കൂണ് കൃഷിയിലൂടെ ചരിത്രം രചിച്ച് വീട്ടമ്മ, നാനൂറ് വനിതാകര്ഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കുന്ന ശോഭയുടെ വിജയഗാഥ അറിയാം
പരിശീലനവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്ട് ശോഭ ഒരു വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ചു. നാനൂറ് വനിതാ കര്ഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ശോഭ കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത്.
February 19, 2026
വിവേക് കുമാര്
മുസാഫര്പൂര്: ഉത്തര്പ്രദേശിലെ മോത്തിപ്പൂര് ബ്ലോക്കിലെ തിഖ ഗ്രാമത്തില് സാമ്പത്തിക മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ കോര്പ്പറേഷനോ അല്ല ഇതിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം. ഒരിക്കല് വീട്ടകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന ഇന്ന് 49 വയസുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ശോഭ ദേവി എന്ന ഈ സ്ത്രീയെ അറിയാത്തവരില്ല ഇന്ന് ഈ മേഖലയില്. കാര്ഷിക വ്യവസായ സംരംഭകയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇവരെ കൂണ് രാഞ്ജി എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളവര് വിളിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തില് 400 വനിതാ കര്ഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
വീട്ടമ്മയില് നിന്ന് കര്ഷകയിലേക്ക് ശോഭയുടെ ജീവിതം മാറി മറിയാന് തുടങ്ങിയത് 2020ലാണ്. ബിഹാര് സര്ക്കാരിന്റെ ജീവിക എന്ന ദൗത്യത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്വയംസഹായ സംഘത്തില് അംഗമായതോടെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞത്. ബിഹാര് ഗ്രാമീണ ജീവനോപാധി പ്രോത്സാഹന സമിതിയാണ് ജീവിക പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഒരിക്കല് ഒരു യോഗത്തില് വച്ച് ഇവരെ കാര്ഷിക സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ജീവികയുടെയും സന്ഗെന്ത ഫൗണ്ടേഷന് ഇന്ത്യയുടെയും സംയുക്ത പരിപാടിയാണിത്. 21 ദിവസത്തെ തീവ്ര പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ ഗ്രാമീണ വനിതകള്ക്ക് കാര്ഷികമേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങള്ക്ക് സാങ്കേതിക- മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ദ്ധ്യം നല്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇതിലൂടെയാണ് ശോഭയ്ക്ക് കാര്ഷിക വൃത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കൂണ് കൃഷിയെക്കുറിച്ചും മണ്ണിര കംപോസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചും വിള വില്പ്പനയെക്കുറിച്ചും ചെലവ് കണക്കാക്കലിനെക്കുറിച്ചും കര്ഷകര്ക്ക് വേണ്ട മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാമുള്ള കാര്യങ്ങള് പഠിക്കാനായത്. പരിശീലനം ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. കാഴ്ചപ്പാടുകള് പുതുക്കി. തുടക്കത്തില് നാട്ടുകാരുടെ സഹായം തേടിയിരുന്നു. എന്നാല് അവരില് നിന്ന് യാതൊരു സഹകരണവും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാല് ഇതൊന്നും തന്നെ പുറകോട്ട് അടിച്ചില്ലെന്നും ശോഭ പറയുന്നു. ജീവിക ഉദ്യമത്തിലൂടെ തനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ കിട്ടി. തന്റെ ചെറിയ സമ്പാദ്യം കൂടി ചേര്ത്ത് ജോലി തുടങ്ങിയെന്നും ശോഭ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആദ്യ ചുവട് വയ്പ് വിജയകരമായതോടെ ശോഭ വീണ്ടും വായ്പയെടുത്ത് കാര്ഷിക സംരംഭക സേവന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. ലാഭം കിട്ടി വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പതിയെ സ്വന്തം സംരംഭം കൂടുതല് പരിപോഷിപ്പിച്ചു.
