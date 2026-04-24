സിനിമാ കാഴ്‌ചകളുടെ മായാലോകത്ത് അവധി ആഘോഷിക്കാം, റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില്‍ ഹോളിഡേ കാർണിവല്‍

റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി വിളിക്കുന്നു, വേനലവധി ഇനി സുന്ദര കാഴ്‌ചകളുടെ വിസ്‌മയ ലോകത്ത് ആഘോഷിക്കാം. ഹോളിഡേ കാർണിവലിന് തുടക്കമായി.

RAMOJI FILM CITY HYDERABAD RAMOJI FILM CITY ATTRACTION HOW TO REACH RAMOJI FILM CITY RAMOJI FILM CITY TICKETS
Holiday Carnival begins at Ramoji Film City (Facebook @Ramoji film city hyderabad)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 24, 2026 at 10:40 AM IST

ഹൈദരാബാദ് (തെലങ്കാന): അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ എവിടേക്ക് പോകും എന്ന ചിന്തയിലാണോ? യാത്രയ്‌ക്കായി പലയിടങ്ങള്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌ത്, അവയില്‍ നിന്നും ഒരന്തിമ തീരുമാനം ആകാതെ കണ്‍ഫൂഷ്യനിലാണോ? ആട്ടവും പാട്ടും അഡ്വഞ്ചറും റൈഡുകളും ഫണ്ണും ഒപ്പം മനോഹര കാഴ്‌ചകളും ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴില്‍ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പറ്റിയ ഇടം ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയാണ്.

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഒരുദിവസം കൊണ്ട് എത്താമെന്നുള്ളതും നേരിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ, ബസ്, വിമാന സർവീസുകളും മലയാളികള്‍ക്ക് ഹൈദരാബാദിനോടുള്ള പ്രിയം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഹൈദരാബാദില്‍ എത്തിയാല്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇടങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. 2000 ഏക്കറില്‍ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റുഡിയോ സമുച്ചയമായ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത സുന്ദര കാഴ്‌ചകളുടെ പറുദീസയാണ്.

സ്‌ക്രീനില്‍ കണ്ട് അത്‌ഭുതം കൂറിയ ചില സിനിമാ സെറ്റുകള്‍ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെത്തിയാല്‍ നേരിട്ട് കാണാനാകും. പാട്ടും ഡാൻസും പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും കിളികളും എന്നുവേണ്ട ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന എല്ലാം ഇവിടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വേനലവധി ആഘോഷമാക്കാൻ ഹോളിഡേ കാർണിവലും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലും മികച്ചൊരു സ്‌പോട്ട് കണ്ടെത്താനാകില്ല.

റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ഹോളിഡേ കാർണിവല്‍ ജൂണ്‍ ഏഴ് വരെയാണുള്ളത്. രാവിലെ തുടങ്ങി രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ നീളുന്ന പരിപാടി കുട്ടികളെ രസിപ്പിക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. മ്യൂസിക്കൽ ഗ്ലോ ഗാർഡൻ, പുതിയ മായലോക്, കാർണിവൽ പരേഡ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പരിപാടികളാണ് കാർണിവലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സർവം മായ! മായാലോക്

പ്രശസ്‌ത സിനിമകളുടെ സെറ്റുകൾക്ക് പിന്നിലെ മാന്ത്രികത നേരിട്ട് കാണാൻ മായലോക് അവസരം നൽകുന്നു. സിനിമ നിർമ്മിച്ച രീതി... സെറ്റുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലെ വൈദഗ്ധ്യവും സർഗാത്മകതയും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അടുത്തറിയാനാകും.

ത്രില്ലിങ് പരേഡ്

വർണ്ണാഭമായ അലങ്കാരങ്ങൾ, ഫ്ലോട്ടുകൾ, വിവിധ നിറത്തില്‍, രൂപത്തില്‍ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ച കലാകാരന്മാരുടെ പ്രകടനം എന്നിങ്ങനെ പരേഡിനെ ത്രില്ലിങ്ങാക്കാൻ നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള സഞ്ചാരികളുടെയും മനം കവരാൻ ഈ പരേഡിന് സാധിക്കും. പരേഡില്‍ നൃത്തം ചെയ്യാൻ നിങ്ങള്‍ക്കും അവസരമുണ്ട്.

വശ്യമനോഹരം മ്യൂസിക്കൽ ഗ്ലോ ഗാർഡൻ

സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അലങ്കരിച്ച മ്യൂസിക്കൽ ഗ്ലോ ഗാർഡൻ എല്ലാവരുടെയും മനംകവരും. പലനിറത്തില്‍ പ്രകാശിക്കുന്ന ബള്‍ബുകളും ഒഴുകിയെത്തുന്ന സംഗീതവും കാഴ്‌ചക്കാരനെ മറ്റൊരു മാസ്‌മരിക ലോകത്തിലെത്തിക്കും.

കണ്‍മുന്നില്‍ തെളിയുന്ന സ്വപ്‌നലോകം

പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തോടൊപ്പം വിവിധ വർണത്തിലും രൂപത്തിലും പ്രകാശിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ബള്‍ബുകള്‍, പൂക്കള്‍ നിറഞ്ഞ പൂന്തോട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ യഥാർഥത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഒരു സ്വപ്‌നലോകം തന്നെ തുറന്നിടും. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ കാല്‍പനിക ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

താമസത്തിന് ആഡംബര ഹോട്ടല്‍

ഹോളിഡേ കാർണിവല്‍ കാണാൻ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില്‍ എത്തുന്നവർക്ക് താമസിക്കാൻ അത്യാഡംബര ഹോട്ടലുകള്‍ മുതല്‍ ബജറ്റ് ഹോട്ടല്‍ വരെ സജ്ജമാണ്. ഫിലിം സിറ്റിയ്‌ക്ക് അകത്തു തന്നെയാണ് ഈ ഹോട്ടലുകള്‍. കൂടാതെ, വൈകുന്നേരം ഫിലിം സിറ്റിയിൽ വേറിട്ട രീതിയിൽ അവധിക്കാലം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സായാഹ്ന പാക്കേജുകളും ലഭ്യമാണ്.

കുടംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മികച്ചൊരു ഓപ്‌ഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ താത്‌പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ തരം പാക്കേജുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. ഓണ്‍ലൈൻ വഴിയോ നേരിട്ടോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്.. www.ramojifilmcity.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 76598 76598 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Also Read: "ഊട്ടിയുടെ ബ്യൂട്ടി" ഇവിടെയാണ്: മേഘങ്ങളെ തൊട്ടുനിൽക്കുന്ന കോടനാട്; പുതിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ

