുപ്പ് മാറാത്ത മന്യയുടെ പിതാവും ബന്ധുക്കളും ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 21) വൈകുന്നേരം ഇവർ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി മന്യയെ മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിനിടെ മന്യയെ രക്ഷിക്കാനെത്തിയ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും ഇവർ ആക്രമച്ചു. പരിക്കേറ്റ മന്യയെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ധാർവാഡ് ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഗുഞ്ചൻ ആര്യയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. കേസിൽ വീരനഗൗഡ പാട്ടീൽ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രതികളെ പൊലീസ് ഇതിനകം കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

"ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കാണ് സംഭവം നടന്നത്. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. പ്രകാശ്, വീരനഗൗഡ, അരുൺ എന്നീ മൂന്ന് പ്രതികളെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടണ്ട്. നിലവില്‍ ഇതിനെ ഒരു ദുരഭിമാനക്കൊല എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് മന്യയുടെയും വിവേകാനന്ദയുടെയും വവാഹം നടക്കുന്നത്. മന്യയുടെ കുടുംബാങ്ങൾക്ക് ഈ വിവാഹത്തോട് എതിർപ്പായിരുന്നു. ഇതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലചെയ്യാൻ കാരണം. ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്", എസ്‌പി ഗുഞ്ചൻ ആര്യ പറഞ്ഞു.

"ഇവർ രണ്ടുപേരും കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന കലംതൊട്ടേ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വിവേകാന്ദനൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇരുവരുടെയും ജാതി വ്യത്യസ്‌തമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ യുവാവ് വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടക്കുന്നത്", വിവേകാനന്ദൻ്റെ ബന്ധുവായ ബന്ധവരാജ് പറഞ്ഞു.

കുറച്ച് ദിവസം മുൻപാണ് അവർ നാട്ടിലെത്തുന്നത്. ഇന്നലെ വീട്ടിലെത്തിയ മന്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ സിസിടിവി തകർത്ത് അവളെ മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ഒരു ദുരഭിമാനക്കൊലയാണ്. താഴ്‌ന്ന ജാതിക്കാർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെ സ്‌നേഹിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം. ഇത് ചെയ്‌തവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കണമെന്ന് ബന്ധവരാജ് പറഞ്ഞു.

Also Read: ''ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു''; ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വർധനവിനെ വിമർശിച്ച് കെസി വേണുഗോപാൽ

TAGGED:

HUBBALLI HONOR KILLING
MURDER OVER INTERCASTE MARRIAGE
FATHER KILLS DAUGHTER
HONOR KILLING IN KARNATAKA
FATHER KILLS PREGNANT DAUGHTER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.