ഇന്ന് ശോഭയുടെ പ്രസ്ഥാനം കൂണ് ഉത്പാദനവും ജൈവ വളം നിര്മ്മാണവുമാണ്. നാനൂറോളം വനിതാ കര്ഷകര് ഇന്ന് ശോഭയുടെ ശൃംഖലയിലുണ്ട്. മോത്തിപ്പൂരിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ളവരാണ് അവര്. മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും മറ്റ് ജൈവ ഉത്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും തങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇതില് നിന്ന് പ്രതിമാസം പതിനയ്യായിരം രൂപയോളം ശോഭയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതുപയോഗിച്ച് വീട്ടുകാര്യങ്ങള് നന്നായി നടത്താന് അവര്ക്ക് കഴിയുന്നു. കൂണിന് പുറമെ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഉത്പാദനവും ജൈവ കാര്ഷിക മാര്ഗങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലും ശോഭ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മുന്കാലങ്ങളില് കര്ഷകര് അറിവില്ലാതെ അമിതമായ രാസവളങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത് വിളനാശത്തിന് കാരണമായെന്നും ശോഭ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇവള് തന്റെ സംഘത്തിലുള്ളവര്ക്ക് മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് മാര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നു. ഒപ്പം സന്തുലിതമായ രീതിയിലുള്ള വളപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചും കീടനിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഇവള് അവര്ക്ക് വേണ്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നു. ഇത് വെല്ലുവിളികള് കുറയ്ക്കുകയും ഉത്പാദനം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ശോഭ പറയുന്നു.
1995ലായിരുന്നു ശോഭയുടെ വിവാഹം. ഏഴ് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുബത്തിലേക്കാണ് അവളെത്തിയത്. ഭര്ത്താവിന്റെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കള് ഇവളെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. സൗദി അറേബ്യയില് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഭര്ത്താവ് രാജ് കിഷോ് മഹാതോ മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ അയച്ച് കൊടുക്കും. ശോഭ തന്നെയാണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള് എല്ലാം നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോള് സ്വന്തം വ്യവസായവും.
മൂത്തമകള് ഖുശ്ബു ബിരുദധാരിയാണ്. മകന് മനീഷ് അമ്മയെ കൃഷിയില് സഹായിക്കുന്നു. ഇളയ മകന് എന്ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്ത്ഥിയാണ്.
വരുമാനത്തിനും കുടുംബസുസ്ഥിരതയ്ക്കും അപ്പുറം ശോഭയുടെ യാത്ര ഈ ഗ്രാമത്തില് വലിയൊരു സാമൂഹ്യമാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് തികച്ചും അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം ഇന്ന് കാര്ഷിക ഉപദേശക എന്ന നിലയില് തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളുമ്പോള് മാനിക്കപ്പെടുന്നു. ശോഭ എന്റര്പ്രണര് സര്വീസ് സെന്ററില് കര്ഷകര് ഇവളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് തേടിയെത്തുന്നു. പല സ്ത്രീകളും ഇവരെ ഒരു പ്രചോദനമായി കാണുന്നു. ശോഭയുടെ സ്വാധീനം മൂലം പലരും ജീവിക സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് കടന്ന് വരുന്നു.
2006-07ല് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറാണ് ജീവിക പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള് രൂപീകരിച്ച് ജീവതോപാധികള്ക്കായി നൈപുണ്യ വികസനവും കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് വായ്പയും ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കാര്ഷിക സംരംഭകത്വ പദ്ധതിയിലൂടെ സെന്ഗെന്ത ഫൗണ്ടേഷന് ഇന്ത്യയുമായി ചേര്ന്ന് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകള്ക്കും യുവാക്കള്ക്കും കാര്ഷിക സേവനങ്ങളും സംരഭകത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ഇത്തരം പദ്ധതികള് സ്ത്രീകളില് ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഭരണകൂടം പറയുന്നു. ഇവരെ തീരുമാനമെടുപ്പുകാരായി മാറ്റുന്നുവെന്നും അധികൃതര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശോഭ ദേവിയുടെ വിജയഗാഥ ഈ അവകാശവാദത്തിന് അടിവരയിടുന്നു. ലിംഗപങ്കാളിത്തത്തില് ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെയും സാമ്പത്തികപങ്കാളിത്തത്തെയും ഗ്രാമീണ ഉപദേക സംവിധാനങ്ങളെയുമാണ് അവരുടെ കാര്ഷിക സംരംഭകയായിട്ടുള്ള ഉയര്ച്ച അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.