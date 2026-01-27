ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യക്കാരുടെ യൂറോപ്പ് സ്വപ്‌നം പൂവണിയുന്നു, വമ്പൻ തൊഴില്‍ അവസരം, കാറുകളുടെ അടക്കം വില കുത്തനെ കുറയും; ഇന്ത്യ-ഇ.യു കരാറിൻ്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ അറിയാം...

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിദേശത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളില്‍ ജോലി നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. നിരവധി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് വില കുത്തനെ കുറയും.. സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങള്‍ അറിയാം....

Indian Prime Minister Narendra Modi, center, welcomes European Council President Antonio Costa, left and European Commission President Ursula von der Leyen before their meeting in New Delhi, India, Tuesday, Jan. 27,2026. (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 6:52 PM IST

6 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ- യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ നേട്ടങ്ങളുടെ പെരുമഴ. പുതിയ കരാറിൻ്റെ ഫലമായി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയും. വസ്ത്രങ്ങൾ, രാസവസ്‌തുക്കൾ, പാദരക്ഷകൾ, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് യൂറോപ്പിലെ 27 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നികുതിയില്ലാതെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് ഈ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് അടക്കം ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും.

കയറ്റുമതി വർധിക്കുന്നതോടെ ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകും. ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കും. ഇനി യൂറോപ്യന്‍ നിർമിത കാറുകളുടെ അടക്കം വില കുത്തനെ കുറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര- വാണിജ്യ മേഖലയിൽ സാമ്പത്തികപരമായി നേട്ടമുണ്ടാക്കും. 90 ശതമാനം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തീരുവ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് കരാർ ചൊവ്വാഴ്‌ച (ജനുവരി 27) അവസാനിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിലാണ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിൽ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ഒപ്പുവച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്‌നും യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് അൻ്റോണിയോ കോസ്റ്റയും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്കും സേവന മേഖലയ്ക്കും കരാര്‍ കരുത്തേകും. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള 99.5% ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കും ഏഴ് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയ്ക്കും.

നിരവധി ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് യൂറോപ്യന്‍ കമ്മിഷന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ഉര്‍സുല വോണ്‍ ഡെര്‍ ലിയന്‍ വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമായും തീരുവ ഒഴിവാക്കുന്ന ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ ഇവ.

  • ഇന്ത്യന്‍ സമുദ്രോത്പന്നങ്ങള്‍
  • തുകല്‍
  • തുണിത്തരങ്ങള്‍
  • രാസവസ്‌തുക്കള്‍
  • റബ്ബര്‍
  • ലോഹങ്ങള്‍
  • രത്‌നങ്ങള്‍
  • ആഭരണങ്ങള്‍

ഇതിനുപകരം ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനില്‍ നിന്നുള്ള 97% ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കും തീരുവ ഇളവ് അനുവദിക്കും. ഇത് ഏകദേശം 4 ബില്യണ്‍ യൂറോയുടെ തീരുവ ഇളവുകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം നല്‍കുമെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യയ്ക്കു‌ണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ

1. കയറ്റുമതി മേഖലയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടം:
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ , രാസവസ്തുക്കൾ, പാദരക്ഷകൾ , കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് യൂറോപ്പിലെ 27 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നികുതിയില്ലാതെ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത നൽകും.

2. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ:
കയറ്റുമതി വർധിക്കുന്നതോടെ ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകും. ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തായ ഐടി മേഖലയ്ക്ക് ഈ കരാർ വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. യൂറോപ്യൻ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റുകൾക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകും.

കരാറിലെ 'മോഡ് 4' (Mode 4) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാർ, എഞ്ചിനീയർമാർ, അക്കൗണ്ടന്റുമാർ, നഴ്സുമാർ തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിസാ ചട്ടങ്ങളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. ഇത് വിദേശത്ത് തൊഴിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ അവസരമാണ്. വസ്ത്രം , പാദരക്ഷകൾ , മരുന്നുകൾ എന്നീ മേഖലകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിൽ നികുതിയിളവ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫാക്ടറികളിൽ ഉൽപ്പാദനം വർധിക്കും. ഇത് സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ തോതിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയും അവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതിയും വർധിക്കുമ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ്, വെയർഹൗസിംഗ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ആവശ്യമായി വരും. ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ യൂറോപ്യൻ സാങ്കേതികവിദ്യ എത്തുന്നതോടെ ഈ രംഗത്ത് പുതിയ തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ നിലവാരത്തിൽ പാക്ക് ചെയ്യാനും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യമായി വരും. യൂറോപ്യൻ നിക്ഷേപം (FDI) ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതോടെ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങാനും അതുവഴി സംരംഭകർക്കും യുവാക്കൾക്കും തൊഴിൽ നൽകാനും സാധിക്കും.

3. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലാഭം:
കരാർ പ്രകാരം യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള കാറുകൾ, വൈൻ, മറ്റ് ആഡംബര വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ചുമത്തുന്ന ഇറക്കുമതി നികുതി കുറയും. ഇതിലൂടെ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള യൂറോപ്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകും.

4. സേവന മേഖലയ്ക്കും ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും നേട്ടം:
ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും മറ്റ് വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിസാ ചട്ടങ്ങളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കാൻ ഈ കരാർ വഴിയൊരുക്കും. ഇത് സേവന മേഖലയിലെ കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കും.

5. വിദേശ നിക്ഷേപവും സാങ്കേതികവിദ്യയും:
യൂറോപ്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് എളുപ്പമാകും. ഇതുവഴി അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും വിദേശ മൂലധനവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തും, ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് (GDP) ഗുണകരമാകും.

6. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് (MSMEs) കരുത്ത്:
ഇന്ത്യയിലെ ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായികൾക്ക് ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയുടെ (Global Supply Chain) ഭാഗമാകാനും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനും ഈ കരാർ അവസരമൊരുക്കും.

7. നിക്ഷേപം

കരാർ ധാരണയിലായതോടെ യൂറോപ്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ഇത് 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിക്ക് കരുത്ത് പകരുകയും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യയിൽ വൻ നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ടാകും.

8. സുസ്ഥിര വികസനം

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകകളും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും.

9. ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഓട്ടോ, സ്റ്റീൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും (93 ശതമാനത്തിലധികം) യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ (EU) നികുതിയില്ലാതെ ലഭിക്കും. ഈ കരാർ പ്രകാരം കാറുകൾക്കും വൈനിനും ഇന്ത്യയിലെ വിപണിയിൽ കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്കിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും സാധിക്കും.

10. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേട്ടം

ഐടി/ ഐടിഇഎസ്, പ്രൊഫഷണൽ സർവീസസ്, മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ 144 ഉപമേഖലകളിലേയ്ക്ക്‌ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

കുറയുന്നത് ഇത്ര ശതമാനം

മെഡിക്കൽ, സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ: മെഡിക്കൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ, സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഏകദേശം 90% തീരുവ ഒഴിവാകും. ഇത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വൈൻ: വൈൻ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ 150% ൽ നിന്ന് 75% ആയി കുറയ്ക്കും. പ്രീമിയം വൈനുകൾക്ക് താരിഫ് 20% വരെയും മിഡ്-റേഞ്ച് വൈനുകൾക്ക് 30% വരെയും കുറയും. ഇതോടെ യൂറോപ്യൻ വൈനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കും.

സ്‌പിരിറ്റുകൾ: 150% വരെയുള്ള താരിഫ് 40% ആയി കുറയ്ക്കും. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സ്‌പിരിറ്റുകളുടെ വില കുറയ്ക്കും.

ബിയർ: ഇറക്കുമതി തീരുവ 110% ൽ നിന്ന് 50% ആയി കുറയ്ക്കും, യൂറോപ്യൻ ബിയർ ബ്രാൻഡുകളുടെ വില വലിയ തോതിൽ കുറയും.

ഒലിവ് ഓയിൽ, എണ്ണ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ: അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 45% വരെയുള്ള തീരുവ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കും. ഈ പ്രധാന ഇറക്കുമതി ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ കുറയ്ക്കും.

സംസ്‌ക്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ: ബ്രെഡുകൾ, പേസ്ട്രികൾ, ബിസ്കറ്റുകൾ, പാസ്‌ത, ചോക്ലേറ്റ്, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എന്നിവയ്‌ക്ക് 50% വരെയുള്ള ഉയർന്ന താരിഫ് പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യും.

നോൺ-ആൽക്കഹോളിക് ബിയർ: 55% വരെയുള്ള ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ പൂജ്യമായി കുറയ്ക്കും. പഴച്ചാറുകളും നോൺ-ആൽക്കഹോളിക് ബിയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാകും.

കിവികളും പിയറുകളും: 33% തീരുവ 10% ആയി കുറയും. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പഴങ്ങളുടെ വിലയിലും കുറവുണ്ടാകും.

കാർഷിക-ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ കാർഷിക-ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതിയുടെ ശരാശരി 36%-ൽ കൂടുതലുള്ള താരിഫുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും.

ലോഹങ്ങൾ: 20% ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 22.5% വരെയുള്ള താരിഫുകൾ ഒഴിവാക്കും. ഇത് ആഭരണങ്ങൾക്കും നിർമാണ മേഖലകൾക്കും ഗുണം ചെയ്യും.

മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ: 250,000 വാഹനങ്ങളുടെ ക്വാട്ടയിൽ 110% ഇറക്കുമതി തീരുവ 10% ആയി കുറയ്ക്കും. ഇത് പുതുതായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മോഡലുകളുടെ വില കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്: ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഏകദേശം 11% താരിഫ് നീക്കം ചെയ്യും. യൂറോപ്യൻ മരുന്നുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്തും.

ഇറച്ചി: ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മാംസ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് 33% തീരുവ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കും. സോസേജുകൾക്കും മറ്റ് മാംസ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും 110% വരെയുള്ള ഉയർന്ന താരിഫ് 50% ആയി കുറയ്ക്കും.

ആഡംബര കാറുകൾ: ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കാറുകളുടെ തീരുവ 110% ൽ നിന്ന് 10% വരെ കുറയ്ക്കും. അടുത്ത അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓട്ടോ ഘടകങ്ങളുടെ തീരുവ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കും.

രാസവസ്‌തുക്കൾ: മിക്ക രാസവസ്‌തുക്കളിലും 22% വരെയുള്ള ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ ഇല്ലാതാക്കും. ഇത് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കെമിക്കൽ ഇൻപുട്ടുകൾ കുറഞ്ഞവിലയിൽ ലഭ്യമാക്കും.

യന്ത്രങ്ങൾ: യൂറോപ്യൻ യന്ത്രങ്ങളുടെ 44% വരെ ഉയർന്ന തീരുവകൾ വലിയതോതിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. ഇത് യന്ത്രോത്‌പ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയാൻ കാരണമാകും.

വിമാനങ്ങളും ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളും: വ്യോമയാന, ബഹിരാകാശ മേഖലകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും താരിഫ് ഇല്ലാതാക്കും.

