ETV Bharat / bharat

റോഡിലേക്ക് കൂറ്റന്‍ പാറയും മണ്ണും ഇടിഞ്ഞ് വീണു; 13 പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം.

ROCK FALLS ON CAR CHAMBA ACCIDENT LANDSLIDE ON TAXI IN CHAMBA LAHAUL PANGI ACCIDENT
Scene from the spot (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 6:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഷിംല: ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ. 13 പേർ മരിച്ചു. രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്. ടാക്‌സിയിൽ സഞ്ചരിച്ചവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പംഗി-ഉദയ്‌പൂർ റോഡിലാണ് അപകടം. പെട്ടെന്ന് മലയിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണും കല്ലും ഇടിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനത്തിന് മുകളിലേക്ക് കുന്നിൻ്റെ ഭാഗം ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഉഗ്ര ശബ്‌ദത്തോടെ പാറക്കല്ലുകൾ അടക്കം ഇടിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. HP01M2210 എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഡ്രൈവർ അടക്കം 13 പേരാണ് മരിച്ചതെന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്നും എസ്‌പി ശിവാനി മെഹ്‌ല അറിയിച്ചു. അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂറ്റൻ പാറയാണ് ടാറ്റ സുമോയ്‌ക്ക് മുകളിലേക്ക് വീണത്. വാഹനം പൂർണമായും നശിച്ച നിലയിലാണ്. അപകടത്തിൽ വാഹനം പൂർണമായും മണ്ണിനടിയിലാവുകയും യാത്രക്കാർ അതിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി പാറകൾ വീണുവെന്നാണ് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞത്. പലരും ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ചംബ, ലാഹൗൾ-സ്‌പിതി ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. ചമ്പയിലെ ഭർമൗർ എംഎൽഎ ഡോ.ജങ്കരാജാണ് അപകടത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് മരണ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

മരിച്ചവരെല്ലാം ചമ്പ ജില്ലയിലെ പാംഗി താഴ്‌വരയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ചമ്പ, ലഹോൾ-സ്‌പിതി ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും ഇതിനോടകം സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. അതേസമയം അപകടം നടന്ന സ്ഥലം ദൂരെയാണ്. സിഗ്നൽ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും ഡിസി ചംബ മുകേഷ് റെപ്സ്വ പറഞ്ഞു.

മണ്ണിടിച്ചിലിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി റോഡ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം റോഡ് വീണ്ടും തുറന്നപ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത്. വാഹനത്തിൽ 15 യാത്രികരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രണ്ട് പേരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നേരത്തേ റോഡ് അടച്ചിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഈ യാത്രാസംഘം ടിൻഡിയിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ന് റോഡ് തുറന്നതോടെ ഇവർ പംഗി താഴ്‌വരയിലേക്ക് യാത്ര പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്.

Also Read: കോർട്ട് മാർഷൽ നടപടികൾക്കിടെ റൈഫിൾ തട്ടിപ്പറിച്ച് ബിഎസ്എഫ് ജവാൻ വെടിയുതിർത്തു; രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

TAGGED:

ROCK FALLS ON CAR
CHAMBA ACCIDENT
LANDSLIDE ON TAXI IN CHAMBA LAHAUL
PANGI ACCIDENT
HIMACHAL PRADESH LANDSLIDE DEAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.