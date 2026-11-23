കഴുതപ്പാലിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ കൊയ്യാമോ? പരീക്ഷണവുമായി ഹിമാചലിലെ ദമ്പതികൾ
കഴുതപ്പാൽ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികളെയാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് ഫാമിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകയായ സീരത് തൂർ പറയുന്നത്.
Published : November 23, 2026 at 3:24 PM IST
ഘുമാർവീൻ: ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ബിലാസ്പുർ ജില്ലയിൽ സീരത് തൂറും സഞ്ജീവ് താക്കൂറും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പുതിയ ഡയറി ഫാമിൽ ഒരു ദിവസം ലഭിക്കുന്ന ആകെ കഴുതപ്പാല് ഏകദേശം മൂന്ന് ലിറ്റർ മാത്രം. എന്നാൽ ഈ പാലിന് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന വില കേട്ടാൽ ആരും ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെടും. ഒരു ലിറ്റർ കഴുതപ്പാലിന് 5,000 മുതൽ 7,000 രൂപ വരെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദം.
സ്ഥിരമായി പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും സംസ്കരിക്കാനും ഇത്രയും ഉയർന്ന വില നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംരംഭം വലിയൊരു ബിസിനസായി വളരുമെന്നാണ് ദമ്പതികളുടെ പ്രതീക്ഷ. ഹിമാചലിലെ കന്ദറൗറിൽ 'ഡെയ്റിക്ക ഫാംസ്' എന്ന പേരിലാണ് ഇവർ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കഴുത ഫാം എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
ഹിമാചലിൻ്റെ തനത് സ്പിതി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 22 കഴുതകളുമായാണ് ഫാമിൻ്റെ തുടക്കം. ഇതിൽ 20 എണ്ണം പെൺകഴുതകളും രണ്ടെണ്ണം ആൺകഴുതകളുമാണ്. പരമ്പരാഗതമായി ഭാരം ചുമക്കുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കഴുതകളെ പാൽ ഉത്പാദനത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. സംരംഭം വിജയിച്ചാൽ മറ്റ് കന്നുകാലി വളർത്തുന്നവർക്കും ഈ മേഖലയിൽ പുതിയ സാധ്യതകൾ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ദമ്പതികളുടെ ആലോചന.
കഴുതപ്പാൽ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികളെയാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് ഫാമിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകയായ സീരത് തൂർ പറയുന്നത്. സോപ്പ്, ക്രീം തുടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന കമ്പനികളുമായി ഇതിനായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്.
"അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കഴുതപ്പാലിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ, ചർമസംരക്ഷണ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണ മേഖലയിലാണ് ഇതിന് പ്രാധാന്യം. ലാക്ടോസ്, വേ പ്രോട്ടീൻ, ലൈസോസൈം, ലാക്ടോഫെറിൻ തുടങ്ങിയ ജൈവഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ സോപ്പുകൾ, ക്രീമുകൾ, ലോഷനുകൾ, പ്രത്യേക ചർമസംരക്ഷണ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ നിർമിക്കാൻ കഴുതപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്", സീരത് തൂർ പറഞ്ഞു
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ഒരു ലിറ്റർ ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള കഴുതപ്പാലിന് 5,000 മുതൽ 7,000 രൂപ വരെ വില ലഭിക്കുമെന്നാണ് സീരത് പറയുന്നത്. ഇതിൽനിന്ന് നിർമിക്കുന്ന പൊടിക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലധികം വില ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിൽ ഫാമിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ പ്രതിദിനം ഏകദേശം മൂന്ന് ലിറ്റർ പാലാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പാൽ ദ്രാവകരൂപത്തിലും പൊടിരൂപത്തിലും വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഉത്പാദനം വർധിക്കുന്നതോടെ പാൽ വാങ്ങാൻ താത്പര്യമുള്ള കമ്പനികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ബദ്ദി, ഡൽഹി, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ദമ്പതികൾ ഇതിനോടകം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബിലാസ്പുരിലെ താരതമ്യേന ഉയർന്ന ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയുമായി സ്പിതി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കഴുതകൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും ഫാമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുല്ല്, കുടിവെള്ളം, വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഷെഡുകൾ തുടങ്ങിയവയും സജ്ജീകരിച്ചു. വരുംഘട്ടങ്ങളിൽ കഴുതകളെ വളർത്തുന്ന രീതികൾ, പാലിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തെ യുവാക്കൾക്കും കന്നുകാലി വളർത്തുന്നവർക്കും പരിശീലനവും അറിവും നൽകാനും പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് സീരത് പറയുന്നു.
കഴുത വളർത്തലിനെക്കുറിച്ചും അതിലൂടെ ലഭിക്കാവുന്ന വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര അറിവില്ലെന്നാണ് സഞ്ജീവ് താക്കൂറിൻ്റെ അഭിപ്രായം. മറ്റ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ കഴുതകളെയും വളർത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേകവും ചെലവേറിയതുമായ തീറ്റകൾ വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
"സ്വന്തമായി തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ ഇന്ന് യുവാക്കൾക്ക് നിരവധി സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിലൊന്നായി കഴുത വളർത്തലിനെയും കാണാം. എന്നാൽ ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് അധികമാർക്കും അറിയില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് കഴുതകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നതും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കഴുത വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനൊപ്പം യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനാകും", സഞ്ജീവ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു.
2026 നവംബർ 14ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജേഷ് ധർമാനിയാണ് ഫാമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. സ്വയംതൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സംരംഭം പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നുനൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴുതപ്പാലിൻ്റെ ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ, ഗുണനിലവാര പരിശോധന, സംസ്കരണ സാധ്യതകൾ, വിപണന സാധ്യതകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
നിലവിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ കഴുതക്കൂട്ടവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ് കന്ദറൗറിലെ ഈ ഫാം. പാൽ വാങ്ങാൻ താത്പര്യമുള്ള കമ്പനികളുമായുള്ള ചർച്ചകളും തുടരുന്നു. സ്ഥിരമായ പാൽ ഉത്പാദനം ഉറപ്പാക്കാനും ഗുണനിലവാര പരിശോധനയും സംസ്കരണവും കാര്യക്ഷമമായി നടത്താനും കമ്പനികളുമായി ദീർഘകാല വിപണന ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ സംരംഭം വിജയകരമായൊരു ബിസിനസായി മാറുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഹിമാചലിലെ മറ്റ് കന്നുകാലി വളർത്തുന്നവർക്കും കഴുത വളർത്തൽ പുതിയൊരു വരുമാനമാർഗമായി മാറിയേക്കാം.
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