കനത്ത മഞ്ഞ് വീഴ്ചയും കൊടുങ്കാറ്റും; വിറങ്ങലിച്ച് കശ്മീര്, കാലാവസ്ഥ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് കര്ഷകര്
കനത്ത മഞ്ഞ് വീഴ്ച കശ്മീര് താഴ്വരയെ അത്ഭുത ലോകമാക്കി.
Published : January 23, 2026 at 9:04 PM IST
മോസം മുഹമ്മദ്
ശ്രീനഗർ: കശ്മീർ താഴ്വരയില് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച. മൂന്ന് മാസത്തെ വരൾച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കശ്മീര് താഴ്വര സീസണിലെ ആദ്യത്തെ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. കനത്ത മഞ്ഞ് വീഴ്ച കശ്മീര് താഴ്വരയെ അത്ഭുത ലോകമാക്കി മാറ്റി.
കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങള് വിതച്ചെങ്കിലും വടക്കൻ കശ്മീരിലെ കുപ്വാരയിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് മഞ്ഞുവീഴ്ച അത്ഭുത പ്രതിഭാസത്തിന് അപ്പുറം അതീജീവനമാണ്. താഹിർ മജീദിനെപ്പോലുള്ള കര്ഷകര് തങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാര്ഗം തിരികെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. കശ്മീര് താഴ്വരയ്ക്ക് പുതുജീവന് വച്ചുവെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കര്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. മഞ്ഞിൻ്റെ വരവ് പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവില് ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള മേഖലകള് ശൈത്യകാലത്തിന് മുമ്പ് വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പോഴത്തെ മഞ്ഞുവീഴ്ച കൃഷിക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമാണെന്നും മജീദ് പറയുന്നു.
അതേസമയം ആപ്പിള് താഴ്വരയായ ഷോപ്പിയാനിൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ച താരമ്യേന കൂടുതലാണ്. ഇവിടങ്ങളില് അഞ്ച് അടി വരെ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയുണ്ടായി. നല്ല ചുവന്ന തുടുത്ത ആപ്പിളുകള് ഉത്പാദപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം ഈർപ്പമാണെന്ന് കർഷകനായ ഇഷ്ഫാഖ് അഹമ്മദ് വിശദീകരിച്ചു. ഇത്രയും ദിവസം ഈർപ്പം ഇല്ലാതെ തോട്ടങ്ങൾ വരണ്ടുണങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കർഷകന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"ഇന്ന് ആശങ്കകള് അവസാനിച്ചു. വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നു. മഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയെങ്കിലും ആപ്പിള് കൃഷിക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണ്" അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പ്രദേശത്ത് കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചകൻ
ഇപ്പോഴുണ്ടായ മഞ്ഞിൻ്റെ തീവ്രത അപൂർവമാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകന് ഫൈസാൻ ആരിഫ് പറഞ്ഞു.15 മണിക്കൂറാണ് തുടര്ച്ചയായി ഇവിടെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടായത്. ഇത് പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ 5 അടിയിലധികം ഉയരത്തിൽ മഞ്ഞ് അടിഞ്ഞു കൂടാന് കാരണമായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുപ്വാരയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയോട് ചേർന്നുള്ള കർണ്ണ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച അതി ഭീകരമായെന്നും ഫൈസാന് പറഞ്ഞു. 2005ന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ സംഭവമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബുഡ്ഗാം, പുൽവാമ, ബാരാമുള്ള എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില് കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വരണ്ട സമയത്ത് താഴ്വരയിൽ തങ്ങിനിന്ന ചൂടുവായു തണുത്ത വായുമായി സംയോജിച്ചതോടെയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളല് വന് കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വൈദ്യതി തൂണുകള് നശിച്ചു: വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില് ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റ് പ്രദേശത്ത് വന് നാശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കി. ശ്രീനഗറിലും പുൽവാമയിലും കാറ്റിൻ്റെ ആഘാതം താരതമ്യേന കൂടുതലായിരുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റിൽ മേൽക്കൂരകളും വൈദ്യുതി തൂണുകളും ഒടിഞ്ഞു വീണു. കാറ്റ് ശക്തിപ്രാപിച്ചതോടെ രാത്രിയില് ഉറങ്ങാന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
വൈദ്യുതി തൂണുകള് ഒടിഞ്ഞുവീണതിന് പിന്നാലെ 1650 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വെറും 100 മെഗാവാട്ടായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് കശ്മീർ പവർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നിസാർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
