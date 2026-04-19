കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; ഹിമാചലിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളം ആറ് മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു
പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടക്കം ഉന്നത സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത തുക തടഞ്ഞുവയ്ക്കും.
By PTI
Published : April 19, 2026 at 5:09 PM IST
ഷിംല: സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനും വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സർക്കാർ. ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഞായറാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപന പ്രകാരം മെയ് മാസം മുതൽ അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്കാണ് ഈ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദവി അനുസരിച്ച് 30 ശതമാനം മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ ശമ്പളമാണ് താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞുവെക്കുന്നത്.
2026 മെയ് മുതൽ പുതിയ പരിഷ്കരണം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ഇത് താത്ക്കാലിക നടപടിയായിരിക്കുമെന്നും വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി, അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാർ, ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ്, അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നിവർക്ക് ശമ്പളത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം തുക കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി തുകയെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
സെക്രട്ടറിമാർ, വകുപ്പ് മേധാവികൾ, പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ, ഡപ്യൂട്ടി പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ, സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ്, എസ്പി തലം വരെയുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ തലം വരെയുള്ള മറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാർ എന്നിവരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മാറ്റിവയ്ക്കും.
നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വിന്ദർ സിങ് സുഖുവിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ 50 ശതമാനവും മന്ത്രിമാരുടേത് 30 ശതമാനവും എംഎൽഎമാരുടേത് 20 ശതമാനവും ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ശമ്പളത്തിൻ്റെ മാറ്റിവച്ച തുക ഇ- സാലറി സംവിധാനത്തിലും പേ സ്ലിപ്പുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തും. അക്കൗണ്ടിംഗ് പിശകുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആദായനികുതി, പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ, പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് എന്നിവയിലേക്കുള്ള തുകകൾ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരും. ഈ നടപടി താത്ക്കാലിക സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമമായാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും വിജ്ഞാപനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർക്കാർ ഗ്രാൻ്റ് ലഭിക്കുന്ന ബോർഡുകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ, സർവകലാശാലകൾ എന്നിവയ്ക്കും ഈ തീരുമാനം ബാധകമായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ തുക തിരികെ നൽകുമെന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. മാർച്ച് 21-ന് അവതരിപ്പിച്ച 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
Also Read: 'പ്രതിപക്ഷം തകർത്തത് കോടിക്കണക്കിന് ഹൃദയങ്ങള്, ഏപ്രിൽ 17 ഇരുണ്ട ദിനം': കേന്ദ്രമന്ത്രി അന്നപൂർണ ദേവി