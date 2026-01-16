തണുത്തുറഞ്ഞ് കശ്മീർ: കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത, ഡൽഹിയിലും മുന്നറിയിപ്പ്
ജനുവരി 20 മുതൽ 24 വരെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത. ഡൽഹിയിലും തണുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്, സ്കൂളുകള്ക്ക് അവധി.
Published : January 16, 2026 at 3:08 PM IST
ശ്രീനഗർ: വടക്കൻ, മധ്യ കശ്മീരിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരിയ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് (IMD). കശ്മീരിൽ തുടർച്ചയായി പൂജ്യത്തിന് താഴെ താപനില തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനം. ജനുവരി 22 മുതൽ താഴ്വരയിലുടനീളം മിതമായതോ കനത്തതോ ആയ മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് (ജനുവരി 16) വൈകുന്നേരം മുതൽ തുടർച്ചയായി മഴയും മഞ്ഞും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ശ്രീനഗറിലെ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും (MeT) സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഇന്ന് പ്രധാനമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴയും മഞ്ഞും ഉണ്ടാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മുഖ്താർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“വെള്ളിയാഴ്ച (ജനുവരി 16) വൈകുന്നേരം വടക്കൻ, മധ്യ കശ്മീരിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരിയ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ജനുവരി 19 മുതൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നേരിയ മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ജനുവരി 20 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ജനുവരി 24 അവസാനം വരെ ശക്തമായ വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് (അധിക ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റാണ്) സജീവമായിരിക്കും. ജനുവരി 22 ന് കശ്മീരിലുടനീളം ശക്തമായ വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് മിതമായതോ കനത്തതോ ആയ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും'' - കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മുഖ്താർ അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാനമായും ജനുവരി 22-23 തീയതികളിലായിരിക്കും ഈ പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുക. ഇത് മൂലം ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും താഴ്വരയിലെ സമതലങ്ങളിലും മിതമായതോ കനത്തതോ ആയ മഞ്ഞുവീഴ്ച പ്രതിക്ഷിക്കാം. ശ്രീനഗർ ഉൾപ്പെടെ കശ്മീരിലെ മിക്ക സമതലങ്ങളിലും ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ മഞ്ഞുവീഴ്ച ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. തന്നെയുമല്ല 'ചില്ലൈ കലൻ' എന്ന 40 ദിവസത്തെ കഠിനമായ ശൈത്യകാല തണുപ്പ് ഡിസംബർ 21 ന് ആരംഭിച്ച് ജനുവരി 30 ന് അവസാനിക്കും.
അതേസമയം ശ്രീനഗറിൽ മൈനസ് 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, ഗുൽമാർഗിൽ മൈനസ് 2.3 ഉം, പഹൽഗാമിൽ മൈനസ് 2.6 ഉം താപനില രേഖപ്പെടുത്തി. ജമ്മു നഗരത്തിൽ 4.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കത്ര ടൗണിൽ 8.8 ഡിഗ്രി, ബടോട്ടിൽ 7.7 ഡിഗ്രി, ബനിഹാലിൽ 2.9 ഡിഗ്രി, ഭാദേർവയിൽ 2 ഡിഗ്രി എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ താപനിലയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹിയിൽ കഠിനമായ തണുപ്പും ആശങ്കകളും
കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞും ദൃശ്യപരതയും ഉയർന്ന താപനിലയും കാരണം ഡൽഹി വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇന്ന് (ജനുവരി 16) പുലർച്ചെ ആറ് മേഖലകളിൽ ദൃശ്യപരത പൂജ്യം ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൂടൽ മഞ്ഞ് ഏറെ സാന്ദ്രതയേറിയതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തലസ്ഥാനത്ത് മൂടൽ മഞ്ഞ് 800 മീറ്ററും സഫ്ദർജംഗിൽ രാവിലെ 6 മണിയോടെ 700 മീറ്ററും ദൃശ്യപരത കുറഞ്ഞതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. താപനില ഏകദേശം 5.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി കുറഞ്ഞതായും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സർ, ആദംപൂർ, പത്താൻകോട്ടും ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹിൻഡൺ, ശരൺപൂർ, വാരണാസി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 200 മീറ്ററോളം ദൃശ്യപരത രേഖപ്പെടുത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിലും ഗോരഖ്പൂരിലും 400 മീറ്റർ ദൃശ്യപരത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ മധുര ദേശീയപാതയിൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞും ദൃശ്യമായി.
മഞ്ഞും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും കണക്കിലെടുത്ത് ഡിൽഹിയിലെ ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ ജില്ലയിൽ എല്ലാ എല്ലാ സ്കൂളുകളും (സിബിഎസ്ഇ/ഐസിഎസ്ഇ/ഐബി, യുപി ബോർഡ്, മറ്റുള്ളവ), നഴ്സറി മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയും 2026 ജനുവരി 16 മുതൽ 17 വരെ അടച്ചിടുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക മോശം അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു. ഡൽഹിയിലുടനീളമുള്ള നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 300 ന് മുകളിലാണെന്ന് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് (സിപിസിബി) അറിയിച്ചു.
പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് (ജനുവരി 16) കഠിനമായ തണുപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 17 ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, ഡൽഹി, ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ കഠിനമായ തണുപ്പ് തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ജീവിതം മാറ്റിയത് ആ കാഴ്ച; അധ്യാപനം ഉപേക്ഷിച്ച് തെരുവ് നായകളോടൊപ്പം, മാസം ചെലവ് ലക്ഷങ്ങള്