'ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഗുരുതര വെല്ലുവിളി'; സിജെ റോയിയുടെ മരണം, എസ്ഐആർ എന്നിവയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം

'ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഗുരുതര വെല്ലുവിളി'; സിജെ റോയിയുടെ മരണം, എസ്ഐആർ എന്നിവയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം
എസ്ഐആർ പരിഷ്കരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും വരും മാസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
By ANI
Published : February 2, 2026 at 11:01 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്കരണം, വ്യവസായി സിജെ റോയ്യുടെ മരണം എന്നിവയിൽ പാർലമെൻ്റിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി ഹൈബി ഈഡൻ. സിജെ റോയ്യുടെ മരണം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്ന് ഹൈബി സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. നിരവധി കേസുകൾ ബിജെപി ഭരണകാലത്ത് രാജ്യത്തുടനീളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും എംപി അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നിരന്തരമായ പീഡനം സമ്മർദ്ദം എന്നിവയെ തുടർന്ന് ബിസിനസുകാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുവെന്നും എംപി സഭയിൽ ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ എസ്ഐആർ പരിഷ്കരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും വരും മാസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വോട്ടർ പട്ടികകളുടെ പരിഷ്കരണം സുതാര്യമായ രീതിയിൽ നടത്തണമെന്നും ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറലിന് നൽകിയ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കി.
തിടുക്കത്തിൽ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് വോട്ടർമാരുടെ വിധിന്യായത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തും എംപി സഭയെ അറിയിച്ചു. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയം ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുവെന്നും വിഷയം വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"കേരളത്തിൽ എസ്ഐആർ നടത്താനുള്ള ഇസിഐയുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും തീരുമാനം തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പ്രക്രിയയെ തടസപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവുമാണ് നടക്കുന്നത്.'' - ഹൈബി ഈഡൻ പറഞ്ഞു.
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പരിഷ്കരണം സുതാര്യമായ രീതിയിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ നടത്തുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജനങ്ങളുടെ വിധിന്യായത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്. നിലവിൽ, 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരു എസ്ഐആർ നടക്കുന്നുണ്ട്. അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു.
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ്, മധ്യപ്രദേശ്, പുതുച്ചേരി, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്, ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടക്കുന്നത്. ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തില് സംസ്ഥാനത്ത് 12,462 പേര് കരട് പട്ടികയില് നിന്ന് പുറത്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് ഡോ. രത്തന് യു ഖേല്ക്കര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എസ്ഐആര് തുടങ്ങിയത് മുതല് സംസ്ഥാനത്ത് 44,46,107 ഫോമുകള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 2025 ഒക്ടോബര് 27 മുതല് 2026 ജനുവരി 30 വരെയുളള കണക്കാണിതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണക്കുകള് നിരത്തി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം ഉന്നയിക്കുന്നത്.
