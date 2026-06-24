ETV Bharat / bharat

മുംബൈയിൽ കാലവർഷം കനക്കുന്നു; ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു, താഴ്‌ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷം

അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുംബൈയിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മിതമായതോ കനത്തതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനം.

MONSOON WATER LOGGING MUMBAI LOCAL TRAINS STOP MUMBAI HEAVY RAIN MUMBAI
Heavy Rains Lash Mumbai Disrupt Traffic And Trains (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: കാലവർഷം തുടങ്ങിയതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നഗരത്തിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷം. ഇന്നലെയും ഇന്നും പെയ്‌ത ശക്തമായ മഴയിൽ മുംബൈ നഗരത്തിൽ നിരവധി നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ചിലയിടത്ത് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിലേയ്‌ക്ക് മരങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണു. ട്രെയിനുകൾ വൈകുകയും ഗതാഗതം അനിശ്വിതത്വത്തിലാകുകയും ചെയ്‌തു.

നഗരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രാത്രിയിൽ 300 മില്ലിമീറ്ററിലധികം മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണിക്ക് മഴ അവസാനിച്ചെങ്കിലും 24 മണിക്കൂറിൽ പടിഞ്ഞാറൻ, കിഴക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം 208 മില്ലിമീറ്ററും 167 മില്ലിമീറ്ററും മഴ ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

മുംബൈയിൽ കാലവർഷം കനക്കുന്നു (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊളാബയിൽ 248 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും സാന്താക്രൂസിൽ 225 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും രേഖപ്പെടുത്തി. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുംബൈയിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മിതമായതോ കനത്തതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു

ഇന്നലെ (ജൂൺ 23) രാത്രി മുതൽ തുടരുന്ന ശക്തമായ മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും നഗരത്തിൻ്റെ പല മേഖലയെയും ബാധിച്ചു. ട്രാക്കുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് മൂലം ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പ്രതിസന്ധിയിലായി. പശ്ചിമ, മധ്യ പാതകളിൽ ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടിയതിനാൽ പല പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും യാത്രക്കാർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. എന്നിരുന്നാലും അപകട നിലയ്‌ക്ക് താഴെയാണ് ജലനിരപ്പെന്ന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഇടനാഴികളിൽ. അതേസമയം മുംബൈയിൽ കനത്ത മഴ പെയ്‌ത ആദ്യ ദിവസം ട്രാൻസ് ഹാർബർ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി.

MONSOON WATER LOGGING MUMBAI LOCAL TRAINS STOP MUMBAI HEAVY RAIN MUMBAI
കനത്ത മഴയിൽ മുംബൈയിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടപ്പോൾ (ETV Bharat)

ടർബെ, കോപ്പർഖൈറൻ സ്‌റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള അമിതമായ ജലപ്രവാഹം മൂലം ട്രാക്ക് കുഴിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന്, താനെയ്ക്കും നവി മുംബൈയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ട്രാൻസ്-ഹാർബർ ലൈൻ സർവീസുകളെയും കനത്ത മഴ ബാധിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇത് രാവിലത്തെ തിരക്കേറിയ ട്രെയിൻ സർവ്വീസുകളെയാണ് ബാധിച്ചത്.

പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ വൈകിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം എത്തിയത്. കൊടും ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറെ ആശങ്കയും സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും കനത്ത മഴ പെയ്‌തിട്ടും പശ്ചിമ റെയിൽവേ സർവീസുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. സാധാരണയായി, കനത്ത മഴയും ഉയർന്ന വേലിയേറ്റവും അറബിക്കടലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മെട്രോപോളിസിൽ വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമാകുന്നു.

എന്നാൽ ശക്തമായി മഴ പെയ്‌തിട്ടും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഴ ലഭിച്ചില്ല. ബൃഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (ബിഎംസി) വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഏഴ് തടാകങ്ങളിലെയും ജലത്തിൻ്റെ ശേഷി വെറും 7.94 ശതമാനം മാത്രമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നു. അവയിൽ ഏകദേശം 14,47,363 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കനത്ത മഴ പെയ്‌തിട്ടും, ഈ നഗരത്തിലെ വൃഷ്‌ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇനിയും മഴ ആവശ്യമാണ്.

MONSOON WATER LOGGING MUMBAI LOCAL TRAINS STOP MUMBAI HEAVY RAIN MUMBAI
കനത്ത മഴയിൽ മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച (ETV Bharat)

വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി

മലദ് പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. താഴ്‌ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ റോഡ് ഗതാഗതത്തെയും ആയിരക്കണക്കിന് നിവാസികളുടെ ദൈനംദിന യാത്രയേയും ബാധിച്ചു. അന്ധേരി സബ്‌വേ, ഹിന്ദ്മാത, കിംഗ്‌സ് സർക്കിൾ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇത് ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കുകയും പ്രധാന റോഡുകളിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് സിവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

MONSOON WATER LOGGING MUMBAI LOCAL TRAINS STOP MUMBAI HEAVY RAIN MUMBAI
മഴയിൽ മുംബൈ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലൂടെ പോകുന്നവർ (ETV Bharat)

പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐഎംഡി റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇന്നലെ രാത്രി 10 മുതൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3 വരെ അഞ്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുംബൈയിൽ ജൂണിലെ ശരാശരി മഴയുടെ 52 ശതമാനവും രേഖപ്പെടുത്തി.

MONSOON WATER LOGGING MUMBAI LOCAL TRAINS STOP MUMBAI HEAVY RAIN MUMBAI
കനത്ത മഴയിൽ മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച (ETV Bharat)

കാലവർഷത്തെ നേരിടാനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി

അതേസമയം, കാലവർഷത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാലവർഷത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടും ഗതാഗത തടസങ്ങളും തടയുന്നതിന് അഴുക്കുചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കണമെന്നും മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്നും ഭരണകക്ഷിയായ ശിവസേന എംഎൽസി മനീഷ കയാണ്ഡെ മുംബൈ മേയർ റിതു താവ്‌ഡെയോട് നിർദേശിച്ചു. മുംബൈയിലെ അഴുക്കുചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനീഷ കയാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. ചില അഴുക്കുചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമായതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: കാലിംപോങ്ങിൽ വെളുത്ത പെരുമ്പാമ്പ്; തീസ്ത നദീതീരത്ത് കണ്ടെത്തിയത് അത്യപൂര്‍വ ആൽബിനോ പൈത്തൺ

TAGGED:

MONSOON
WATER LOGGING MUMBAI
LOCAL TRAINS STOP MUMBAI
HEAVY RAIN MUMBAI
LATE MONSOON IN MUMBAI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.