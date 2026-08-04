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'അദ്ദേഹം ടോയ്‌ലറ്റിലാണ്, അല്‍പം സമയം തരണം'; അഭ്യര്‍ഥനയുമായി ഉദയനിധിയുടെ ഭാര്യ കിരുത്തിഗ, അറസ്റ്റിന് മുന്‍പുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

വിവാദമായ 'ത്രിഷ' പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്‌ഐആറിനെ തുടർന്നാണ് തമിഴ്‌നാട്‌ പൊലീസ് ഉദയനിധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്

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തമിഴ്‌നാട്‌ പൊലീസ് ഉദയനിധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 2:28 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെന്നൈയിലെ വസതിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു. വീഡിയോയിൽ, ഉദയനിധിയുടെ ഭാര്യയും ചലച്ചിത്രസംവിധായികയുമായ കിരുത്തിഗ ഉദയനിധി പൊലീസിനോട് "അദ്ദേഹം ടോയ്‌ലറ്റിലാണ്, കുറച്ച് സമയം അനുവദിക്കൂ" എന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച വിഷയം ആകുന്നത്. വിവാദമായ 'സ്ത്രീവിരുദ്ധ' പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്‌ഐആറിനെ തുടർന്നാണ് തമിഴ്‌നാട്‌ പൊലീസ് ഉദയനിധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

വീട്ടിനുള്ളിൽ കാത്തുനിന്നിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദയനിധിയെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും അല്‌പസമയം കൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്നും കിരുത്തിഗ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏറെ നേരമായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറുപടി നൽകുന്നതും വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.

സംഭവസമയത്ത് വസതിയിലുണ്ടായിരുന്ന തമിഴ്‌നാട് മുന്‍ മന്ത്രി മാ സുബ്രഹ്മണ്യവും പൊലീസിനോട് കുറച്ച് സമയം കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാവിലെ 9.30-നോ 10.30-നോ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌താലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും സമയം കടന്നുപോകുംതോറും ജനക്കൂട്ടം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തമിഴ്‌നാട്‌ പൊലീസ് ഉദയനിധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

എന്നാൽ, ഇനി കൂടുതൽ സമയം കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും തങ്ങൾ നിയമപരമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. തഞ്ചാവൂരിലേക്കുള്ള ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉദയനിധിക്ക് പ്രഭാതകാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും മന്ത്രി മുന്നോട്ടുവെച്ചെങ്കിലും പൊലീസ് നിലപാട് മാറ്റിയില്ല.

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ഉദയനിധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ വീടിനുള്ളിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. "ഞങ്ങൾ കുറെനേരമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല," ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവരുടെ കടമ നിർവഹിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്‌തതെന്നും തറപ്പിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്.

'ത്രിഷ' പരാമർശം വിവാദമായി; നിരവധി വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസ്

ഓഗസ്റ്റ് 3-ന് കാവേരി ജലവിഷയത്തിൽ ഡി.എം.കെ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഉദയനിധി നടത്തിയ 'ത്രിഷ'യെ പരാമർശിച്ച ദ്വ അർഥമുള്ള പ്രസംഗമാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് സ്ത്രീയുടെ മാന്യതയെ അപമാനിക്കൽ, സമാധാനലംഘനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഭീഷണി, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം കേസെടുത്തു.

ഇതിനൊപ്പം, തമിഴ്‌നാട് സ്ത്രീപീഡന നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും വിവരസാങ്കേതിക നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 67-ഉം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. ബി.ജെ.പിയും തമിഴഗ വെട്രി കഴകവും ഉദയനിധിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ, ഡി.എം.കെ ഇത് കാവേരി വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണെന്നാണ് ആരോപിക്കുന്നത്.

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UDHAYANIDHIS WIFE RESPONES
UDHAYANIDHI ARREST
UDHAYANIDHI INSIDE HOUSE VIRAL
VIRAL VIDEO
POLITICAL CONTROVERSY IN THAMILNADU

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