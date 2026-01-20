ETV Bharat / bharat

ഹീലിയം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; നാല് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ഹീലിയം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 4 പേര്‍ മരിച്ചു. സംഭവം കള്ളക്കുറിച്ചിയിലെ ഉത്സവത്തിനിടെ.

Helium cylinder explodes in Kallakurichi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 11:37 AM IST

ചെന്നൈ: ഉത്സവത്തിനിടെ ബലൂണുകൾ വീർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഹീലിയം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അപകടത്തിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു. പത്ത് പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കള്ളക്കുറിച്ചിയിലെ മണലൂർപേട്ടയിൽ നടന്ന 'ആറ്റ്രു തിരുവിഴ'യ്ക്കിടെ (തേൻ പെന്നൈ പുഴയിലും പരിസരത്തും നടക്കുന്ന ഉത്സവം) ഇന്നലെ (ജനുവരി 19) രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെയാണ് അപകടം. ഉത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കലാപരിപാടികൾക്ക് ശേഷമാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ബലൂണുകൾ വീർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഹീലിയം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സമീപമുണ്ടായിരുന്നവരുടെ മേൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. അപകട വിവരം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസും അഗ്‌നിരക്ഷാ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെന്നും തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ നാല് പേരും മരിച്ചതായും മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. "പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലർക്ക് ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വരികയാണ്" മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ അപകടത്തെത്തുടർന്ന് സംഘർഷാവസ്ഥ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനാൽ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായി സ്ഥലത്ത് പൊലീസ്‌ സേനയെ വിന്യസിച്ചു. അപകടത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Photo From the Blast Spot. (ANI)

സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

ഹീലിയം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് തമിഴ്‌നാട് പൊലീസ്. ബലൂണിൽ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സിലിണ്ടറിന് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നോയെന്നും സുരക്ഷാ വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചോയെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

അനുശോചനം അറിയിച്ച് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി

കള്ളക്കുറിച്ചി മണലൂർപേട്ടയിൽ ഹീലിയം സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് തമിഴ്‌നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി. സംഭവത്തിൽ താൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണെന്നും പരിക്കേറ്റവർക്ക് വേഗം സുഃഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് അനുശോചനവും ദുഃഖവും അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരും പൂർണമായും സുഖം പ്രാപിച്ച് ഉടൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങട്ടെയെന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നു. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും ഉചിതമായ നഷ്‌ടപരിഹാരം ഉടൻ നൽകണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിക്കുകയാണെന്നും" എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

