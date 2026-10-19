എട്ടു മണിക്കൂർ യാത്ര ഇനി ഒന്നര മണിക്കൂർ; ഷിംല-രാംപൂർ-റെക്കോങ് പിയോ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് 21 മുതൽ
ഷിംല - രാംപൂർ - റെക്കോങ് പിയോ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ, ഉഡാൻ പദ്ധതിയുമായി ഹിമാചൽ സർക്കാർ
By PTI
Published : October 19, 2026 at 8:32 PM IST
ഷിംല: ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇനി കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. ഷിംല, രാംപൂർ, റെക്കോങ് പിയോ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിനും സാധാരണക്കാർക്ക് അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിവേഗ യാത്രയൊരുക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ഈ വ്യോമയാന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വിന്ദർ സിങ് സുഖുവിൻ്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരം, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉഡാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ തിങ്കൾ, വെള്ളി, ശനി എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. മലയോര മേഖലകളിലെ അടിയന്തിര ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിനും പുതിയ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ സമയക്രമം
ഹെലികോപ്റ്റർ രാവിലെ 9.55-ന് സഞ്ജൗലിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 10.30-ന് രാംപൂരിലെത്തും. തുടർന്ന് 10.50-ന് രാംപൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 11.25-ന് റെക്കോങ് പിയോയിൽ എത്തും. മടക്കയാത്രയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ രാവിലെ 11.30-ന് റെക്കോങ് പിയോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.05-ന് രാംപൂരിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് 12.10-ന് പുറപ്പെട്ട് 12.45-ന് സഞ്ജൗലിയിൽ എത്തിച്ചേരും.
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കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉഡാൻ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ വരുന്നതിനാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന സബ്സിഡി നിരക്കിലായിരിക്കും ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുക. പവൻ ഹാൻസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കൗണ്ടറുകൾ വഴിയോ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. സാധാരണയായി ഷിംലയിൽ നിന്ന് റെക്കോങ് പിയോയിലേക്ക് റോഡ് മാർഗം യാത്ര ചെയ്യാൻ 7 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുക്കും. എന്നാൽ പുതിയ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ വെറും 1 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാനാകും.
ഷിംലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ മറ്റൊരു മാർഗം കൂടി ലഭ്യമാകുന്നതോടെ രാംപൂർ നിവാസികളുടെ യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയാൻ ഈ സർവീസ് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി പ്രകാരം, ഷിംല, രാംപൂർ, റെക്കോങ് പിയോ, കുളു, മണാലി, മാണ്ഡി, ചണ്ഡീഗഡ് എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റൂട്ടുകൾ ഹെറിറ്റേജ് ഏവിയേഷനും പവൻ ഹാൻസ് ലിമിറ്റഡിനുമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വക്താവ് അറിയിച്ചു.
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