"വൈദ്യുതി തൂണുകള് വീടുകള്ക്കും കെട്ടിടങ്ങള്ക്കും മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീണു. ഇത് വന് നാശനഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയാക്കി. 50 മെഗാവാട്ടിൽ ഏകദേശം 1100 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഇന്ന് രാത്രിയോടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ബാക്കിയുള്ളവ നാളെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും കഠിനവുമായ ജോലിയാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഭരണകൂടം: ശ്രീനഗറിൽ വിവിധ ആപകടങ്ങളില് നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും വാസയോഗ്യമല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഭരണകൂടം മനസിലാക്കുന്നില്ലെന്നും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള് നല്കുന്നില്ലെന്നും ശ്രീനഗറിലെ കരൺ നഗറിലെ ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
"രാത്രി 11 മണിയോടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര പറന്നുപോയി. എന്നാൽ നിരവധി തവണ ഭരണകൂടത്തെ ബന്ധപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടായില്ല. ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല" വീട്ടുടമ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഇവിടെ കാറ്റ് വീശിയടിച്ചത്. ഇപ്പോള് കശ്മീരിലെ കാലാവസ്ഥയില് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചുവെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ അബ്ദുൾ റഹീം പറഞ്ഞു. "എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റോഡുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. പുതിയ പച്ചക്കറികൾ ദിവസവും ലഭ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രധാന മഞ്ഞുവീഴ്ച മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിമാന,ട്രെയിന് സര്വീസുകളെ ബാധിച്ചു
ശ്രീനഗര് വിമാനത്താവളത്തില് മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് 30 വിമാന സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കി. തീർഥാടനത്തിനായി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പറക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളെ ഇത് നിരാശരാക്കി. "ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ഉംറയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങള്ക്ക് ഇത് നിരാശയാണ്" തീർഥാടകനായ മെഹ്മൂദ പറഞ്ഞു. നാളെ വിമാന സര്വീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവള ഡയറക്ടർ ജാവേദ് അഞ്ജും പറഞ്ഞു. റൺവേ വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നാളെ മുതൽ കാലാവസ്ഥ വരണ്ടതായിരിക്കുമെന്ന് ശ്രീനഗർ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്ര ഡയറക്ടർ മുഖ്താർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു."ഇവിടെ വീണ്ടും മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടാകും. ജനുവരി 26 മുതൽ 25 വരെ കനത്തതോ മിതമായതോ ആയ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നീണ്ട വരണ്ട കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ജമ്മുവിൽ ഒടുവിൽ മഴ ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ശക്തമായ കാറ്റും കനത്ത മഴയും ജില്ലയിലെ ജനജീവിതം താറുമാറാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ജമ്മുവിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസപ്പെട്ടു, ജമ്മു മേഖലയിലെ എല്ലാ മലയോര ജില്ലകളിലും വൈദ്യുതി വിതരണം തടസപ്പെടുകയും സാധാരണ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതുമൂലം ജമ്മു-ശ്രീനഗർ ദേശീയ പാത അടച്ചിട്ടു. കശ്മീരിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വാഹനവും നഗ്രോട്ടയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇതുമൂലം നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ജമ്മുവിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നു.
ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനും റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ജമ്മു റെയിൽവേ ഡിവിഷനിലെ സീനിയർ ഡിവിഷണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ മാനേജർ ഉച്ചിത് സിംഗാൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു."കത്ര-ശ്രീനഗർ വന്ദേ ഭാരത് മഞ്ഞുവീഴ്ചയിലും സര്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: 'ധനരാജിന്റെ ചോര വീണ മണ്ണില് ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്'; കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ബോംബിൽ ഞെട്ടി സിപിഎം