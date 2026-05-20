"കേസുകൾ കോടതികളില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കരുത്", നീതി വേഗത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കണം, കര്‍ശന നിര്‍ദേശവുമായി അമിത് ഷാ

അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഹൈക്കോടതികളുടെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ.

ചൊവ്വാഴ്‌ച ബസ്‌തറിലെ ജഗ്‌ദൽപൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മിഡ്-റീജിയൻ കൗൺസിലിന്റെ 26-ാമത് യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര, സഹകരണ മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണു ദിയോ സായ്, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ്, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി എന്നിവർക്കൊപ്പം. (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 20, 2026 at 4:57 PM IST

ജഗദൽപൂർ: അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ കോടതികളുടെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടികാട്ടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ജഗ്‌ദൽപൂരിൽ നടന്ന സെൻട്രൽ സോണൽ കൗൺസിലിൻ്റെ 26-ാമത് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

കോടതികളിൽ ധാരാളം കേസുകൾ കെട്ടികിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നീതി കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും, കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാകേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകത യോഗത്തിൽ അമിത് ഷാ എടുത്തുപറഞ്ഞു. മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളിലും ശക്തമായ നിയമസംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രാധാന്യവും സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ വിഷ്‌ണു ഡിയോ സായി, മോഹൻ യാധവ്, യോഗി ആദിത്യനാഥ്, പുഷ്‌കർ സിങ് ധാമി എന്നിവരെ വേദിയിലിരുത്തിയായിരുന്നു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം.

അഞ്ചുവർഷം കഴിഞ്ഞ കേസുകൾക്ക് വേഗതയേറിയ പരിഹാരം

അഞ്ചുവർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക കോടതികൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അമിത് ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ ഭരണകൂടം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തുന്ന കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ക്രിമിനൽ കേസുകളും 2029നകം തീർപ്പാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനായുള്ള നടപടികൾ മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം, എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്” അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പോക്സോ, ബലാത്സംഗ കേസുകളിൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധന നിർണായകം

സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തുന്ന കേസുകളിൽ നീതി വൈകുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, പോക്സോയും ബലാത്സംഗ കേസുകളിലും സമയബന്ധിതമായ ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടപ്പിലാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകളിൽ തെളിവെടുപ്പ് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ആധുനിക ഹെൽപ്‌ലൈൻ
സംസ്ഥാനങ്ങൾ സൈബർക്രൈം ഹെൽപ്‌ലൈൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ച മാതൃകയിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്ന് അമിത് ഷാ നിർദേശിച്ചു. കോൾ സെൻ്ററുകൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കണമെന്നും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഭക്ഷ്യകൃത്രിമം തടയാൻ ശക്തമായ നടപടി

ഭക്ഷ്യകൃത്രിമം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചുമത്തുന്ന പിഴകളും ശിക്ഷകളും പൊതുജനമറിയുന്ന രീതിയിൽ വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് പൊതുജന ബോധവൽക്കരണത്തിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണം

രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയ മൂന്ന് പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളെ നൂതന നീതിന്യായ കോഡുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അമിത് ഷാ, ചില മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുകയും സ്കൂൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നക്‌സൽ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ

ഇന്ത്യയെ നക്‌സൽ വിമുക്ത രാജ്യമാക്കുന്നതിൽ സുരക്ഷാസേനകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർണായകമായിരുന്നുവെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും സംസ്ഥാന പൊലീസും കേന്ദ്ര സായുധ സേനകളും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഏകോപിത പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. “നക്‌സൽ ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടോളം വികസനത്തിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അവയെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളോട് ചേർതുനിർത്തുന്നതുവരെ അവിടെ വികസനം കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾ തുടരും,” എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

