മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ? രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിർണായക ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിൽ, ഉറ്റുനോക്കി രാഷ്ട്രീയ കേരളം

ആരാകും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി? ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻ കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷന്മാരുമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ തിരക്കിട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍...

V D Satheesan, Ramesh chennithala, K C Venugopal (ETV Bharat)
By ANI

Published : May 12, 2026 at 12:56 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള നിർണായക ചർച്ചകൾ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചു. ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻ കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷന്മാരുമായി നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയോടെയാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് ഉന്നതാധികാര സമിതിയെ കാണാൻ മുൻ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റുമാരായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, എം.എം. ഹസൻ, കെ. സുധാകരൻ, വി.എം. സുധീരൻ, കെ. മുരളീധരൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം എ.പി. അനിൽകുമാർ, പി.സി. വിഷ്‌ണുനാഥ്, ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്നിവരും ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

"ചർച്ചകൾക്കായി വരാൻ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വശങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനമെടുക്കും," എം.എം. ഹസൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഹസൻ ഒഴിവാക്കി. എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷം ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മുൻ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റ് കെ. സുധാകരനും ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായില്ല. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു. സന്തോഷത്തോടും പുഞ്ചിരിയോടും കൂടി താൻ മടങ്ങിവരുമെന്ന് മാത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാ പ്രധാന നേതാക്കളെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഡൽഹിയിലെത്തും. അതിനുശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകർ കേരളത്തിലെത്തി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബി.ജെ.പി. 50 ദിവസത്തിലധികം സമയമെടുത്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ 102 സീറ്റുകൾ നേടി യു.ഡി.എഫ്. ഉജ്ജ്വല വിജയം കൊയ്‌തിട്ട് ഒരാഴ്‌ച പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ജനവിധി വന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പത്താം നമ്പർ മുറിയിൽ ആരിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നും 'സസ്പെൻസ്' തുടരുകയാണ്. ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും അണികൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയും ആകാംക്ഷയും ഒരുപോലെ നിറയുന്നു. അതേസമയം, വൻ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ യു.ഡി.എഫിന് കഴിയാത്തതിനെ സഖ്യകക്ഷികൾ അടക്കം വിമർശിക്കുന്നുമുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പന്ത് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ കോർട്ടിലാണ്. വി.ഡി. സതീശൻ, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നീ മൂന്ന് പ്രമുഖ നേതാക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നത് മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണരൂപീകരണം വൈകുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്നും ജനവികാരം എതിരാകുമെന്നും ലീഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മുതിർന്ന നേതാവ് എ.കെ. ആൻ്റണിയുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മെയ് 23-ന് മുൻപ് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫ്ലെക്‌സ് യുദ്ധങ്ങൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് പോരുകൾക്കും അപ്പുറം, കേരളത്തിൻ്റെ വികസനക്കുതിപ്പിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ ആര് വരും എന്നറിയാൻ മലയാളികൾ കാതോർക്കുകയാണ്.

