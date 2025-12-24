ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യയെ പാകിസ്ഥാൻ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതിയെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് നവനീത് റാണ. ഹിന്ദുക്കൾ കുറഞ്ഞത് മൂന്നോ നാലോ കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം.

BJP leader Navneet Rana (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : December 24, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
അമരാവതി: ഇന്ത്യയെ പാകിസ്ഥാനാക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കൾ കുറഞ്ഞത് മൂന്നോ നാലോ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് നവനീത് റാണ. ഇതോടെ വലിയ രാഷ്‌ട്രീയ വിവാദത്തിനാണ് നവനീത് റാണ തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

"നോക്കൂ, ഈ ആളുകൾ പരസ്യമായി പറയുകയാണ് അവർക്ക് നാല് ഭാര്യമാരും 19 കുട്ടികളുമുണ്ടെന്ന്. എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളോടും ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന്, നാല് കുട്ടികളെയെങ്കിലും ജനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാനെ പാകിസ്ഥാൻ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കൾ കുറഞ്ഞത് മൂന്നോ നാലോ കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കണം", നവനീത് റാണ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചു.

"അദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്‌ലാം മത പണ്ഡിതനാണോ അതോ മറ്റാരെങ്കിലുമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് 19 കുട്ടികളും നാല് ഭാര്യമാരുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുപ്പത് കുട്ടികൾ എന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ധാരാളം കുട്ടികളെ ജനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനെ പാകിസ്ഥാനാക്കി മാറ്റാൻ അവർ പദ്ധതിയിടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിന് ഒരു കുട്ടി കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്‌തിപ്പെടുന്നു? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നോ നാലോ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകേണ്ടതുണ്ട്," -റാണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഉദ്ധവ് താക്കറെ നിസഹായതയുടെ പര്യായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു

മുംബൈയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റിയും നവനീത് റാണ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. മുംബൈ നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ നയിക്കുന്ന ശിവസേനയും (യുബിടി) രാജ് താക്കറെ നയിക്കുന്ന എംഎൻഎസും തമ്മിലുള്ള സഖ്യത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു നവനീത് റാണയുടെ പ്രതികരണം.

"ഉദ്ധവ് താക്കറെ നിസഹായതയുടെ പര്യായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ, നഗര പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ഇറങ്ങിയില്ല. ആരെങ്കിലും ഉദ്ധവിനൊപ്പം ചേർന്നാലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ മോശമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം", എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ജനുവരി 15 നാണ് മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. നിലവിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമില്ലാതെയാണ് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസുമായി ഒരു ചർച്ചയുമില്ലെന്നും എന്നാൽ ശത്രുത ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉദ്ധവ് സേനയുമായുള്ള സഖ്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാണെന്നുമാണ് രാജ് താക്കറെയുടെ പ്രതികരണം.

