ശ്രീനഗർ-ജമ്മു ദേശീയപാത ഭൂമിയേറ്റെടുക്കല്; അധിക തുക കൈപ്പറ്റിയ ഭൂവുടമ 2.61 കോടി രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
രണ്ട് തവണ നഷ്ടപരിഹാര തുക കൈപ്പറ്റിയതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പൊതു പണം കൈവശപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി.
Published : May 13, 2026 at 4:26 PM IST
ശ്രീനഗർ : ശ്രീനഗർ-ജമ്മു ദേശീയപാത ഭൂമിയേറ്റെടുക്കല് വിഷയത്തില് അനന്ത്നാഗിലെ ഭൂവുടമയോട് 6 ശതമാനം പലിശ സഹിതം 2.61 കോടിയിലധികം രൂപ തിരികെ നൽകാൻ നിർദേശിച്ച ഉത്തരവ് ശരിവച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് ഹൈക്കോടതി. ശ്രീനഗർ-ജമ്മു ദേശീയപാത നാലുവരി പാത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാര നടപടികളിൽ രണ്ടുതവണ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. 2026 ഫെബ്രുവരി 4 നും ഏപ്രിൽ 27 നും അനന്ത്നാഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അനന്ത്നാഗിലെ സംഗത്തിലെ അലി മുഹമ്മദ് ദാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ജസ്റ്റിസ് വസീം സാദിഖ് നർഗൽ തള്ളി.
ഹൈവേ വീതി കൂട്ടുന്ന പദ്ധതിക്കായി ബിജ്ബെഹാരയിലെ സംഗമിൽ ആറ് കനാലുകളും രണ്ട് മർല ഭൂമിയും ഏറ്റെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്. നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, പിഐയു ശ്രീനഗർ, കലക്ടർ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ എന്നിവരായിരുന്നു കേസിലെ പ്രതികൾ. ചില ഭാഗങ്ങള് പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിനായി നൽകിയ 1,02,54,693 രൂപ 2014 ലെ റഫറൻസ് കോടതി വിധി പ്രകാരം നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും, അതിനാൽ അത് വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്താനോ തിരിച്ചുപിടിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്നും ദാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു.
ജമ്മു കശ്മീർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 17-ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിവിൽ നടപടിക്രമ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 151 പ്രകാരം അധിക ചെലവ് തിരുത്താൻ കീഴ്ക്കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. "ഒരു തരത്തിലും ഭാവനയിൽ കാണാതെ അധികമായി നൽകിയ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നത് വിധിന്യായത്തിലെ പരിഷ്കരണമോ മാറ്റമോ ആയി കണക്കാക്കാനാവില്ല," ജസ്റ്റിസ് നർഗൽ തന്റെ 22 പേജുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു.
2024 ഫെബ്രുവരി 20-ന് SLP നമ്പർ 21543/2022 പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയിലും പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയിലും നൽകിയ അപ്പീലുകൾ തള്ളിയതിന് ശേഷം 2014 ജൂലൈ 15-ന് നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാര വിധി ഇതിനകം അന്തിമമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിധിന്യായത്തിൽ, ഒരേ നഷ്ടപരിഹാര വിഷയത്തില് 2,61,34,972 രൂപ രണ്ടുതവണയായി നല്കിയതായി പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി കണ്ടെത്തി. പ്രസ്തുത തുക 6% പലിശ സഹിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ജില്ലാ ജഡ്ജി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
പുനഃസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം ഇന്ത്യൻ സിവിൽ ജുറിസ്പ്രൂഡൻസിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും നിയമപരമായ അവകാശത്തിനപ്പുറം പൊതു പണം കൈവശപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് നർഗൽ പറഞ്ഞു. "അധിക തുക കൈവശം വയ്ക്കാൻ ഹർജിക്കാരന് അനുമതി നൽകുന്നത് പൊതു ഫണ്ടിന്റെ ചെലവിൽ അന്യായമായ സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിന് കാരണമാകും, ഇത് നിയമത്തിൽ അനുവദനീയമല്ല," കോടതി പറഞ്ഞു. നിയമപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാത്ത ഒരു ആനുകൂല്യം കൈവശം വയ്ക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയെയും അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"സെക്ഷൻ 11 പ്രകാരം കലക്ടർ നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തേക്കാൾ ഇതിനകം നൽകിയ തുക കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അത്തരം അധിക തുക അവകാശവാദിക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിക്കുന്നതോ നിക്ഷിപ്ത ആനുകൂല്യമോ ആയി കണക്കാക്കരുതെന്ന് ഇത് വ്യക്തമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു," വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. പലിശ അടയ്ക്കുന്നതിനെതിരായ ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം നിരസിച്ചുകൊണ്ട്, നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം പുനഃസ്ഥാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു.
നഷ്ടപരിഹാരം ഔദാര്യമല്ല, മറിച്ച് നിയമത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന കർശനമായ നിയമപരമായ അവകാശമാണെന്ന തത്വത്തെ ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, കോടതി പറഞ്ഞു. അധിക തുകയായി നൽകുന്ന ഏതൊരു തുകയും, ക്ലറിക്കൽ തെറ്റ് മൂലമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമായോ സംഭവിച്ചാൽ, അവകാശവാദിക്ക് ആ പണത്തിന്മേല് ഒരു അവകാശവും നൽകുന്നില്ല. അലി മുഹമ്മദ് ദാർ അധിക തുക ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചടക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇത് പാലിക്കാത്തത് ലാൻഡ് റവന്യൂ ആക്ട് പ്രകാരം വീണ്ടെടുക്കൽ നടപടികൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
Also Read: ജ്യോത്സ്യന് സർക്കാർ പദവി; കടുത്ത എതിർപ്പിനൊടുവിൽ നിയമനം റദ്ദാക്കി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്