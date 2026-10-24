വിവാഹങ്ങളിലെ അമിത ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ നടപടികളുമായി ഒരു ഗ്രാമം; നിയമം ലംഘിച്ചാൽ 52,000 രൂപ പിഴ
വിവാഹങ്ങളിലെ അമിതച്ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഷിലായി ഖാത്തിലെ 52 ഗ്രാമങ്ങൾ 17 നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് 52,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കും.
Published : October 24, 2026 at 7:31 PM IST
ഷിംല: വിവാഹങ്ങളിലെ അമിത ചെലവുകൾ മൂലം കുടുംബത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്ത് ഒരു ഗ്രാമം. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സിർമൗർ ജില്ലയിലെ ഷില്ലായി ഖാത്ത് ഗ്രാമീണ കൂട്ടായ്മയുടെ പരിധിയിലുള്ള 52 ഗ്രാമങ്ങളാണ് നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തത്. അനാവശ്യ വിവാഹച്ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, പിന്തിരിപ്പൻ സാമൂഹിക രീതികൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ 17 പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഏകണ്ഠമായി എടുത്തത്. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം 52,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും ഖാത്ത് ഗ്രാമീണ കൂട്ടായ്മയിലെ എല്ലാവർക്കും പൊതു വിരുന്ന് നൽകേണ്ടിയതായും വരും.
ഷില്ലായി ഗ്രാമത്തിലെ മാതാ താരി ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഖാത്തിൻ്റെ തലവൻ ദിനേശ് തോമർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഖാത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വിവാഹച്ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ, സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ, വിവാഹ ഘോഷയാത്രകളിലെ അനാവശ്യമായ ആഡംബര പ്രകടനങ്ങൾ, സാമൂഹിക ചടങ്ങുകൾ ലളിതമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികൾ 17 നിർദേശങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു.
ആചാരങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
വിവാഹ ചടങ്ങിലെ അനാവശ്യ തിരക്കും ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വിവാഹ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്ന അതിഥികളുടെ എണ്ണം 100 ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തി. ഘോഷയാത്രയിൽ 10 വാഹനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടയിൽ മദ്യപാനം കർശനമായി നിരോധിച്ചു. എന്നാൽ മദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഘോഷയാത്ര തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം വൈകുന്നേരം 7 മുതൽ 9 വരെ, വിവാഹപ്പന്തലിനുള്ളിൽ മാത്രം മദ്യം വിളമ്പാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബിയറും മറ്റ് ലഹരിവസ്തുക്കളും പൂർണമായും നിരോധിച്ചു. ഡിജെ, പന്തൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. പരമാവധി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഡിജെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വധുവിൻ്റെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 'മഹിളാ സംഗീത്' പരിപാടിയിലും ഡിജെ അനുവദനീയമാണ്.
പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനായി വിവാഹത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നടക്കുന്ന 'നെവ്ദ' എന്ന ചടങ്ങ് തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു. 'നെവ്ദ'യ്ക്കായി നൽകേണ്ട തുക 10 രൂപയായും 'മാമ കാ ധംഗ്' അഥവാ അമ്മാവൻ നൽകുന്ന പരമ്പരാഗത സമ്മാനം എന്ന ചടങ്ങിനുള്ള തുക 501 രൂപയായും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി ജനിച്ച പത്താം ദിവസം നടത്തുന്ന 'ദശുതൻ' എന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാവുന്നവരുടെ എണ്ണവും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾക്ക് ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരാളെ മാത്രമേ ക്ഷണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
വധുവിന് അണിയാവുന്ന ആഭരണങ്ങൾ അഞ്ച് തരത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി
വിവാഹങ്ങളിൽ ആഭരണങ്ങൾ അമിതമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും ആഡംബരങ്ങൾ കാണിച്ച് മത്സരിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വധുവിന് അണിയാവുന്ന ആഭരണങ്ങളെ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളായി പരിമിതപ്പെടുത്തി. ചെവിയിലും മൂക്കിലും അണിയുന്ന ആഭരണങ്ങൾ, മംഗൾസൂത്ര, പാദസരങ്ങൾ, കാൽവിരലിൽ അണിയുന്ന മോതിരങ്ങൾ എന്നിവയാണത്. വിവാഹദിവസം ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റ് സ്ത്രീകളും ഇതേ തരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ മാത്രം അണിയണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സഹോദരിയുടെ മക്കളുടെ (അനന്തരവൻമാർ/അനന്തരവൾ) വിവാഹങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങളും പാദരക്ഷകളും സമ്മാനമായി നൽകുന്ന രീതിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇനി മുതൽ വധു, വരൻ, അവരുടെ അമ്മമാർ എന്നിവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് സ്ത്രീ ബന്ധുക്കൾക്ക് സഹോദരിമാർ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയുടെ പെൺമക്കൾക്ക് പണമായി മാത്രമേ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. ഗ്രാമത്തിലെ പെൺമക്കൾക്കോ സഹോദരിയുടെ മക്കൾക്കോ യാതൊരുവിധ സമ്മാനങ്ങളോ സംഭാവനകളോ നൽകാൻ പാടില്ല.
സ്ത്രീധനത്തിനും നൃത്തത്തിനിടയിൽ പണം വാരിവിതറുന്ന രീതിക്കും നിരോധനം
സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായത്തിന് പൂർണമായ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. വിവാഹാഘോഷങ്ങളിൽ വധുവോ വരനോ മറ്റ് അതിഥികളോ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ പണം വാരിവിതറുന്ന രീതിയും കർശനമായി നിരോധിച്ചു അനാവശ്യ ചെലവുകളും സാമൂഹിക ചടങ്ങുകളിലെ ആഡംബര പ്രകടനങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക ചടങ്ങുകളിൽ ഏകീകൃത സ്വഭാവം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നടപടി. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കർശനമായ പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ
'ഷില്ലായി ഖാത്തി'ൻ്റെ തലവനായ ദിനേഷ് തോമറിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ എടുത്ത ഈ തീരുമാനങ്ങൾ സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ദരിദ്രരും ഇടത്തരക്കാരുമായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കുക, അനാവശ്യമായ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുക, ഭാവി തലമുറയ്ക്കായി പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ലളിതമായ വിവാഹങ്ങൾ, സമൃദ്ധമായ കുടുംബങ്ങൾ, ശക്തമായ സമൂഹം എന്നീ മൂല്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, ഷില്ലായ് ഖാത്തിലെ 52 ഗ്രാമങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുമെന്ന് കൂട്ടായി പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. സാമൂഹിക ഐക്യം, സംസ്ക്കാരം, പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളും ഗ്രാമവാസികളും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
മദ്യവിതരണ തീരുമാനത്തെച്ചൊല്ലി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച
52 ഗ്രാമങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ വിവാഹ ഘോഷയാത്രകളിൽ മദ്യം വിളമ്പുന്നത് പൂർണമായും നിരോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു. ഈ തീരുമാനത്തോട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. വിവാഹങ്ങളിലെ അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ മറ്റ് ആചാരങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കെ, മദ്യം വിളമ്പാൻ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക സമയം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഇളവ് നൽകിയത് എന്തിനാണെന്നതാണ് പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. ഈ ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പലരും സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ, വിവാഹ ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ മദ്യപിക്കുന്നത് തടയാനും, മൊത്തത്തിലുള്ള മദ്യ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു നടപടിയായാണ് തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ഇതിനെ കാണുന്നത്.
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