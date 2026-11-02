തമിഴ്നാട്ടിലെ ജയിലുകളുടെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതി; ജെകെ ത്രിപാഠിക്ക് ചുമതല
തേനി ജില്ലയിലെ ജയിലിൽനിന്ന് അടുത്തിടെ 17 തടവുകാർ രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി.
Published : November 2, 2026 at 8:17 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ ജയിലുകളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സമഗ്ര നടപടികൾ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വിദേശത്തും പിന്തുടരുന്ന മികച്ച സുരക്ഷാ രീതികൾ പരിശോധിച്ച്, സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാൻ വിരമിച്ച ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജെകെ ത്രിപാഠിയെ നിയോഗിച്ചു.
തേനി ജില്ലയിലെ ജയിലിൽനിന്ന് അടുത്തിടെ 17 തടവുകാർ രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജയിലുകളിൽ നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി എസ് ജോസഫ് വിജയ് അവലോകനം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അവലോകനത്തിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും കണ്ടെത്തലുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജയിലുകളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചത്.
ജയിലുകളിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ നിർദേശിക്കുന്നതിനുമാണ് സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജയിലുകളിലും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ ശുപാർശകൾ സമിതി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും.
Strengthening of security in Prisons in Tamil Nadu - Hon’ble Chief Minister of Thiru.C.Joseph vijay ordered for constitution of High-Level Committee under the chairmanship of Thiru.J.K.Tripathy IPS(Retd) to review the Prison security and to submit recommendation to strengthen the security of prisons in the State. #CMJosephVijay— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) November 2, 2026
സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതി
തമിഴ്നാട്ടിലെ ജയിലുകളിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഉത്തരവിട്ടത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും വിദേശത്തും പിന്തുടരുന്ന മികച്ച രീതികൾ പരിശോധിച്ച്, അവ സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സമിതി നിർദേശിക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ്നാട് മുൻ പൊലീസ് മേധാവി (ഡിജിപി) ജെകെ ത്രിപാഠിയാണ് സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. ജയിലുകളുടെയും തിരുത്തൽ സേവനങ്ങളുടെയും ചുമതലയുള്ള അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (എഡിജിപി) കെ. ശങ്കറും സമിതിയിൽ അംഗമാണ്. ജയിലുകളിലെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ (ഡിഐജി) എസ്. രാജേന്ദ്രനാണ് മറ്റൊരു അംഗം.
തേനി ജില്ലയിലെ ജയിലിൽനിന്ന് 17 തടവുകാർ രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ച സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ സമിതി സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കും. നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, ജയിലുകളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസീജ്യറുകൾ (എസ്ഒപി) എന്നിവയും പരിശോധനയുടെ പരിധിയിൽ വരും.
സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും പരിശോധിക്കും
ജയിലുകളിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള സാങ്കേതിക പരിമിതികളും സമിതി വിലയിരുത്തും. നിലവിലെ ജോലിഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ജയിലുകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും വിശദമായി പരിശോധിക്കും. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും സമിതി തയാറാക്കും.
നിലവിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ജീവനക്കാരുടെ വിന്യാസവും പരിശോധിച്ചശേഷം, രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും വിദേശത്തും പിന്തുടരുന്ന മികച്ച രീതികൾ കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും സമിതി സർക്കാരിന് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുക. സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമഗ്ര നടപടികൾ ഇതിലൂടെ നിർദേശിക്കപ്പെടും.
ജെകെ ത്രിപാഠിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി ഉടൻതന്നെ ശുപാർശകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ജയിലുകളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: എല്നിനോയുടെ മൂന്നാം ആക്രമണം; 2740 ലക്ഷം പേര് പട്ടിണിയിലേക്ക്, ശൈത്യവാതം, അരി, ഗോതമ്പ് വിളകളുടെ നാശം