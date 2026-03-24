ഓർത്തഡോക്സ്-യാക്കോബായ പള്ളിത്തർക്കം; നിർണായക ഉത്തരവുമായി ഹൈക്കോടതി
Published : March 24, 2026 at 6:35 PM IST
എറണാകുളം: ഓർത്തഡോക്സ് - യാക്കോബായ പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ നിർണായക ഉത്തരവുമായി ഹൈക്കോടതി. ഓടക്കാലി പള്ളിയടക്കം ആറു പള്ളികൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന സിംഗിൾ ബഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് റദ്ദാക്കി. എന്നാൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നിലനിൽക്കും.
ഓരോ പള്ളിയുടെയും തർക്കം ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ഒരു പൊതു ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഒരേപോലെ നടപടി എടുക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചത്.
പൊലീസ് സംരക്ഷണം തേടിയുള്ള റിട്ട് ഹർജികളിലൂടെ പള്ളിയുടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനോ കൈമാറാനോ കഴിയില്ലെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സിവിൽ കേസുകളിലൂടെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ചുരുക്കത്തിൽ, കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നൽകിയ അടിയന്തരമായ പള്ളി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്ക് ഈ വിധിയിലൂടെ തടസം നേരിടും. ഇനി ഓരോ പള്ളിയിലെയും സാഹചര്യം പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ച് മാത്രമേ ഇത്തരം കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കൂ.
സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിര്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് പുതിയ തീരുമാനമെടുത്തത്. ആറ് പള്ളികളും പൂട്ടി താക്കോല് ജില്ലാ കലക്ടര്മാര് സൂക്ഷിക്കണം എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി.
എന്നാല് പള്ളികളുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു അപ്പീലില് സുപ്രിംകോടതി ഉയര്ത്തിയ ചോദ്യം. തുടര്ന്നാണ് പള്ളികള് ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതില് പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കാന് സുപ്രീംകോടതി ഹൈക്കോടതിക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ അനില് കെ നരേന്ദ്രന്, എസ് മുരളീകൃഷ്ണ എന്നിവര് ഉള്പ്പെട്ട ഡിവിഷന് ബഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
യാക്കോബാ-യ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നേരത്തെ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കോടതി നേരത്തെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
ഓർത്തഡോക്സ് - യാക്കോബായ പള്ളിത്തർക്ക വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ കൃത്യമായ കർമ പദ്ധതി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു സർക്കാരിനെ ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചത്. എല്ലാദിവസവും പള്ളികളുടെ ഗേറ്റിലേക്ക് പോയി വെറുതേ മടങ്ങിവരാനാവില്ലെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.
ഒരു അവസരം കൂടി സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകും. അതിനു ശേഷവും സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് വി ജി അരുൺ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ച് ആറു പളളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് കൈമാറാത്തതിനെതിരെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സമർപ്പിച്ച കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികളാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഉളളത്. പളളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കമുളളവർ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയതിനാൽ പൊലീസ് പിൻവാങ്ങിയെന്നുമാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചത്.
