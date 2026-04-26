ബെംഗളൂരുവിന് റെയിൽ കുതിപ്പ്: തദ്ദേശീയ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ നിർമാണ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു; മുംബൈയിലേക്ക് പുതിയ സർവീസുകളും തീരദേശ വന്ദേ ഭാരതും വരുന്നു
റോബോട്ടിക് ലേസർ വെൽഡിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതനവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതുമായ മെഷീനുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആദിത്യ പ്ലാൻ്റിലാണ് നിർമാണം നടക്കുക.
Published : April 26, 2026 at 11:15 AM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയുടെ റെയിൽവേ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ വേഗത പകർന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ബെംഗളൂരുവിലെ ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ (BEML) തദ്ദേശീയമായി നിർമിക്കുന്ന 'ആത്മനിർഭർ' ഹൈസ്പീഡ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ കോച്ച് നിർമാണ യൂണിറ്റ് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇതോടൊപ്പം ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കും തീരദേശ കർണാടകയിലേക്കും പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് സർവീസുകൾ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ തദ്ദേശീയ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയായ B-28 ൻ്റെ കോച്ചുകൾ നിർമിക്കുന്നത് ബിഇഎംഎല്ലിലെ 'ആദിത്യ' പ്ലാൻ്റിലായിരിക്കും.
ഇൻ്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയും ബെമലും സംയുക്തമായാണ് ഈ പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്. റോബോട്ടിക് ലേസർ വെൽഡിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക യന്ത്രസാമഗ്രികളാണ് ഈ പ്ലാൻ്റിലുള്ളതെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ആദ്യ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അടുത്ത വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങും. 2027 അവസാനത്തോടെ ട്രെയിൻ പൂർണസജ്ജമാകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
സന്ദർശന വേളയിൽ, റെയിൽവേ, മെട്രോ കോച്ചുകളുടെ നിർമാണ പുരോഗതിയുടെ വിവരങ്ങൾ മന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്യുകയും ബെമൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ജീവനക്കാരുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സതീഷ് കുമാർ, ബെമൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശന്തനു റോയ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പുതിയ കണക്റ്റിവിറ്റി പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, ബെംഗളൂരുവിനും മുംബൈയ്ക്കുമിടയിൽ രണ്ട് പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ വരും മാസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
“ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ മുംബൈയിലേക്ക് രണ്ട് പുതിയ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഹുബ്ബള്ളി-ധാർവാഡ് വഴി ഒരു സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് സർവീസും ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കുള്ള വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ സർവീസുമാണ് പരിഗണിനയിലുള്ളത്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കർണാടകയിലേക്കുള്ള തീരദേശ റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉടൻ മെച്ചപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മംഗളൂരു വഴി മഡ്ഗാവിലേക്ക് ഒരു റെയിൽ ലിങ്കും പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഗുവാഹത്തിക്കും കൊൽക്കത്തയ്ക്കും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ സർവീസിൽ ദിവസേന 80 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബെംഗളൂരു സബർബൻ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പദ്ധതി അവലോകനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സമീപകാല പുരോഗതി ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബെംഗളൂരു മുതൽ ചെന്നൈ വരെയുള്ള യാത്രാ സമയം ഏകദേശം 73 മിനിറ്റായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന അതിവേഗ റെയിൽ വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
