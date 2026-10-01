അടിയന്തര കോളുകളോട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പൊലീസ്; അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
ഏറ്റവും പുതിയ ദേശീയ റാങ്കിങ് പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനിടെ 'എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം' വഴിയുള്ള പ്രതികരണത്തിന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ശരാശരി 4 മിനിറ്റും 4 സെക്കൻഡും മാത്രമാണ് എടുത്തത്.
By PTI
Published : October 1, 2026 at 6:00 PM IST
ഷിംല: സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ലഭിച്ച അടിയന്തര കോളുകളോട് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പൊലീസ് ആണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ ദേശീയ റാങ്കിങ് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനിടെ 'എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം' (ERSS-112) വഴിയുള്ള പ്രതികരണത്തിന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ശരാശരി 4 മിനിറ്റും 4 സെക്കൻഡും മാത്രമാണ് എടുത്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചതായി ഇതുസംബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
2025 നവംബറിൽ രാജ്യത്ത് അടിയന്തര കോളുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ 34-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പൊലീസ് ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ ശരാശരി പ്രതികരണ സമയത്തിൻ്റെ (average response time) കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ERSS-112 കോൾ അറ്റൻഡർമാർ, ഡിസ്പാച്ചർമാർ, എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് വാഹനങ്ങൾ (ERVs), ജില്ലാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
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തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണം, പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികച്ച അച്ചടക്കം, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗം, കൂടാതെ സംസ്ഥാന ERSS കേന്ദ്രം, ജില്ലകൾ, ഫീൽഡ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള മികച്ച ഏകോപനം എന്നിവ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രതികരണത്തിൻ്റെ വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ലാഭിക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റും ജീവൻ, സുരക്ഷ, സ്വത്ത് എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നതിനാൽ ഈ നേട്ടം ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണെന്നും സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനസന്നദ്ധതയും ജനസേവനവും കാഴ്ച വച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സേനയെ മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വിന്ദർ സിംഗ് സുഖു അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ മികവ് നിലനിർത്താനും ERSS-112 വഴിയുള്ള സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുക എന്നത് ഒരു നേട്ടമാണ്; എന്നാൽ സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനമികവിലൂടെ ആ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുക എന്നത് അതിലും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ച ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പൊലീസ് ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ," മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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