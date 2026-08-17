സ്ക്രീനിൽ നിറംമാറ്റം, കീബോർഡിൽ തകരാർ; ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട്
രണ്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം വന്നത്
Published : August 17, 2026 at 1:25 PM IST
മുംബൈ: ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് നടത്തിയ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയാണ് സർക്കാരിനും അധികൃതർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഞായറാഴ്ച നടന്ന പരീക്ഷയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകളും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി തുലാസിലാക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സാങ്കേതിക തകരാറും പ്രതിഷേധവും
Abhijit Dipke:— Cockroaches of India (@CJP_for_India) August 17, 2026
"Students just informed me that they had a High Court exam this morning.
As soon as they sat down to take it, they discovered that for some, the mouse wasn't working, and for others, the keyboard was faulty.
Within 10 minutes, the majority of the students were…
പരീക്ഷയ്ക്കിടെ പെട്ടെന്ന് ലോഗൗട്ട് ആകുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. എന്നാൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ സഹായവും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ഈ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം പലർക്കും അർഹിച്ച മാർക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഭൂരിഭാഗം പേരും പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിച്ചു. ഇതോടെയാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ രാത്രി 12 വരെ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. ഒടുവിൽ പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്താമെന്ന അധികൃതരുടെ ഉറപ്പിന്മേലാണ് വിദ്യാർഥികൾ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങിയത്.
ഓഫ്ലൈൻ പരീക്ഷ വേണമെന്ന് ആവശ്യം
രണ്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം വന്നത്. ടൈപ്പിങ് പരീക്ഷയായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി വിദ്യാർഥികൾ കഠിന പരിശീലനത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷാ ദിവസമുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ വിദ്യാർഥികളെ കടുത്ത നിരാശയിലാക്കി. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികൃതർ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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നിലവിൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയുള്ള ഏജൻസിയെ മാറ്റണമെന്നും, ക്രമക്കേട് നടന്ന പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏജൻസികളെ ഒഴിവാക്കി ഹൈക്കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ ഓഫ്ലൈനായി പരീക്ഷ നടത്തണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളെയും അണിനിരത്തി ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ ഭരണഘടനാപരമായ രീതിയിൽ വൻ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അഭിജീത് ദിപ്കെ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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