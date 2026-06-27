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ഫ്ലാറ്റുകള്‍ കൈമാറാന്‍ വൈകിയാല്‍ ഉടമയ്ക്ക് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാതാക്കളോട് നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാം; സുപ്രീംകോടതി

ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മിഷന്‍(എന്‍സിഡിആര്‍സി)യുടെ 2016ലെ ഉത്തരവ് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ്

HOMEBUYER SUPREME COURT NCDRC VIKRAM NATH AND V MOHANA
സുപ്രീം കോടതി (Etv Bharat)
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By PTI

Published : June 27, 2026 at 2:18 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: വീടുവാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് അവ നല്‍കാന്‍ വൈകിയാല്‍ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാതാക്കളോട് നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഫ്ലാറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷമായാലും നഷ്‌ടപരിഹാരം തേടാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

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ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മിഷന്‍(എന്‍സിഡിആര്‍സി)യുടെ 2016ലെ ഉത്തരവ് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ്. പരാതി നല്‍കുമ്പോള്‍ ഇദ്ദേഹം ഉപഭോക്താവല്ലായിരുന്നു എന്ന് കാട്ടിയാണ് എന്‍സിഡിആര്‍സി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. യാതൊരു പ്രതിഷേധവും കൂടാതെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് അദ്ദേഹം കൈപ്പറ്റിയിരുന്നുവെന്നും എന്‍സിഡിആര്‍സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു എന്‍സിഡിആര്‍സിയുടെ നിരീക്ഷണം.

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ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചാണ് 2003 മുതല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റി അംഗം എന്‍സിഡിആര്‍സിയുടെ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്‌ത് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രധാന വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ശരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് സ്വന്തമാക്കും മുമ്പ് തന്നെ വൈകല്‍ എന്ന പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് പരമോന്നത കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഫ്ലാറ്റ് നല്‍കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ പ്രശ്‌നം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ജൂണ്‍ നാലിനാണ് കോടതി സുപ്രധാനമായ ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഫ്ലാറ്റ് നല്‍കാന്‍ വൈകിയെന്ന് കാട്ടി ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ ഫോറത്തിലാണ് പരാതി ആദ്യം നല്‍കിയത്. 2009 ജൂലൈയില്‍ ജില്ലാ ഫോറം നടപടികള്‍ക്ക് കൈമാറി. ഡല്‍ഹി സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന്‍ 2013 ഫെബ്രുവരിയില്‍ പരാതിയില്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന അദ്ദേഹം ദേശീയ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു. 2016 ജനുവരിയില്‍ എന്‍സിഡിആര്‍സിയും ഹര്‍ജി തള്ളി. തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സാധനങ്ങളിലോ സേവനങ്ങളിലോ പോരായ്‌മ വന്നാല്‍ ഉപഭോക്താവിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള 1986ലെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം ലളിതവും ചെലവില്ലാത്തതുമായ പരിഹാരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം, ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് കീഴിലുള്ള പരിഹാരം നിയമപ്രകാരം ലഭ്യമായ മറ്റ് പരിഹാരങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതല്ലെന്നും അതിനു പുറമേയാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

"മറ്റൊരു ഫോറത്തിന്‍റെയോ മറ്റൊരു വിധിനിർണ്ണയ രീതിയുടെയോ നിലനിൽപ്പ് ഉപഭോക്തൃ ഫോറത്തിന്‍റെ അധികാരപരിധിയെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല," കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ ഒരു ആർബിട്രേഷൻ ക്ലോസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത, ഉപഭോക്തൃ ഫോറത്തിന് മുമ്പാകെ അപ്പീൽ നൽകുന്നയാളെ കുറ്റക്കാരനാക്കാതിരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. എൻ‌സി‌ഡി‌ആർ‌സിയുടെ ഉത്തരവിന് ഒരു "അധിക ബലഹീനത" ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

"ദേശീയ കമ്മീഷന്‍റെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാന പ്രശ്‌നം, പരാതി ആർബിട്രേഷന് റഫർ ചെയ്യുന്നതിൽ ജില്ലാ ഫോറവും സംസ്ഥാന കമ്മീഷനും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നതായിരുന്നു. പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പീൽ നൽകുന്നയാൾ ഒരു ഉപഭോക്താവല്ലായിരുന്നു എന്നതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയ കമ്മീഷൻ റിവിഷൻ ഹർജി തള്ളി, കാരണം അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധമില്ലാതെ ഫ്ലാറ്റ് ഇതിനകം തന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു," കോടതി പറഞ്ഞു.

ജില്ലാ ഫോറവും സംസ്ഥാന കമ്മീഷനും പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന കേന്ദ്ര അധികാരപരിധി സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ എൻ‌സി‌ഡി‌ആർ‌സി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. എൻ‌സി‌ഡി‌ആർ‌സി സ്വീകരിച്ച ന്യായവാദം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

പരാതി കേവലം കൈവശാവകാശം കൈമാറുന്നതിനല്ലെന്നും ഫ്ലാറ്റ് കൈവശാവകാശം കൈമാറുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടായെന്നും അത്തരം കാലതാമസത്തിന് നഷ്‌ട പരിഹാരത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്തെങ്കിലും കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അത്തരം കാലതാമസം സൊസൈറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണോ, അപ്പീലർ നിരുപാധികമായി കൈവശാവകാശം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നിവ മെറിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

"ഉപഭോക്തൃ പരാതി ഒരു ഘട്ടത്തിലും മെറിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കൈവശാവകാശം കൈമാറുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നഷ്‌ട പരിഹാരത്തിനായുള്ള അപ്പീലിന്‍റെ അവകാശവാദം തെളിവുകൾക്ക് ശേഷം സ്വീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ല. അതുപോലെ, പ്രതി സമൂഹത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധവും മെറിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല," അത് പറഞ്ഞു.

പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈവശാവകാശം കൈമാറിയതിനാൽ അപ്പീലർ ഉപഭോക്താവല്ലെന്ന് വിധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിധിക്കുള്ളിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

അപ്പീൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട്, എൻസിഡിആർസി, സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ, ജില്ലാ ഫോറം എന്നിവ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി.

ഉപഭോക്തൃ പരാതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും മെറിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി അത് ദ്വാരകയിലെ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇരു കക്ഷികൾക്കും വാദം കേൾക്കുന്നതിനും തെളിവുകൾ നൽകുന്നതിനും ഉചിതമായ അവസരം നൽകിയ ശേഷം ജില്ലാ കമ്മീഷൻ പരാതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

"പരാതി 2005-ൽ നിന്നുള്ളതായതിനാൽ, ഈ ഉത്തരവിന്‍റെ പകർപ്പ് ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ ദ്വാരകയിൽ ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്," എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

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HOMEBUYER
SUPREME COURT
NCDRC
VIKRAM NATH AND V MOHANA
COMPENSATION FOR DELAYED DELIVERY

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