ഹീലിയം ഗ്യാസ് സിലണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ബലൂൺ വിൽപ്പനക്കാരന് ദാരുണാന്ത്യം
മൈസൂരു കൊട്ടാരത്തിന് സമീപം ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം. അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
Published : December 26, 2025 at 9:56 AM IST
ബെംഗളുരൂ: മൈസൂരു കൊട്ടാരത്തിന് സമീപം ബലൂൺ നിറക്കുന്ന ഹീലിയം ഗ്യാസ് സിലണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കെ.ആർ. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 25) രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.
ബലൂൺ വിൽപ്പനക്കാരൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹീലിയം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബലൂൺ വിൽപ്പനക്കാരനായ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി സലിം ഖമറുദ്ദീൻ ആണ് മരിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഷെഹനാസ് ഷബീർ (54), ലക്ഷ്മി (45), കോത്രേഷ് ഗുട്ടെ (54), മഞ്ജുള നഞ്ചൻഗുഡ് (29), രഞ്ജിത (30) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കറ്റത്. ഇതിൽ രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ക്രിസ്മസ് ദിവസമായതിനാൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തായിരുന്നു സ്ഫോടനം നടന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊട്ടാരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സംഗീത പരിപാടികൾ നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കവാടത്തിന് മന്നിലായിരുന്നു പൊട്ടിത്തെറി.
"ബലൂണിൽ ഹീലിയം ഗ്യാസ് നിറക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. ബലൂൺ വിൽപ്പനക്കാരനാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരാൾ നഞ്ചൻഗുഡുവിൽ നിന്നും ഒരാൾ ബെംഗുരൂവിൽ നിന്നുമുള്ളയാളാണ്. മറ്റ് മൂന്ന് പേർ കർണാടക സ്വദേശികളാണ്. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്", സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സീമ ലട്കർ പറഞ്ഞു.
അടുത്തിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം നെടുമാങ്ങാട് പാചക വാതക സിലണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കേയായിരുന്നു മരണം. പാലോട് പ്ലാവറ സ്വദേശി സിമി സന്തോഷ് ആണ് മരിച്ചത്. ഡിസംബർ 15 ന് അഴിക്കോട് ജംഗ്ഷനിലെ ഹോട്ടലിലാണ് ഗ്യാസ് ചോർന്ന് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്.
സ്ഥാപനത്തിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ ആളുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പരിക്കേറ്റ ഇവരെ ആദ്യം നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഇവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ഗ്യാസ് ലീക്കായ വിവരം സ്ഥാപനത്തിലുള്ളവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ജീവനക്കാരി സ്റ്റൗ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്തോടെ ഉഗ്ര സ്ഫോടനത്തിൽ തീ പടരുകയായിരുന്നെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ മരുതിനകം റോഡരികത്ത് വീട്ടിൽ നവാസ് ചികിത്സയിലിരിക്കേ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു.
Also Read: ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ; പുതിയ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് എത്ര?, വിശദമായി അറിയാം