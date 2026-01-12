ഒരു കാട്ടാന 22 പേരുടെ ജീവനെടുത്തു, ഭീതിയോടെ നെട്ടോട്ടമോടി ജനങ്ങള്
ഡ്രോൺ ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആനയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് നാട്ടുകാരില് ഭീതി പടർത്തി.
Published : January 12, 2026 at 8:08 PM IST
റാഞ്ചി: കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമായതോടെ ജീവനും കൊണ്ട് നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് ജാര്ഖണ്ഡിലെ കാട്ടാനക്കലിയിലെ ജനങ്ങള്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല 22 ജീവനുകളാണ് ഇവിടെയൊരു കാട്ടാനയെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസമായി വെസ്റ്റ് സിംഗ്ഭും ജില്ലയിലും ഒഡീഷ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുമായാണ് കാട്ടാനയുടെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം.
നിലവില് കാട്ടാനയെ ഭയന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാര്. അധികൃതര് പതിനെട്ടടവും പഴറ്റിയിട്ടും ആനയെ തളയ്ക്കാനോ പിടികൂടാനോ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംയുക്ത വനം വകുപ്പ് സംഘവും വിദഗ്ധ അന്വേഷണ സംഘവും കഴിഞ്ഞ 72 മണിക്കൂറായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഡ്രോൺ ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആനയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് നാട്ടുകാരില് ഭീതി പടർത്തി.
"സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളും ഇടതൂർന്ന വനവും കാരണം കാട്ടാനയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ആന ഒഡീഷ അതിർത്തിയിലെ കശുമാവ് തോട്ടങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടന്നു. നിലവിൽ അവിടെ തുടരുന്നതായാണ് സൂചന. എന്നാൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചില്ല" എന്ന് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ആനയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വിദഗ്ധ സംഘം നോമുണ്ടി പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വനത്തിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നു. ആന വനത്തിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവസരം ലഭിച്ചാലുടൻ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നും ആളുകൾ ജാഗ്രതയോടിരിക്കണമെന്നും വനം വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.
ബെനിസാഗർ, ഖാർപോസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലും പതിവായി ആനകളുടെ ആക്രമണം പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അന്തി ഉറങ്ങാൻ ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്നു. പല ഗ്രാമങ്ങളിലും 15 മുതൽ 20 വരെ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു.
സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് അഭയം തേടുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ പുരുഷന്മാർ ഉറക്കമില്ലാതെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതേ പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇത് ഗ്രാമവാസികളിൽ കൂടുതൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു.
ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
- ബെനിസാഗർ (മജ്ഗാവ് ബ്ലോക്ക്)
- ഖാർപോസ് ഗ്രാമം
- നോമുണ്ടി അതിർത്തി പ്രദേശം
- ഒഡീഷ അതിർത്തിയിലെ കശുമാവ് തോട്ട മേഖലകൾ
വനം വകുപ്പും പട്രോളിംഗ് സംഘങ്ങളും ഈ പ്രദേശങ്ങൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പ്രദേശത്ത് കർശന ജാഗ്രത നിർദേശം
രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാണമെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഗ്രാമവാസികളോട് നിർദേശിച്ചു. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആളുകളെ കൂട്ടി മാത്രം വനത്തിലേക്ക് പോകുക. സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉടൻ കൺട്രോൾ റൂമിലോ അടുത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസിലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും വനം വകുപ്പ് ഗ്രാമവാസികളോട് നിർദേശിച്ചു.
കൂടാതെ, ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയോ, അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് കാട്ടനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ആന തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ സിഗ്നൽ കിട്ടിയാലുടൻ ആനയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
